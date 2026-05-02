Лучший робот-пылесос выбрали на Клео.ру голосованием

Голосование за лучший робот-пылесос на Клео.ру завершено. Опрос проходил одновременно на сайте и в официальном Telegram-канале, объединив почти три тысячи участников. Читатели оценивали популярные модели с функциями сухой и влажной уборки, опираясь на личный опыт использования, что позволило сформировать рейтинг без перекоса в сторону рекламных характеристик.

В список для голосования вошли устройства массового сегмента, сопоставимые по цене и функциональности. При отборе учитывались модели, уже зарекомендовавшие себя на рынке и получившие устойчивый спрос. Такой подход позволил сравнивать технику в равных условиях и получить более точную картину пользовательских предпочтений.

По итогам голосования определилась тройка лидеров.

1 место – Робот-пылесос BORK V888

2 место – Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro EU

3 место – Робот-пылесос Dreame L20 ultra

Формат народного рейтинга Клео.ру предполагает открытую систему участия и прозрачный подсчет голосов. Итоговые позиции формируются на основе совокупных данных с двух площадок.

Проект рейтингов ориентирован на практическую пользу: он помогает читателям быстрее ориентироваться в широком ассортименте техники и понимать, какие устройства действительно используются в быту. Ранее аудитория Клео.ру уже участвовала в аналогичных опросах, посвященных косметике, продуктам питания, медицинским услугам и цифровым сервисам.