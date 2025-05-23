Путешествие в Гусь-Хрустальный: традиции российской хрустальной столицы

Небольшой городок с говорящим названием Гусь-Хрустальный, до которого на машине из Москвы можно добраться за 3,5-4 часа, до сих пор считается столицей отечественного хрусталя, хотя размах производства, мягко говоря, уже давно не тот. Массового выпуска хрустальных изделий, как раньше, больше нет. Но в Гусь-Хрустальный стоит ехать не только ради хрусталя – как оказалось, за один только день здесь можно оказаться и в разных временных отрезках, и даже странах.

Назад в 90-е: Стекольный рынок





Как правило, первое знакомство с городом у всех туристов начинается с "хрустального", а ныне стекольного рынка. Сюда лучше приехать пораньше, все ларьки закрываются в 14:00. Атмосфера 90-х, когда вещи мерили стоя на картоне, здесь определенно витает. Рынок – отличная альтернативная "экскурсия" перед броском в "хрустальный мир" города. Как отличить китайскую подделку от стекольной продукции Гусь-Хрустального, где аутентичная вещь, а где свежеиспеченная – все это шаг за шагом постигается практикой примерно за час неспешного осмотра первой достопримечательности. Так, не всякое стекло может называться хрусталем. По современным требованиям в хрустале должно быть не менее 24% окиси свинца, который придает больший удельный вес, металлический блеск и определенный звон изделию. Есть ряд способов отличить хрусталь от стекла: стекло нагревается от тепла рук, а хрусталь, напротив, охлаждает кожу; через стекло предмет кажется слегка увеличенным в размерах, а хрусталь не искажает изображение. Ну и конечно, изделия из хрусталя гораздо массивнее. Среди сувениров здесь можно приобрести недорогие граненые стаканы или, например, фигурку гуся.

Музей хрусталя в русской базилике





Знаковое место, ради которого, собственно, и едет большинство туристов в Гусь-Хрустальный, – Музей хрусталя имени Мальцовых. Интересен даже не столько он сам, сколько здание, в котором размещена хрустальная экспозиция. Георгиевский собор, открытый для прихожан в 1903 году, был спроектирован в старорусском стиле: с нарядными наличниками, карнизами из фигурного кирпича, поливными изразцами и узорчатыми столбами – самым модным по тем временам архитектором Леонтием Бенуа. Заказчиком – богатым купцом Нечаевым-Мальцовым – была поставлена конкретная задача: создать большую русскую базилику, и Бенуа признавался, что в данный храм "вложил всё, что мог, и, может быть, он останется лучшим из его творений". На вопрос: зачем в глуши Владимирской губернии затевать такое масштабное строительство, да еще требующее колоссальных денег, – Юрий Степанович Нечаев-Мальцов отвечал: "А отчего стоит город Орвието в Италии? Для его собора ездят иностранцы издалека. Будет время, когда художники и ценители русского искусства станут ездить и на наш Гусь…" Для росписи собора был приглашен художник Виктор Васнецов, что окончательно превратило Георгиевский собор в уникальный архитектурный шедевр. Ныне под его сводами – свои, "хрустальные иконы", где вместо иконостаса переливается от луча солнечного света большая хрустальная скульптурная композиция. На сегодняшний день этот музей – единственное хранилище наследия знаменитого Гусевского завода, чьи изделия гремели на весь мир, считались брендом России. Работы местных мастеров занимали первые места на выставках в Вене, Париже, Чикаго. В выставленной коллекции – более 2000 образцов продукции, начиная от XVIII века и заканчивая современными экспонатами..

Граненый стакан: Времена меняются, а он остается…





Буквально в двух шагах от собора, – еще один музей, вернее – два в одном. В экспозиции Гусь-Хрустального историко-художественного музея – пополнение: новый Музей граненого стакана. Расположенные в здании бывшего мужского начального училища, построенного в 1898 году, музеи небольшие, но весьма познавательные. В полную силу историко-художественный музей заработал лишь в 2022 году, и сегодня здесь можно посетить 4 выставочных зала. В первом рассказывается об истории города, династии Мальцовых – основателей хрустального завода в 1756 году, когда императрица Елизавета Петровна повелела вынести все вредные производства подальше от Москвы. Вот и решил купец Аким Мальцов освоить новое место, построив свой стекольный заводик в самом центре среднерусской равнины, да в среднем течении реки Гусь. Кстати, забавно, что ни город, ни река, – никакого отношения к гусям не имеют. Топоним образовался от финского слова "кууси", что означает "ель". А само название Гусь-Хрустальный получил лишь только при советской власти, равно как и титул города. Начав со стаканов и рюмок, Мальцовы развернулись и стали выпускать куда более сложные и красивые изделия из богемского стекла и хрусталя, стали украшать их цветочной росписью, применять золочение, алмазную грань, гравировку и травление. В 1900 г. их продукция экспонировалась на Всемирной выставке в Париже и была удостоена Гран-при, а среди покупателей числились коронованные особы и знаменитые фирмы – поставщики императорского двора: Торговый дом К. Фаберже, фирма "Ф.А. Лорie" и др.

Музей граненого стакана

Идея создания экспозиции о граненом стакане возникла у администрации города недавно, в 2021 году. Центральным экспонатом логично стал народный любимец – классический граненый стакан. На входе, помещенный в деревянную рамку, символ ушедшей эпохи игриво подписан: "Времена меняются, а он остается" Считается, что дизайн современного стакана придумала скульптор Вера Мухина – автор знаменитой композиции "Рабочий и колхозница". По ее идее у стакана сделали 16 граней и гладкий ободок в верхней части. Существует версия, что количество граней выбрали не случайно, а по числу республик в составе СССР. Кстати, оказалось, что у нас в стране есть праздник – День граненого стакана, который отмечается 11 сентября.

Гусевской хрустальный завод: легенда ручной работы





Ну и, конечно, картина погружения в хрустальную тему не будет полной без личного посещения производства. Посмотреть, как до сих пор, вручную производятся вазы и елочные игрушки (основной ассортимент на сегодняшний день) можно на "Гусевском хрустальном заводе имени Акима Мальцова" Путешествие начинается с цехов со стекловаренными печами, где сильные мужчины и не менее мужественные женщины вручную выдувают стекло. По словам экскурсовода, данные технологии остались еще лишь в двух местах мира: в Белоруссии на "Стеклозаводе "Неман" и на одном из крупных островов Венецианской лагуны – острове Мурано, в Италии. В конце экскурсии рекомендуется посетить "хрустальный" магазинчик при заводе. Правда, опять же, на 99% – он стекольный. Если есть желание приобрести по – настоящему хрустальные раритеты – то путь в торговые ряды в центре города, в специализированный магазин.

Гусь-Хрустальные Мальдивы





Если визит в город совпадает с жаркой погодой, то стоит присмотреться к городскому пляжу. Расположенный на берегу местного водохранилища, образованного в конце XVIII века, он неожиданно раскрывается чистейшим белым кварцевым песочком и плавным заходом в воду. Местные жители с гордостью называют свою зону отдыха "местными Мальдивами".