Новый тренд в отношениях: что такое "шрекинг" и почему он опасен

Не успеваем мы привыкнуть к одному модному термину в отношениях, как появляется следующий. Сегодня на слуху – "шрекинг". Название звучит иронично и отсылает к любимому мультяшному огру, но психологи предупреждают: за этим трендом скрываются риски, о которых важно знать.

Что такое "шрекинг"

Суть "шрекинга" в том, что человек сознательно выбирает себе в пару партнера, который не соответствует стандартам красоты. Более того, иногда этот партнер может даже изначально не нравиться. Логика проста: если он или она не идеален внешне, значит, будет больше ценить отношения, проявлять заботу и меньше шансов, что уйдет.

Почему этот тренд стал популярен





Поколение Z активно отказывается от навязанных стандартов: им важно искать не картинку, а "настоящего человека". На фоне давления соцсетей, фильтров и глянцевой картинки идея "быть с тем, кто не соответствует нормам" выглядит как бунт. Для многих это способ сказать: "Мне не нужна обертка, я хочу глубину".

В чем опасность "шрекинга"

На первый взгляд это звучит мило: меньше гонки за внешностью, больше ценности личности. Но есть нюансы:

Игнорирование собственных желаний. Если партнер не нравится вам внешне (и речь не о стандартах красоты!), рано или поздно это может вызывать раздражение или отстраненность.

Иллюзия гарантии. Внешность не определяет качество отношений. "Некрасивый" партнер так же может изменять, обижать или быть эмоционально недоступным.

Занижение стандартов. Когда человек сознательно выбирает не того, кто ему нравится, а того, кто "будет удобен", это может привести к неудовлетворенности и внутреннему конфликту.

Подмена ценностей. Настоящая близость строится не на том, насколько человек вписывается в стандарты, а на совместимости, уважении и общих целях.

Как подойти к этому осознанно



Если вам близка идея "шрекинга", важно задать себе несколько вопросов:



Мне действительно нравится этот человек – или я выбрала его потому что надеюсь на спокойствие и надежность?

Комфортно ли мне физически и эмоционально рядом с ним?

Чувствую ли я уважение, интерес, желание развивать отношения?

Здоровые отношения не про внешность, но и не про отказ от собственных желаний ради моды. Настоящая ценность – в честности с собой и партнером.

Совет: если вам хочется уйти от диктата стандартов, ищите баланс. Не ориентируйтесь только на внешность, но и не игнорируйте личное притяжение. Любовь начинается там, где совпадают желание, интерес и забота.