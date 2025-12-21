ТОП самых полезных подарков на Новый год

Приближается самый волшебный праздник — Новый год. В воздухе уже чувствуется аромат мандаринов, елочных украшений и предвкушения чудес. А вместе с ним приходит и приятная, но порой непростая задача – выбрать подарки для родных, друзей и коллег.

Почему так важно подойти к этому делу вдумчиво? Потому что подарок – это не просто вещь. Это способ сказать без слов: "Я думаю о тебе", "Я ценю тебя", "Я знаю, что тебе нравится". Именно поэтому шаблонный сувенир зачастую проигрывает презенту, подобранному с учетом интересов человека.

Редакция Клео.ру собрала список полезных, на наш взгляд, подарков, которые пригодятся вашим друзьям и близким и точно не будут лежать в коробке.

Кофестанция: для ценителей кофе, которым важен каждый этап приготовления

Ранее утро у большинства людей ассоциируется с запахом свежесваренного кофе. Развитие технологий позволяет автоматизировать этот процесс. Сразу несколько приборов объединяет в себе кофестанция. Она позволяет намолоть кофе и приготовить ароматный напиток. А некоторые кофестанции имеют встроенный капучинатор, систему контроля температуры, дозировки и крепости напитка.

В отличие от обычных кофемашин, кофестанция позволяет полностью контролировать каждый этап, от выбора помола до температуры воды и времени экстракции. Кофестанция FELFRI Gourmet FCM-005 подходит не только для профессионалов, но и для новичков, которые любят кофе и ценят его настоящий вкус.

Кофестанция станет отличным дополнением кухни, особенно для тех, кто любит эксперименты с напитками. Возможность менять параметры помола и температуры позволяет готовить кофе по индивидуальному рецепту. Она идеально подходит для создания разных видов кофе — от эспрессо до латте маккиато, делая каждый напиток настоящим произведением искусства.

Аэрогриль со стеклянными чашами: стиль и функциональность в одном приборе

Аэрогриль со стеклянными чашами — это не просто кухонный гаджет, а настоящий мастер для создания быстрых и вкусных блюд. Аэрогриль FELFRI FF-AF-09 сочетает в себе стильный дизайн и функциональность, идеально подходя для тех, кто любит следить за процессом готовки. Прозрачные чаши позволяют наблюдать, как готовятся блюда, и дают возможность настраивать процесс под себя. Этот аэрогриль отлично справляется с различными блюдами, от запеканок до хрустящих овощей и мяса, при этом обеспечивая равномерное прогревание без лишнего масла.

Такой аэрогриль – отличный выбор для людей, которые хотят сэкономить время, не жертвуя качеством. Модели со стеклянными чашами позволяют не только готовить, но и удобно хранить приготовленную еду. Чаши легко моются, а их прозрачность придает процессу готовки дополнительную эстетику. Это идеальный подарок для тех, кто ценит не только удобство, но и стиль на своей кухне, делая процесс приготовления еды еще более приятным.

Паровой выпрямитель: красота и блеск волос без лишних усилий

Можно ли назвать выпрямитель идеальным подарком для женщины? Определённо да, если это прибор, которым она будет пользоваться каждый день и получать эффект салонной укладки дома. Паровой выпрямитель FELFRI BY-5906 бережно разглаживает волосы, делает их блестящими и послушными, при этом не пересушивает благодаря стайлингу с паром. Турмалиновое покрытие пластин и несколько температурных режимов помогают подобрать комфортный режим даже для тонких, окрашенных или повреждённых волос.

Устройство выглядит стильно и современно: выпрямитель выпускается в двух цветах – классическом чёрном и белоснежном. Цифровой дисплей упрощает контроль температуры, а в комплект входят термоковрик и бутылочка для воды, чтобы паровой стайлинг был безопасным и удобным даже в поездке.

Электробритва – лучший подарок для любимого мужчины

Когда речь заходит о выборе подарка для мужчины, важно найти что-то одновременно функциональное и стильное. Электробритва – это всегда полезный и практичный подарок, который точно найдет место в повседневной жизни. Она поможет поддерживать внешний вид в идеальном порядке, сэкономить время и заботиться о себе. А если вы хотите сделать подарок, который сочетает в себе качество и удобство, то электробритва с несколькими насадками – идеальный вариант.

Электробритва FELFRI FFSR-02 – это многофункциональный прибор, который подходит для бритья, стрижки и ухода за носом и ушами. С восьмью насадками в комплекте, она легко адаптируется под любые потребности. Вращающиеся головки обеспечивают комфортное и тихое бритье, а мощный двигатель обеспечивает длительное и стабильное использование. Подходит как для сухого, так и для влажного бритья, что делает её универсальной и удобной для ежедневного ухода.

Вертикальный пылесос: мощность и удобство для каждой уборки

Вертикальный аккумуляторный пылесос – идеальный помощник любой домохозяйки. Вертикальный беспроводной пылесос FELFRI FWVC-004 оснащен мощным всасыванием до 24 000 Па, что позволяет эффективно справляться с пылью, крошками и мусором на различных поверхностях. Работая до 40 минут без подзарядки, он предоставит свободу перемещения по дому без ограничений. С этим пылесосом уборка становится настоящим удовольствием: он лёгкий и компактный.

Этот пылесос не только удобен для чистки полов и ковров, но и идеально подходит для мебели и труднодоступных мест благодаря насадкам с подсветкой. Особенно приятно, что его можно легко прикрепить к стене, экономя пространство, а сменная батарея и быстрая зарядка делают его всегда готовым к работе. Вертикальный пылесос с тремя режимами работы легко справится с любой уборкой – будь то быстрая чистка или тщательная уборка с максимальной мощностью. Такой пылесос станет отличным подарком для тех, кто ценит комфорт и эффективность.