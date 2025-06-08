Путешествие по "сырным местам" России

Туристический маршрут по "Сырному треугольнику Верещагина" (деревня Едимоново – курорт Завидово – село Коприно на Ярославском взморье – "сырный" город Углич) в настоящее время активно разрабатывается и "прокатывается в тестовых режимах".

Каждый желающий может воспользоваться "проторенной дорожкой" Евразийского содружества специалистов и повторить насыщенное познавательно-гастрономическое путешествие по "сырным местам". Такое путешествие на автомобиле можно совершить за два-три дня, в расслабленном режиме узнав много нового о таком продукте как сыр, лично познакомившись с сыроварами и, конечно, надегустировавшись по пути следования самыми вкусными, экологически чистыми и уникальными сырами.

Кстати, по историческим меркам сыр в России появился довольно недавно: где-то 150 лет назад, когда первый русский сыровар Николай Верещагин, возвратившись из путешествия по Швейцарии, решил перенести европейский опыт на родные берега.

Первый угол треугольника

Тверская область, курорт Завидово, деревня Едимоново, Конаково и Музей Верещагина

От Москвы до Едимонова на автомобиле (Тверская область, Конаковский район) – около 174 километров. Как оказалось, старинное село с мало кому известным названием в свое время гремело на всю Россию. В начале 1900-х российские продажи сыра и масла на мировых рынках давали прибыли больше, чем продажа золота, так что местные купцы процветали и богатели на глазах. В Едимоново на протяжении 18 лет была открыта и успешно функционировала единственная в России школа сыроделия, в которую стремились попасть лучшие ученики страны.

На самом деле "сырный треугольник" возник еще в начале ХХ века, когда в одном "сырном порыве" объединились три региона: Едимоново, Коприно и Углич. Так что именно в этих местах зародилось российское сыроварение и открылись самые знаменитые сыроварни.

Все это, кстати, довольно подробно, с историческими фактами и фотографиями, можно узнать на экскурсии по небольшому этнографическому "Музею Верещагина" в Конаково. Собственно, с этого и начинается погружение в "сырную тему". Затем маршрут плавно перетекает на Сыродельный завод "Верещагин", основанный еще в 1936 году и расположенный буквально в двух шагах. Его фишка – исторические подвалы! Если вы еще не видели "пушистые головки сыра", созревающие в естественных подвальных температурах, – вам сюда.





Чуть свернув с "сырного" маршрута, можно заглянуть в Конаковский Дом пряника семьи Унжаковых, где молодая семейная пара Дмитрий и Екатерина готовят пряники с сосновыми шишками, ягодами рябины и с можжевельником. Ну и чтобы полностью погрузиться в "атмосферу русской аутентичности", остановиться в гостинице в стиле прошлого века – со старинными наличниками и резными палисадами.

Активным туристам предлагается пройтись специальными пешими маршрутами (более 30 км) по заповедному лесу и даже посетить "муравьиную экскурсию", на которой, под громкое кваканье лягушек, расскажут про местный быт и жизнь насекомых. Если останется время, то есть еще одна познавательная локация – производственный комплекс "Конаковский фаянс", созданный на базе художественной лаборатории, увы, канувшего в лету Конаковского фаянсового завода, а также стоит доехать до "свеженького", только что отстроенного нового речного вокзала и порта. На минутку – в России порты не строились более 40 лет, и совсем скоро, уже этим летом, здесь планируется открытие – по-настоящему историческое событие. Построили порт, к слову, на месте заброшенного картофельного поля, а грунт отправили на строительство горнолыжного склона, который также должен появиться вот-вот.

Второй угол треугольника

Коприно и сыроварня Верещагина на территории курорта Ярославское взморье

Путь в Ярославскую область до села Коприно от Конаково не очень близкий, не менее 4 часов на машине, плюс развлечение в виде "советской" паромной переправы. В 1869 году именно в эти места прибыли Николай Верещагин, старший брат всеми известного художника-баталиста, и его друг Владимир Бландов. Пройдя обучение за границей, товарищи основали в селе производство голландского сыра. Продукт был овальной формы, с острым, слегка кисловатым вкусом, и так полюбился российскому населению, что вскоре Коприно прославилось на всю страну.

Все изменила революция. Когда уже в советское время создавалось Рыбинское водохранилище, было принято решение Коприно затопить, при этом знаменитую сыроварню Верещагина разобрали и вывезли в неизвестном направлении. Но в 2019 году стараниями местных ценителей сыра и дореволюционной истории, ее обнаружили по архивным фотографиям, идентифицировали, выкупили, вновь разобрали и бережно собрали уже на территории парк-отеля "Бухта Коприно".





В настоящее время здесь почти все готово к приему первых гостей: в самых ближайших планах открытие Музея дореволюционного сыроварения. А вот расположенный здесь же, рядом Музей Рыбинского моря принимает туристов уже с осени 2017 года. Располагается он также в аутентичном деревянном здании бывшего родильного дома, перевезенного в "Бухту Коприно" из соседнего села Погорелка. Сам музей вполне современный и интерактивный, в нем представлено около 300 предметов и материалов, рассказывающих о геологическом прошлом Мологи и о вехах строительства нового Рыбинского водохранилища.

Третий угол треугольника

Углич, музей "СырКультПросвет"

Длина трассы из Коприно в Углич по автомобильной дороге составляет 75 километров. Прогулявшись по городу и осмотрев все ключевые достопримечательности, путь маршрута достигает "третьей вершины треугольника".

Всего год назад на территории основанного в 1935 году Угличского сыродельно-молочного завода открылось музейное пространство "СырКультПросвет", объединяющее музей, действующее производство, зоны дегустации и развлечений, а также панорамный ресторан. Кстати, попробовать свои авторские блюда с использованием сыра по "столовским ценам" здесь предлагает известный бренд-шеф, ведущий многочисленных кулинарных мастер-классов и телешоу, автор книги "Правило бургера" – Григорий Мосин.

Всего за год музей стал обладателем награды "Отличное место на Золотом кольце" и одной из ключевых туристических локаций в регионе. Знакомство с сыром у посетителей начинается еще с "вешалки", то есть в фойе. Мозаичные панно во всю стену, образцы старого оборудования, чем-то напоминающие первые космические корабли. Космической тематике здесь вообще уделено особое внимание. Вот кто бы знал, что именно "Угличский" полутвердый сыр первым среди всех сыров мира "был послан" в космос!





У посетителей есть уникальная возможность пройтись по оборудованному стеклянному променаду, расположенному над действующей линией производства сыра и даже помахать работникам рукой! Так, завод начал свой путь в 1935 году, и до сих пор истинные ценители сыра постоянно приезжают в магазин при заводе за настоящим сыром. В развлекательном формате гостям рассказывают, как зародилось и эволюционировало сыроварение в России, объясняют этимологию слова "сыр" на разных языках мира, и знакомят – сначала визуально – с самыми разнообразными сортами, например урдэ или кашкавал, а потом и на практике – с местными угличскими.

После дегустации – добро пожаловать на продолжение: в соседнее здание бывшей молокоприемки завода. Теперь здесь располагаются многочисленные развлекательные и интерактивные зоны, например, гостям предлагают собрать упаковку для сыра или придумать собственный сорт и этикетку. Совсем недавно здесь появился новый экспонат – настоящий молоковоз 1960-х годов. Легендарную машину символично установили у ворот здания бывшей "молокоприемки", куда раньше ежедневно из совхозов и колхозов доставлялось свежее молоко.