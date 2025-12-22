Читатели Клео.ру выбрали лучшее банковское приложение

Голосование за лучшее мобильное банковское приложение на Клео.ру и в Telegram-канале издания завершено. Читатели определили сервисы, которые, по их мнению, наиболее полно отвечают требованиям современного пользователя.

В рамках проекта "Народные рейтинги" Клео.ру был сформирован список популярных банковских приложений, уже хорошо знакомых пользователям. Голосование проходило на сайте и в Telegram-канале издания. В опросе приняли участие более 4 тысяч человек, которые оценивали приложения на основе личного опыта.

По итогам голосования лидерами рейтинга стали:

1 место – Т-Банк (АО "Т-Банк")

2 место – СберБанк Онлайн (ПАО Сбербанк)

3 место – Альфа-Банк (АО "Альфа-Банк")

Результаты рейтинга отражают реальные предпочтения пользователей и показывают, каким банковским приложениям сегодня доверяют больше всего.

Рейтинг банковских приложений продолжил серию народных голосований Клео.ру. Ранее читатели уже выбирали лучшие зубные пасты, солнцезащитные средства, дезодоранты, питьевую воду, детское питание, витамины D₃ и гидрогелевые патчи. Формат проекта остается неизменным: итоговые списки формируются исключительно на основе голосов пользователей, без экспертных оценок и рекламных факторов.