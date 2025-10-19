"История игрушек": в "Острове Мечты" готовят главное новогоднее шоу

Этой зимой в концертном зале "Москва" на территории тематического парка "Остров Мечты" стартует премьера масштабного новогоднего спектакля "История игрушек" от продюсерского центра "Седьмая Радуга". Представления пройдут с 21 по 22 декабря, затем с 24 по 30 декабря 2025 года и с 2 по 8 января 2026-го.





Организаторы обещают грандиозное зрелище, в котором сочетаются театральная магия, современные технологии и любимые детские персонажи. В постановке задействованы более двух сотен артистов, сотни костюмов и десятки оживших героев мультфильмов телеканала "МУЛЬТ" – от Сказочного Патруля и Турбозавров до Кота Басика.

Сюжет спектакля переносит зрителей в волшебный магазин игрушек, где под Новый год происходит неожиданное происшествие: зловредная Тень лишает героев памяти. Чтобы вернуть праздник, им предстоит разгадать загадку и напомнить всем, что настоящие чудеса рождаются из дружбы и доброты.

Отличительной особенностью шоу станет полное взаимодействие со зрительным залом – эмоции публики напрямую влияют на развитие событий. Каждый спектакль будет неповторим, ведь зрители становятся частью происходящего, помогая героям оживить сказку.





В постановке использованы сложные спецэффекты, мэппинг и воздушная акробатика, создающие атмосферу чуда. Просторный зал "Москва" с удобными креслами, праздничным оформлением, фотозонами и ярмаркой сладостей превратится в центр притяжения семейных зрителей в новогодние праздники.

Для гостей подготовлены и особые подарки – "Домики доброты", которые после праздника можно превратить в кормушки для птиц. Внутри набора – сладости, тематические сувениры и доступ к видеоверсии спектакля.





"История игрушек" продолжает традицию "Седьмой Радуги", почти три десятилетия создающей крупнейшие праздничные постановки страны. За это время их шоу посетили миллионы зрителей, а каждый новый проект становится событием для семейного отдыха.