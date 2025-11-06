Говорящий скунс и настоящий лагерь: 5 интересных фактов о фильме "Пушистые каникулы"

6 ноября в российский прокат выходит семейная приключенческая комедия "Пушистые каникулы" – добрая история о том, как фантазия и дружба способны изменить целое лето.

Главные герои – девятилетние Мая и Ян. Их любимому лагерю грозит закрытие: на его месте собираются построить фешенебельный курорт. Чтобы отстоять место, где прошло их детство, ребята решают доказать, что в окрестных лесах живет мифический медведь из старинных легенд. На помощь детям неожиданно приходит новый друг – язвительный, но очаровательный говорящий скунс по имени Фриц, с которым любое приключение превращается в комедию.

Фильм сняла Сильвия Кер, знакомая зрителям по сериалам "Элита" и "Галерея Вельвет". Главные роли исполнили юные актеры Юлия Райя и Мартин Абелло Севильяно, а озвучил Фрица популярный испанский комик Карлос Латре, известный своим фирменным юмором и голосовыми перевоплощениями.





К выходу картины собрали несколько интересных фактов, которые помогут взглянуть на фильм по-новому.

5 фактов о фильме "Пушистые каникулы"

1. Снимали в настоящем лагере – без декораций и дублей с павильонами

Создатели решили не строить съемочную площадку, а разместиться в реальном детском лагере. Чтобы передать атмосферу настоящего отдыха, юные актеры действительно жили в палатках, ели приготовленное на костре и проводили вечера у огня. Благодаря этому кадры получились живыми и естественными – без наигранности.

2. Испанская природа сыграла роль полноценного героя





Производство проходило в живописных регионах Испании – Сории и Бискайе. Здесь снимали сцены в лесах, у озер и горных склонов. В съемках участвовали местные жители, которые не только появились в эпизодах, но и помогли с реквизитом: принесли палатки, лодки и даже старинные костровые котелки.

3. Главные исполнители – новички, которых нашли после полугодового кастинга

Режиссер лично подбирала актеров, и решающей оказалась проба, где детям предложили представить, что рядом появляется говорящий скунс. После этой сцены Карлос Латре, услышав запись, согласился озвучить Фрица. Для обоих юных актеров эта работа стала дебютом на большом экране.

4. Фильм снимали по принципам экологичного продакшена

Команда следила, чтобы съемки не наносили вреда природе: для освещения использовались солнечные батареи, часть реквизита создавалась из переработанных материалов. После завершения проекта участники высадили 30 молодых деревьев в тех местах, где проходили съемки.

5. Атмосфера – как в "Паддингтоне", но с испанским акцентом





Создатели вдохновлялись классикой семейного кино, но добавили в историю немного средиземноморского солнца и мягкого юмора. В итоге получился фильм, где приключения соседствуют с заботой о природе, а главный герой – скунс – учит взрослых быть добрее.