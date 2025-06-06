Позиция жертвы: как понять, что тебе пора брать ответственность за свою жизнь

Быть в позиции жертвы – это не про слабость. Это про привычку. И чаще всего она появляется незаметно. Все вроде бы объективно: начальник токсичный, отношения не складываются, сил ни на что нет. Но если такие сценарии повторяются снова и снова – важно остановиться и спросить себя: а я точно здесь ни при чем?

Как выглядит позиция жертвы

Она может быть очень разной. Иногда – это постоянные жалобы. Иногда – ощущение, что "все вокруг виноваты". Иногда – внешне благополучная жизнь, в которой женщина постоянно чувствует, что живет "не свою".

Объединяет одно: человек в позиции жертвы не видит, что может что-то изменить. Он верит, что обстоятельства сильнее. Что выбор – это не про него. Что "вот как-нибудь потом".

Признаки, что ты застряла в этой роли





Часто жалуешься, но ничего не меняешь.

Тебе сложно принимать решения – проще, когда кто-то решит за тебя.

В твоем окружении есть кто-то, кому ты "отдаешь" роль спасателя, обвинителя или агрессора.

Ты ждешь, что ситуация как-то разрешится сама.

Ты боишься изменений, даже если недовольна текущим положением.

Почему это случается

Позиция жертвы – это стратегия, которая когда-то помогала выживать. Особенно часто она формируется в детстве, когда у девочки не было возможности выбирать или влиять на что-то. Позже она становится автоматическим способом взаимодействия с миром. Он может казаться безопасным, но в реальности ограничивает.

Как выйти из роли



Важно: выход из позиции жертвы – это не про обвинения себя. Это про взросление. Про возвращение себе влияния на свою жизнь.



Что помогает:

– Отслеживать, где ты перекладываешь ответственность. Например: "Мне не дали", "Меня не оценили", "Меня не понимают".

– Начать с малого: выбрать то, на что ты можешь повлиять сегодня.

– Перестать ждать, что кто-то "разрешит" тебе жить по-другому.

– Учиться говорить "я выбираю", "я решаю", "я могу".

И главное – это процесс

Никто не выходит из позиции жертвы по щелчку. Это постепенное возвращение к себе. К своим решениям, желаниям, действиям.

Если чувствуешь, что застряла – не бойся обратиться к психологу. Иногда нужен кто-то, кто поможет увидеть, где ты действительно бессильна, а где просто боишься сделать шаг.

Ответственность – это не тяжесть. Это свобода. И ты можешь ее себе разрешить.