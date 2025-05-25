Что читать в конце мая? Избранные книжные новинки 2025

Наступили погожие дни, а значит все ближе блаженные теплые вечера на дачной веранде – и, разумеется, с хорошей книгой. Собрали для вас самые интересные истории, вышедшие за последнее время у отечественных и зарубежных авторов.

Михаил Лабковский, Леонид Чутко – Ребенок-ракета, ребенок-ураган. Руководство по СДВГ для любящих и уставших родителей





Для того, чтобы развеять мифы вокруг синдрома, о котором говорят все, Михаил Лабковский объединился со специалистом по данному вопросу Леонидом Чутко. Результатом стала книга, которая будет одинаково полезна как для людей, которые подозревают у себя этот синдром, так и для их близких.

Наталья Тимошенко – Демонология по Волкову. Падальщики





Вторая книга в мистическом цикле про темного мага Леона Волкова. На этот раз у колдуна проблемы с полицией – и его помощница Алиса помогает команде в расследовании, чтобы спасти репутацию босса. Тем более, кажется, он интересует ее уже не только как начальник…

Ольга Володарская – Когда заплачет розовый фламинго





Романтический детектив, который заставит сердце биться чаще. Когда-то отец запретил Лизе встречаться с парнем, который ей был не по статусу. Но теперь папы больше нет, а при виде старого возлюбленного внутри все снова переворачивается… Но как быть, если именно он может быть причастен к убийству Лизиного отца?

Макс Максимов – Черная Вселенная





Научно-фантастическая новинка в жанре космического хоррора. Что, если космос не так дружелюбен, как хотелось бы думать? И даже законы физики в нем могут быть бессильны… Российская научная экспедиция решает помочь коллегам, застрявшим на странной планете, но еще не знает, что их там ждет.

Татьяна Корсакова – Марионетки





Возвращение бесстрашного Стефа в финальной части трилогии “Марь”. Страсти накаляются, а древнее чудовище продолжает жаждать жертв. Однако Стеф не готов отдавать свою возлюбленную. И пускай Марь будет требовать ее обратно… Ведь у героев все еще есть шанс на счастливый финал и свободу от хтони.

Маша Трауб – На память милой Стефе





Красивый и поэтический роман о поиске себя и тех, кто подарит тепло и любовь. Архивные поиски и просмотры тысяч бумаг приводят к раскрытию старой тайны, а также к обретению новой семьи. Маша Трауб напоминает о том, что человеческая судьба – череда причудливых событий, каждое из которых связано с другим.

Мария Воронова – Новая сестра





Новинка в цикле “Судьба не по рецепту”. Мы снова погружаемся во врачебные страсти и видим, как много могут скрывать эти люди за масками и стеной профессионализма – собственные проблемы, переживания и даже трагедии. Однако среди этого хаоса всегда есть место доброте и любви, которые ведут людей, словно путеводный свет.

Лена Сокол – Пламя





Никита уверен в том, что он знает женщин лучше всех – ведь не зря он сменил столько барышень. Поэтому ему ничего не стоит сделать из тихони Даши девушку, от которой другие мужчины будут сходить с ума. Но что произойдет, если он сам войдет в их число? Новинка в цикле Лены Сокол про горячих пожарных.

Катя Качур – Капля духов в открытую рану





Катя Качур постепенно становится современным классиком – ее многослойные и умные романы талантливо препарируют человеческие души. "Эксмо" решило переиздать дебютный роман писательницы "Каплю духов в открытую рану". Это история любви, таланта, одержимости и… одиночества, от которого невозможно избавиться.

Татьяна Степанова – Занавес памяти





Когда-то Серафиму пришлось бежать из родного тихого городка, ведь его сочли отцеубийцей. Годы прошли, душевные раны немного затянулись, и Серафим возвращается – в компании капитана полиции и четы Борщовых-Петровских. И они не уедут, пока не узнают, что же случилось много лет назад с преуспевающим бизнесменом…

Кейт Латимер – Тайна поместья Эбберли





Загадочное поместье, исчезнувшая хозяйка и слухи о призраках – все элементы готического английского детектива на месте. Женщина, работающая в библиотеке, решает в одиночку разгадать эту тайну и узнать, что произошло с Клементиной Вентворт.

Игорь Евдокимов – Темный двойник Корсакова





Вторая часть сражений со злом обаятельного Владимира Корсакова. Однако теперь Корсакову предстоит сражение с самим собой – а точнее, собственным прошлым, в котором осталась одна тайна. Именно она является ключом ко всему, что происходит сейчас, включая письма от странного преследователя и исчезновение друга.

Изабелла Мальдонадо – Повелитель птиц





Мальдонадо много лет проработала в полиции, и это ощущается в каждой ее книге – точные детали, инсайдерская информация о поимке преступников и полное ощущение реальности происходящего. На сей раз Нине Геррере предстоит поймать опасного убийцу, который следует древним ритуалам. И необходимо сделать это быстро, пока ее воспитанница не стала новой жертвой…

Амалия Лик – Игра одиннадцати





Новинка, которая точно понравится поклонникам "Голодных игр" и "Игры в кальмара". Эта игра на выживание – жестокая ловушка, но участникам пока рано об этом знать. Все, что им сказано – они должны вычислить убийцу. Ева соглашается на эту сделку в обмен на информацию о том, где находится ее парень. Но сможет ли она пройти “Александрию” до конца?

Чо Йеын – Мармеладные убийства в парке Сеула





Книги Чо Йеын невозможно сравнить ни с чем – это фантасмагорические миры, которые завораживают с первых страниц. Ее новый детектив начинается как бесконечный праздник в центре Сеула, где никто не подозревает об опасности. Однако есть человек, которого тошнит от чужого счастья. И он задумал невероятную подлость…

Сара Хорнсли – Плохая кровь





Что вы бы почувствовали, если бы узнали, что ваша первая любовь обвиняется в жестоком убийстве? Джастина расследовала в своей жизни множество преступлений, но в это она отказывается верить. Для того, чтобы разобраться в этом запутанном деле, она возвращается в родной город. Туда, куда она однажды пообещала никогда больше не приезжать.

Синъитиро Юки – Комната правды





Небольшая, но поражающая воображение книга, в которой сплетается сразу несколько историй. И каждая из них связана с темной стороной Интернета… Ведь невозможно догадаться о том, что находится по ту сторону экрана, и героям нового романа Юки очень скоро придется понять это на собственном горьком опыте.

Камилла Лэкберг, Хенрик Фексеус – Ход коня





Пропажа маленького мальчика поднимает на ноги весь Стокгольм. Но это еще не самое страшное. Ведь Мина Дабири уже почувствовала, что эта пропажа похожа на прошлое дело, у которого был трагичный конец… Для того, чтобы остановить цепочку пропажи детей, она обращается к Винсенту Вальдору. Вместе они будут противостоять убийце с невероятно высоким интеллектом.

Ситири Накаяма – Спросите у бабушки Сидзуки





Бабушка Сидзука много лет работала судьей и даже на пенсии не готова оставлять свои привычки вдумываться во все происходящее. Ее острый ум и проницательность очень помогают молодому детективу Кацураги, который дружит с ее внучкой. Но есть вещи, которые Сидзука скрывает даже от внучки…

Кацухиро Го – Четвертая подсказка





Напряженный детектив, где на счету каждая минута. Полиция вступает в интеллектуальную схватку с настоящим безумцем, который, однако, располагает информацией о том, где и когда в городе случатся взрывы. Для того чтобы их остановить, надо всего лишь играть по его правилам. Но все ли из его намеков можно понять?