Dreame Z40 TangleCut Flex+: умный пылесос для безболезненной уборки

Часто приходится нагибаться, чтобы достать те самые дальние углы, да ещё и постоянно путаться в шнуре. Dreame Z40 TangleCut Flex+ положит конец болезненной уборке. Это беспроводной вертикальный пылесос с высокой силой всасывания, интеллектуальной системой управления и продуманной конструкцией, которая адаптируется под даже самые труднодоступные места и углы.

Высокоскоростной двигатель обеспечивает силу всасывания до 220 аВт, то есть можно будет эффективно собирать как мелкую пыль, так и более крупный мусор с твердых покрытий и ковров. При этом система обнаружения загрязнений анализирует количество и размер частиц и автоматически регулирует мощность в процессе уборки. Вот она, эпоха умных пылесосов.





Когда пылесос сталкивается с более загрязнённым участком, он увеличивает производительность, а на чистых зонах снижает нагрузку. Это хорошо отражается на самом пылесосе – при умном распределении нагрузки он меньше изнашивается. Для пользователя это тоже плюс, теперь не нужно вручную корректировать мощность и прилипать к полу, когда случайно выкручиваешь настройки до упора.

Отдельная радует подсветка. Так удобнее убираться, всё-таки вид подсвеченной пыли не радует, хочется побыстрее от этого избавиться.

Одной из ключевых особенностей Dreame Z40 TangleCut Flex+ стала технология GapFree™. Это роботизированная шторка, которая автоматически опускается при приближении к стене или мебели. Инфракрасные датчики фиксируют край поверхности, и система сокращает расстояние между щёткой и плинтусом практически до нуля. За счёт этого пылесос собирает мусор вдоль стен без характерной полосы пыли, которая часто остаётся после обычных насадок. Такой подход делает уборку визуально более аккуратной и избавляет от необходимости дополнительно проходиться по краям вручную.





Проблема наматывания волос решена с помощью технологии TangleCut™. В двух основных щётках используется встроенный скребок с двойными лезвиями, который срезает волосы и шерсть в процессе работы. Дополнительно предусмотрен гребень, предотвращающий спутывание. В результате волосы не накапливаются на ролике и не блокируют его вращение, а эффективность уборки остаётся стабильной. Это особенно важно для пользователей с длинными волосами и для домов с питомцами, где стандартные пылесосы быстро теряют производительность и требуют регулярной ручной очистки.

Конструкция пылесоса ориентирована на удобство использования в повседневной жизни. Гибкая складная трубка Flex складывается под углом до 90 градусов, что позволяет легко убирать под диванами, кроватями и шкафами без необходимости наклоняться или двигать мебель. При этом предусмотрена регулировка длины трубки, благодаря чему пылесос можно адаптировать под рост пользователя. Высота конструкции увеличивается с 108 до 125 сантиметров, что делает процесс уборки более комфортным и снижает нагрузку на спину, особенно при длительном использовании.





Функциональность устройства расширяется за счёт набора насадок, которые позволяют работать с разными типами поверхностей. Мягкая роликовая щётка предназначена для твёрдых полов и обеспечивает деликатную и эффективную очистку. Многофункциональная щётка подходит для уборки как пола, так и ковров, адаптируясь под разные покрытия. Электрическая мини-щётка используется для очистки мягкой мебели, постельного белья и зон, где скапливается шерсть, а также помогает справляться с пылевыми клещами. Мягкая насадка подходит для деликатных поверхностей, а комбинированная насадка облегчает уборку в узких и труднодоступных местах.

Пылесос оснащён системой фильтрации с фильтром HEPA H14, который улавливает до 99,99% частиц размером от 0,1 мкм. Это важно для поддержания чистоты воздуха в помещении, особенно при регулярной уборке и наличии мелкой пыли или аллергенов. Все элементы конструкции рассчитаны на удобное обслуживание, а съёмный аккумулятор упрощает процесс эксплуатации.





Автономность устройства достигает 90 минут, что позволяет убрать всю квартиру без необходимости подзарядки. При этом мощность остаётся стабильной на протяжении всего цикла работы. Для хранения и зарядки предусмотрена док-станция, которая позволяет удобно разместить пылесос и аксессуары, сохраняя порядок в пространстве.

Dreame Z40 TangleCut Flex+ сочетает в себе продуманную механику, интеллектуальные алгоритмы и решения, направленные на упрощение повседневной уборки. Он адаптируется к разным сценариям использования, справляется с волосами и шерстью, эффективно работает вдоль стен и в труднодоступных местах, сохраняя стабильную производительность и комфорт в процессе эксплуатации.