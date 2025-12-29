Россияне выбирают осознанные подарки и домашний уют: как изменились новогодние традиции

Новый год – праздник, который невозможно представить без семейного тепла, запаха хвои и тихого мерцания гирлянд. Несмотря на стремительно меняющийся ритм жизни, россияне неизменно выбирают отмечать этот вечер дома, в кругу близких. По данным ВЦИОМ, 97% жителей страны планируют провести новогоднюю ночь именно так, а более трех четвертей – уже составляют праздничное расписание визитов к друзьям и родным.

Дом все еще остается центром этого праздника. Здесь рождаются традиции, за столом собираются поколения, а самые простые вещи – вроде любимого напитка или домашнего десерта – становятся частью семейных историй.

Интересно, что подготовка к празднику в этом году началась раньше обычного. По данным исследования SimpleWine и OMI (Online Market Intelligence), все больше людей стараются заранее создать атмосферу праздника и позаботиться о подарках с особым смыслом. На смену сувенирам и символическим безделушкам приходят подарки, в которых чувствуется забота – гастрономические наборы, вино или коньяк, как знак уважения и теплых чувств.



Коньяк все чаще называют идеальным новогодним подарком – напитком, который ассоциируется с ритуалом, спокойствием и вкусом разговора без спешки. Яркий пример – "Крымский" от КВК Групп. Этот коньяк, созданный по классической технологии из выдержанных дистиллятов, уже вошел в список лучших российских коньяков 2023 года по версии "Роскачества". Как отмечают производители, "Коньяк "Крымский" обладает глубоким наполненным вкусом, который олицетворяет гордый регион происхождения. Согретые солнцем ноты южного винограда и тонкие оттенки дуба напоминают о том, что в жизни есть пространство для пауз".



Подарить бутылку хорошего коньяка – значит подарить момент: возможность замедлиться, насладиться вкусом и разделить теплый вечер с теми, кто дорог. Это совпадает с новым трендом осознанного потребления, который укрепляется в России. По данным отраслевых исследований, 63% покупателей стали чаще выбирать отечественные напитки, а 87% удовлетворены их качеством.