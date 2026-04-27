В Москве запустили проект "Твоя красота" о принятии себя

В Москве на Новом Арбате представили социальный проект "Твоя красота", посвященный принятию внешности и личной уникальности. Его автор Анна Гец собрала реальные истории девушек, которые сталкивались с травлей, насилием, расстройствами пищевого поведения и общественным давлением.

"Я решила создать "Твою красоту", потому что сама пережила много тяжелых моментов. В подростковом возрасте я слышала в свой адрес обидные слова: "бегемотиха", "дылда", "ты ничего никогда не добьешься". Они звучали не только от сверстников, но и от учителей, и даже от парней, в которых я была влюблена. Это разбивало мне сердце", – говорит Анна.

Проект объединяет 12 героинь нового сезона – среди них девушки с инвалидностью, пережившие тяжелые травмы, а также участницы с нестандартной внешностью и опытом дискриминации.





Одна из участниц, инклюзивная модель Светлана Гартер, получившая ожоги 75% тела. Сегодня она снимается для брендов и выступает за пересмотр представлений о внешности. Другая героиня, Натали Тимофеева, родилась без кисти руки и работает в сфере протезирования, подчеркивая, что физические особенности могут быть частью идентичности, а не поводом для стыда, страха.





Создатели проекта акцентируют внимание не только на визуальной стороне, но и на психологической поддержке. Участницы открыто говорят о ПТСР, анорексии, буллинге и последствиях насилия, подчеркивая важность терапии и профессиональной помощи.

"Твоя красота" позиционируется как площадка для тех, кто раньше оставался вне публичного пространства. Главная цель – показать разнообразие женского опыта и сформировать более широкое представление о норме, в которой нет места унификации.





Организаторы планируют развивать проект и расширять его аудиторию, делая акцент на социальной значимости и поддержке женщин, сталкивающихся с непринятием себя.