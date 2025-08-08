Фитнес-ходьба по методике "Дофаминовые шаги": естественное движение для здоровья и радости

Все мы знаем, что физическая активность – это залог хорошего здоровья, стройной фигуры и заряда энергии. Но как сложно бывает заставить себя выйти на пробежку или поехать на тренировку в зал. Мотивации обычно хватает на пару недель, а то и меньше. Знакомо? Решением данной проблемы может стать фитнес-ходьба. В этой статье мы расскажем историю направления от Лесли Сансон до современной методики "Дофаминовые шаги".





Что такое фитнес-ходьба

Фитнес-ходьба – один из самых естественных и безопасных видов физической активности. В отличие от бега или силовых тренировок, она не перегружает опорно-двигательный аппарат, так как такие движения привычны для тела. Даже при ежедневных занятиях продолжительностью более часа суставы и мышцы адаптируются без стресса.

История появления метода

Родоначальницей направления фитнес-ходьбы стала Лесли Сансон, которая предложила программу для занятий дома. Первое видео с ней вышло в 1980 году, когда стала популярна аэробика и в целом тренировки на видеокассетах. Лесли разработала 30-минутную тренировку в домашних условиях, которая подходила даже пожилым, беременным и людям, восстанавливающимся после травм. Затем она выпустила много различных программ и книг. Именно она популяризировала фитнес-ходьбу.





Преимущества фитнес-ходьбы

Ежедневные занятия помогают улучшить координацию, укрепить кости, нормализовать сон и уровень сахара в крови. Основные плюсы этого вида фитнеса:

Универсальность : заниматься можно где угодно, кроме удобной обуви и одежды ничего не требуется.

: заниматься можно где угодно, кроме удобной обуви и одежды ничего не требуется. Улучшение метаболизма : ускоряет обмен веществ, способствуя снижению веса.

: ускоряет обмен веществ, способствуя снижению веса. Укрепление здоровья : тренирует сердце, сосуды, вестибулярный аппарат и мышцы ног.

: тренирует сердце, сосуды, вестибулярный аппарат и мышцы ног. Быстро уходят лишние килограммы . В среднем за 2 недели можно скинуть до 6 килограммов, и это без диет.

. В среднем за 2 недели можно скинуть до 6 килограммов, и это без диет. Психологическая разгрузка: снижает стресс и повышает уровень эндорфинов.

Эволюция метода: "Дофаминовые шаги"

Однако, несмотря на существование различных программ, вопрос мотивации оставался открытым. Решение нашел бывший футболист и военный Владимир Иевлев. Сначала они с супругой Юлией запустили программу "I AM SPORT", которую дистанционно прошло более 12 тысяч человек в России и по всему миру. После этого тренер разработал методику "Дофаминовые шаги" – это новый формат тренировок, сочетающий фитнес-ходьбу, нейронауку и удовольствие. Подход Иевлевых основан на идее, что движение должно приносить радость, а не истощать.





"Мы не предлагаем большую нагрузку. Главное – регулярность и удовольствие. В конце тренировки появляется "дофаминовая галочка" – и это чувство достижения остается с вами на весь день", – говорит Владимир.

Как это работает?

Программа рассчитана на раскачивание сердечно-сосудистой системы, повышение общего тонуса организма и ускорение метаболизма. При этом техника "Дофаминовых шагов" доступна каждому, у кого есть выход в интернет.

"Дофамин – гормон радости, который возникает от движения и от музыки. В течение 30 минут вы шагаете на месте под музыку, выполняя параллельно несложные упражнения, следя за пульсом. Заниматься нужно с понедельника по пятницу, а в субботу и воскресенье – полноценные выходные. Около 20 тренировок в месяц дают заметный результат. Но главный залог успеха – это регулярность", – говорит Иевлев.