Новый год 2025 на ВДНХ: праздничная ночь с концертами, катком и "Воздушным трамваем"

На ВДНХ подготовили ночную новогоднюю программу с концертами, ледовым шоу и встречей Нового года над выставкой на канатной дороге.

В ночь с 31 декабря на 1 января ВДНХ станет одной из главных новогодних точек города. Для гостей подготовили специальную праздничную программу под названием "Портал в мир подарков", которая развернется сразу на нескольких площадках выставки.

Празднование начнется вечером на Центральной аллее. Здесь появится Дед Мороз, который будет встречаться с гостями и прокатит желающих на сказочных санях. У павильона № 1 запланированы живые выступления музыкальных коллективов, диджей-сеты и световое барабанное шоу. Особенностью вечера станет необычный формат ведения – программу будут вести человек и цифровой интеллект.

Позднее праздничные события переместятся на каток ВДНХ. Там зрителей ждет театрализованное шоу на льду с участием танцевального балета, музыкантов и кавер-группы. В новогоднюю полночь гостей поздравят Дед Мороз и Снегурочка, а программа продолжится до глубокой ночи.

Отдельный сценарий встречи Нового года предложит семейный парк развлечений "ОРИОН". В новогоднюю ночь будет работать канатная дорога "Воздушный трамвай": посетители смогут прокатиться над территорией ВДНХ и встретить наступление года прямо в кабине, любуясь праздничной подсветкой и зимними пейзажами.

Вход на мероприятия на Центральной аллее будет свободным, посещение катка и аттракционов парка "ОРИОН" предусмотрено по билетам. Новогодняя программа рассчитана на семейную аудиторию и станет частью городского зимнего сезона в Москве.

