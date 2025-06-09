Опережая тренды: какие девайсы этим летом захотят купить все

Действуем на опережение. Выбираем, пока об этих крутых новинках еще никто не слышал: топовые новинки этого сезона среди девайсов для дома и отдыха.

Музыкальный центр DIGMA D-MC1700

Вы помните те стильные музыкальные центры, которые стояли у наших родителей дома в 90-х? Мода циклична, в том числе и на технику. Бренд DIGMA взял знакомый дизайн, немного переосмыслил и дополнил современными технологиями. Получилась беспроводная музыкальная минисистема Digma D-MC1700, с хорошим звуком, отличной автономностью и цветной RGB-подсветкой.





Музыкальный центр достаточно компактный, всего 30 см в высоту. С защитой от воды и пыли IPX4 его без проблем можно взять на природу. Встроенный аккумулятор на 3600 мАч будет развлекать вас музыкой до 5 часов. Воспроизводить музыку можно по Bluetooth, через AUX, USB, microSD, а также есть радио. А для особенно запоминающихся вечеринок у центра предусмотрен разъем для подключения микрофона.

Магнитный внешний аккумулятор Baseus PicoGo Qi2

Стильный аксессуар, который будет частенько выручать. Очень компактный пауэрбанк легко убрать не только в маленькую сумку, но даже в карман. При этом он может одновременно заряжать два устройства и быть подставкой для смартфона.





Емкость аккумулятора Baseus PicoGO Qi2 – 5 000 мАч, он рассчитан на ежедневное использование. Беспроводная зарядка с магнитном крепко сцепляет пауэрбанк со смартфоном. На обратной стороне пауэрбанка есть кольцо-держатель, которое вращается на 360°. С ним заряжать смартфон и продолжать смотреть любимый сериал будет гораздо удобнее.

Также подключиться к пауэрбанку можно через USB-C кабель. Оба варианта поддерживают быструю зарядку и их можно использовать одновременно. Этот минималистичный аксессуар не даст шансов разряженным аккумулятором, а носить его с собой – проще простого.

Электровелосипед ADO A20S Lite

Спорт – глобальный тренд последних лет. Но крутить педали под палящим солнцем или тащить его в горку в руках – удовольствие для избранных. Гораздо приятнее, когда "нагрузку" можно регулировать. В этом плане электровелосипед от ADO можно считать идеальным вариантом.





Режимы ассистирования педалями и ручка газа могут просто облегчить вашу поездку или полноценно дать отдохнуть, продолжая маршрут. Велосипед легко разгоняется до 25 км/ч (если скачаете приложение, то и до 35 км/ч) и преодолевает подъемы с уклоном до 20°. На одном заряде можно проехать до 80 км. А заряжается аккумулятор всего за 3-4 часа.

ADO A20S Lite продуман для городской среды. Он складной и весит всего 18,5 кг. Благодаря этому его можно проводить в общественном транспорте, легко поднять по лестнице или убрать даже в небольшой багажник. Тратить много времени на его обслуживание не придется: вместо стальной цепи здесь карбоновый ремень, рассчитанный на 30 000 км пробега. Он не рвется, не ржавеет и не требует смазки. Бесщеточный двигатель более долговечный и тихий. Ну и еще одно важное преимущество A20S Lite – он невероятно стильный и точно будет приковывать к себе восхищенные взгляды.

Пылесос Vitek VT-1833

Вертикальные пылесосы теряют свою популярность: не самые емкие аккумуляторы и маленькие пылесборники частенько вынуждают бегать по дому больше, чем хотелось бы. И качество уборки страдает. Предлагаем обратиться к классике. Тем более, что у классических пылесосов "на колесиках" тоже много интересных обновлений.





Vitek VT-1833 гораздо эффективнее вертикальных пылесосов. Обычные пылесосы "выплевывают" воздух вместе с мелкой пылью, распыляя ее по комнате. Это делает уборку почти бессмысленной. А эта модель использует аквафильтр. Весь проходящий через пылесос воздух очищает вода, которая просто не выпускает пыль обратно. Поэтому убираться с ним нужно будет реже.

У пылесоса высокая мощность всасывания – 400 Вт. Шерсть, цепляющаяся за ковер и крупный мусор для него не проблема. Пылесборника на 3,5 л хватит на уборку даже большого дома. А чтобы вы не скучали по беспроводному пылесосу – шнур на 5 метров с кнопкой для автоматического сматывания. Комплект насадок для уборки разных поверхностей в комплекте, как положено. Так что пора делать выбор, стильно ходить по квартире с вертикальным пылесосом или убираться эффективно и редко.

Аэрогриль Hyundai HYF-9090

Аэрогриль по-прежнему незаменимый помощник на кухне. Он занимает минимум места, при этом помогает в приготовлении огромного количества блюд. Конкретно эта модель пригодится не только для приготовления изысканных блюд, но и в процессе заготовок. Благодаря очень широкому диапазону температур. от 35 до 230 °C, в Hyundai HYF-9090 можно сушить овощи, фрукты и ягоды.





У Hyundai HYF-9090 стальная камера, которая не впитывает запахи и не изнашивается со временем. А с подсветкой как в полноценной духовке удобно контролировать процесс приготовления блюд. Для мясных блюд есть встроенный термощуп. А если в кулинарном искусстве вы пока не преуспели, можно использовать предустановленные программы. все настройки вы найдете на удобном сенсорном дисплее.

Миксер планетарный Starwind SPM4172

Другой важный кухонный помощник – планетарный миксер. Помогает значительно ускорить процесс готовки, лучше смешивать соуса и не пачкать руки в тесте. особенно полезно тем, кто готовит на большую семьи или впрок. Руками такие объемы смешивать было бы непросто. StarWind SPM4172, например, чаша для смешивания на 7 литров, а ограничения в загрузке – до 1,5 кг. Для крутого теста и смешивания твердых продуктов предусмотрен импульсный режим.





Мощность миксера составляет 1800 Вт, у него есть 10 режимов скорости. и даже на самой высокой из них он работает очень тихо и не создает вибрацию благодаря резиновым ножкам. Еще одно преимущество перед ручными миксерами, как-будто просто свободные руки – это мало.

StarWind SPM4172 может стать прекрасным акцентным элементом в любом интерьере благодаря своему необычному васильковому цвету. Если вы тоже любите технику с настроением "ретро", берите на заметку.

Конечно, если скупать всю технику, которая попадает в тренды, придется искать вторую работу. Но некоторые девайсы сильно помогают нам упростить быт и выкроить, наконец, время на заслуженный отдых и общение с собой. Главное подходить к выбору с точки зрения своих потребностей, а не моды. Поэтому в этой подборке мы постарались собрать максимум пользы без оглядки на бренды и популярность. Наш главный тренд – практичность.