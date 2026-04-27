Вместо тусовок: что такое admin night и почему зумеры собираются в компании, чтобы решить "взрослые дела"

Раньше, чтобы расслабиться, молодые люди шли в бар или включали сериал. А теперь в тусовках зумеров набирает обороты другой формат: вечером они собираются не играть в мафию, а... оплачивать коммуналку, разбирать почту и сводить дебет с кредитом. Звучит уныло? А вот и нет. Это называется "вечер административных дел", и это настоящий тренд.

Как это происходит? Несколько человек приходят друг к другу (или арендуют уютное пространство), берут ноутбуки, заказывают пиццу или роллы и дружно делают то, до чего у каждого отдельно руки не доходили уже месяц.

Никакого алкоголя и громкой музыки. Вместо этого шуршание мышками, тихие вздохи "наконец-то я оплатил свет" и совместное заполнение табличек. Кто-то обновляет резюме, кто-то планирует бюджет до следующей зарплаты, кто-то разбирается с налогами или счетами за ЖКХ.

Эксперты, к слову, считают, что ничего странного в этом нет. Сейчас границы между работой и личной жизнью совсем стёрлись, планшеты и смартфоны постоянно что-то требуют. Оказалось, что в одиночку справляться с этой рутиной тяжело и тоскливо, а в компании легко и даже весело.

По сути, молодёжь придумала способ заставить себя делать скучные дела с помощью коллективной поддержки. Вместо насилия над собой ритуал: все сели, выдохнули, выпили чай и разобрали завалы. Работа кипит, а потом чистая совесть и свободный вечер. Никто не заставляет, никто не увольняет, но почему-то в компании чужие люди начинают казаться своей командой по ликвидации бардака в собственной жизни.