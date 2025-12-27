Ew, this is so cringe, guilty: почему быть в отношениях больше не модно?

Механизмы привлечения внимания в соцсетях, как и в шоу-бизнесе, с самого начала работали по старой доброй схеме пиара на личной жизни. Люди во все времена не отказывали себе в удовольствии посудачить, кто с кем целуется, занимается сексом, ругается, расстается (особенно расстается!). Блогеры делали отношения публичными, делились секретами, показывали интимные моменты, но вдруг это перестало приносить деньги и статус. Почему? Причин – несколько.

То, что женская идентичность – как онлайн, так и офлайн – отчасти вертится вокруг наличия мужа или детей, давно не новость. Статусы жены и матери дают женщине "право" чувствовать себя более полноценной и успешной в глазах общественности. В 2024 году в блоге социолога Tell the Bees на платформе Substack появилось эссе-исследование под названием "Бойфрендленд": автор подсчитала, что почти каждый второй тренд в "Тиктоке" подхватывают женщины и делают из него контент о своих мужчинах, даже если первоначальная задумка никак не связана с отношениями. При этом парни-блогеры публикуют контент со своими девушками в разы реже. Автор эссе отмечает, что для многих женщин семья и отношения действительно являются большой частью жизни, но… это пугает.

"Для меня это скорее сигнал тревоги: почему каждый пост – о чьем-то парне? Я чувствую себя Мирандой в той серии "Секса в большом городе". Почему вообще эти посты становятся вирусными каждую неделю?" – пишет автор.

Публикация набрала большую популярность и заставила многих задаться вопросом: нормально ли, что самоидентификация женщин строится на умении найти и удержать парня? Колумнистка британского Vogue Шанте Джозеф продолжила мысль в статье "Теперь иметь парня стыдно?". Автор делится наблюдением, что все меньше женщин открыто рассказывают в интернете о своих отношениях. При этом девушки часто намекают на наличие партнера, публикуя фото мужской руки на руле, затылок парня и даже показывают фото со свадьбы, но без жениха.

Как отмечает Шанте Джозеф, отчасти так происходит из-за чрезмерно противоречивых культурных норм. С одной стороны женщины хотят получать социальные привилегии от наличия бойфренда, но при этом не хотят показывать свою одержимость этой темой.

И тут на арену выходит еще одно явление современного общества – гетеропессимизм, или гетерофатализм. Миллионы женщин фрустрированы из-за проблем на дейтинг-рынке, чувствуют усталость от взаимодействия с противоположным полом и общественного давления на необходимость традиционного формата отношений. На фоне личного разочарования удачи других на "любовном фронте" могут восприниматься как хамство или хвастовство.





На прошлой неделе Vogue опубликовал еще один материал, в котором автор Дженна Рю рассуждает, что социальный статус "есть бойфренд" становится все более неловким, а дружба в массовом сознании получает уровень серьезности, который раньше распространялся только на романтические отношения. Романтические сценарии больше не впечатляют так, как это было даже 10 лет назад. Сериалы и фильмы все чаще строят сюжетные арки вокруг главных героев на основе дружбы, а не отношений. Кроме того, в киноиндустрии уже давно убеждены, что формат ромкомов скорее мертв, потому что зрительницам перестала нравиться классическая сказка про поиск любви – в мире полно других проблем, кроме парней!

Vogue в своем недавнем материале пишет, что слово "партнер" исторически означало совместную ответственность и надежность, при этом не имело романтического контекста. Соответственно, странно, что "партнер" возможен только в паре. Кризис на рынке недвижимости и рост стоимости жизни превращают одиночество в дорогое удовольствие, и люди выбирают совместные финансы, бостонские браки и ко-хаусинг с друзьями как стратегию выживания в нестабильном мире.



