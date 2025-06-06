Позиция жертвы: как понять, что тебе пора брать ответственность за свою жизнь

Ощущение, что всё происходит помимо твоей воли, может быть не совпадением, а устойчивым шаблоном поведения. Это и есть позиция жертвы.
Быть в позиции жертвы – это не про слабость. Это про привычку. И чаще всего она появляется незаметно. Все вроде бы объективно: начальник токсичный, отношения не складываются, сил ни на что нет. Но если такие сценарии повторяются снова и снова – важно остановиться и спросить себя: а я точно здесь ни при чем?
Как выглядит позиция жертвы
Она может быть очень разной. Иногда – это постоянные жалобы. Иногда – ощущение, что "все вокруг виноваты". Иногда – внешне благополучная жизнь, в которой женщина постоянно чувствует, что живет "не свою".
Объединяет одно: человек в позиции жертвы не видит, что может что-то изменить. Он верит, что обстоятельства сильнее. Что выбор – это не про него. Что "вот как-нибудь потом".
Признаки, что ты застряла в этой роли
Часто жалуешься, но ничего не меняешь.
Тебе сложно принимать решения – проще, когда кто-то решит за тебя.
В твоем окружении есть кто-то, кому ты "отдаешь" роль спасателя, обвинителя или агрессора.
Ты ждешь, что ситуация как-то разрешится сама.
Ты боишься изменений, даже если недовольна текущим положением.
Почему это случается
Позиция жертвы – это стратегия, которая когда-то помогала выживать. Особенно часто она формируется в детстве, когда у девочки не было возможности выбирать или влиять на что-то. Позже она становится автоматическим способом взаимодействия с миром. Он может казаться безопасным, но в реальности ограничивает.
Как выйти из роли
Важно: выход из позиции жертвы – это не про обвинения себя. Это про взросление. Про возвращение себе влияния на свою жизнь.
Что помогает:
– Отслеживать, где ты перекладываешь ответственность. Например: "Мне не дали", "Меня не оценили", "Меня не понимают".
– Начать с малого: выбрать то, на что ты можешь повлиять сегодня.
– Перестать ждать, что кто-то "разрешит" тебе жить по-другому.
– Учиться говорить "я выбираю", "я решаю", "я могу".
И главное – это процесс
Никто не выходит из позиции жертвы по щелчку. Это постепенное возвращение к себе. К своим решениям, желаниям, действиям.
Если чувствуешь, что застряла – не бойся обратиться к психологу. Иногда нужен кто-то, кто поможет увидеть, где ты действительно бессильна, а где просто боишься сделать шаг.
Ответственность – это не тяжесть. Это свобода. И ты можешь ее себе разрешить.