Люди в браке или одинокие: кто на самом деле более счастливый?

О браке спорят бесконечно: кто-то считает его необходимостью, кто-то – пережитком. Но одно ясно точно – семейный статус влияет не только на настроение, но и на самочувствие. Осеннее исследование ученых из Мичиганского и Сингапурского университетов показало: у женатых и замужних людей выше уровень удовлетворенности жизнью и лучше здоровье, чем у тех, кто живет в одиночку.

Что показали данные

В исследовании участвовали более четырех тысяч человек из США и Японии. Ученые заметили, что у одиноких респондентов – независимо от страны – показатели здоровья и общего благополучия оказались ниже. А вот женатые американцы, передает RidLife со ссылкой на источник, особенно выделялись: они чаще говорили о поддержке семьи, что напрямую связано с их высоким уровнем удовлетворенности жизнью.

Почему так происходит



Брак – это не только романтика и совместные завтраки, но и прочная социальная опора. Человек, у которого есть партнер, получает больше поддержки в быту и эмоциональной сфере, меньше сталкивается с одиночеством. А поддержка близких напрямую снижает уровень стресса, помогает справляться с кризисами и даже положительно влияет на физическое здоровье.



Где тонко – там и рвется

Но важно помнить: сам по себе штамп в паспорте не гарантирует счастья. В том же исследовании ученые отметили: у многих респондентов, особенно американцев, брак сопровождается семейными конфликтами и напряжением. В таких случаях уровень благополучия резко падает. То есть дело не в факте брака, а в его качестве.

А как же те, кто один



Быть без пары не значит автоматически быть несчастным. Да, исследования показывают определенный разрыв в здоровье и уровне удовлетворенности, но многое зависит от окружения. У одиноких людей, у которых есть поддерживающая семья и крепкий круг друзей, уровень благополучия почти не отличается от тех, кто в браке.



Выводы очевидны: важна не сама печать в паспорте, а качество отношений и наличие поддержки. Для здоровья и самочувствия решает не статус, а то, насколько рядом есть люди, на которых можно опереться.