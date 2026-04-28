Терапия слезами: как плач на самом деле влияет на наше здоровье

В интернете набирает популярность тренд, связанный с использованием плача как способа эмоциональной разрядки. Исследования показывают, что это не проявление слабости, а один из естественных механизмов восстановления. Например, если человек плачет во время трогательной сцены в фильме, тело реагирует на это позитивно: уровень стресса снижается, а в крови повышается уровень окситоцина. Чувство облегчения и спокойствия может появиться уже через 15-60 минут после того, как человек успокаивается.

При этом специалисты подчеркивают, что не все слезы оказывают положительное воздействие. Плач, вызванный чувством одиночества или затяжными конфликтами, как правило, не приносит облегчения – в таких случаях он может усиливать негативные переживания и приводить к ощущению эмоционального истощения.

Интерес к этой теме усилился на фоне роста популярности практик осознанности и заботы о психическом состоянии. Если ранее плач воспринимался как нежелательная реакция, то сегодня его все чаще рассматривают как естественный способ саморегуляции. При этом важно учитывать причины эмоциональной реакции и давать себе время на восстановление.