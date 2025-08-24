Новый тренд в отношениях: что такое "шрекинг" и почему он опасен

У зумеров появляется всё больше необычных терминов для описания отношений. Один из самых обсуждаемых сегодня — шрекинг.

Не успеваем мы привыкнуть к одному модному термину в отношениях, как появляется следующий. Сегодня на слуху – "шрекинг". Название звучит иронично и отсылает к любимому мультяшному огру, но психологи предупреждают: за этим трендом скрываются риски, о которых важно знать.

Что такое "шрекинг"

Суть "шрекинга" в том, что человек сознательно выбирает себе в пару партнера, который не соответствует стандартам красоты. Более того, иногда этот партнер может даже изначально не нравиться. Логика проста: если он или она не идеален внешне, значит, будет больше ценить отношения, проявлять заботу и меньше шансов, что уйдет.

Почему этот тренд стал популярен

Поколение Z активно отказывается от навязанных стандартов: им важно искать не картинку, а "настоящего человека". На фоне давления соцсетей, фильтров и глянцевой картинки идея "быть с тем, кто не соответствует нормам" выглядит как бунт. Для многих это способ сказать: "Мне не нужна обертка, я хочу глубину".

В чем опасность "шрекинга"

На первый взгляд это звучит мило: меньше гонки за внешностью, больше ценности личности. Но есть нюансы:

  • Игнорирование собственных желаний. Если партнер не нравится вам внешне (и речь не о стандартах красоты!), рано или поздно это может вызывать раздражение или отстраненность.

  • Иллюзия гарантии. Внешность не определяет качество отношений. "Некрасивый" партнер так же может изменять, обижать или быть эмоционально недоступным.

  • Занижение стандартов. Когда человек сознательно выбирает не того, кто ему нравится, а того, кто "будет удобен", это может привести к неудовлетворенности и внутреннему конфликту.

  • Подмена ценностей. Настоящая близость строится не на том, насколько человек вписывается в стандарты, а на совместимости, уважении и общих целях.

Как подойти к этому осознанно

Если вам близка идея "шрекинга", важно задать себе несколько вопросов:

  • Мне действительно нравится этот человек – или я выбрала его потому что надеюсь на спокойствие и надежность?

  • Комфортно ли мне физически и эмоционально рядом с ним?

  • Чувствую ли я уважение, интерес, желание развивать отношения?

Здоровые отношения не про внешность, но и не про отказ от собственных желаний ради моды. Настоящая ценность – в честности с собой и партнером.

Совет: если вам хочется уйти от диктата стандартов, ищите баланс. Не ориентируйтесь только на внешность, но и не игнорируйте личное притяжение. Любовь начинается там, где совпадают желание, интерес и забота.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

