Новый рейтинг: читатели Клео.ру выбирают лучшее детское питание

В голосовании участвуют девять популярных марок пюре из индейки для малышей от шести месяцев. Эта категория выбрана не случайно: питание для детей требует особого внимания и доверия родителей. Важно, чтобы продукт сочетал качество, пользу и натуральный состав.

Принять участие в голосовании можно на сайте Клео.ру и в Telegram-канале издания. Каждый пользователь может отдать свой голос за одну или несколько позиций, сформировав объективный рейтинг, основанный на опыте реальных покупателей.

Формат проекта "народных рейтингов" построен на принципе прозрачности и доверия. Здесь все решают не эксперты и не рекламные кампании, а сами пользователи. Такой подход помогает выявить действительно достойные продукты и облегчает выбор тем, кто ищет проверенные варианты.

Ранее в рамках проекта читатели Клео.ру уже выбрали лучшие зубные пасты, солнцезащитные средства, шариковые дезодоранты и негазированную питьевую воду. Каждый из рейтингов показал, что коллективное мнение тысяч людей может стать надежным ориентиром в огромном ассортименте товаров.