Что читать осенью: 20 главных новинок

Осенью все располагает к тому, чтобы читать больше: даже погода за окном намекает, что хорошо бы немного полежать дома на диване с интересной книгой. Благо, за последнее время их вышло достаточно. Собрали для вас самые интересные, которые точно скрасят дождливые выходные.

1. Мария Воронова – "Сестра молчания"





Атмосфера Ленинграда 1930-х годов, где на фоне тревожных событий после убийства С.М. Кирова разворачивается история человеческой доблести и внутренней борьбы. В этом городе, где благородство и самоотверженность становятся образом жизни, каждый на своем месте борется за лучшее будущее. Вместе две сильные женщины сталкиваются с могущественной системой, пытаясь доказать: даже в мрачные времена несломленный дух и дружба могут зажечь в душе надежду.

2. Анна Литвинова, Сергей Литвинов – "Смерть в изумрудных глазах"





Прасковья – скромная грумерша с привычкой прятаться за делами. Но один встречный музыкант-неудачник заставляет ее впервые услышать собственный голос. Что, если жизнь – не только "дом – работа"? Тем временем журналист Дима Полуянов натыкается на сеть преступлений. Школьные тайны, семейные трещины – и в центре, как будто случайно, Прасковья. Кто она: тихая жертва или ключ к разгадке?

3. Наталья Харитонова – "Город серых цапель"





Наталья приезжает "навести порядок" в агрокомпании – и вдруг замечает, как таблицы с показателями превращаются в карту ее собственной памяти. Узкие улочки нашептывают легенды, и даже отчетность оборачивается ниточками, ведущими к забытым корням. Наталья пересматривает разговоры с дочерью, учится слышать и быть услышанной, а также наконец-то сталкивается лицом к лицу со своими главными страхами. Сможет ли она разорвать эту цепочку?

4. Анна Теплицкая – "Нино и ее призраки"





Роскошная Фонтанка, грузинский темперамент и питерский сарказм. У Нино есть все – муж-полковник, двое сыновей, любовник и… хроническая усталость от жизни. В попытке выдохнуть она идет к гипнотерапевту и ныряет в лабиринт памяти, где Петербург становится сном, а желания – улицами, по которым нельзя пройти, не оступившись. Здесь всплывают три десятилетия – от Тбилиси до Невы, от первой страсти до последних сомнений.

5. Ольга Володарская – "Завещание свергнутой королевы"





Когда-то ее называли Белой Королевой – гроссмейстершей, которая играла не только фигурами, но и сердцами. Сегодня Белла Григорьевна – нелюдимая старуха, объект сплетен и расчета: одна соседка мечтает о ее квартире, другая терпит из-за былой славы. Но шахматная доска жизни никогда не пуста… Прошлое делает новый ход – возвращается тот, кто однажды сверг ее с пьедестала, чтобы открыть тайну их прежней партии… Или поставить мат.

6. Анна Князева – "Не жди меня долго"





Анна Стерхова летит на "Тихоокеанские хроники" в поисках вдохновения, а находит приглашение в тень чужих тайн. Знакомство с журналисткой оборачивается цепью загадок: убит режиссер Воронин, всплывает дело исчезнувшего океанографического судна и гибели неизвестного тридцать лет назад. В атмосфере подозрений Анна идет по следу лжи, предательства и тайников памяти, где каждый герой скрывает нечто важное.

7. Бернар Вербер – "Вальс душ"





Они ищут друг друга уже 120 000 лет – сквозь пепел древних цивилизаций, через эпохи огня и стекла. В каждой жизни их тянет друг к другу, но рок снова и снова меняет финал. Теперь времени не осталось: накануне Апокалипсиса им предстоит нырнуть в собственные реинкарнации. От автора "Империи ангелов" – роман-портал, где любовь становится компасом.

8. Серафина Нова Гласс – "На тихой улице"





Идеальный Брайтон-Хиллз сияет, но за белыми заборами кишат секреты. Кора уверена, что муж изменяет – и на этот раз у нее есть факты. В бой вступает Пейдж, лучшая подруга и идеальная соседка для разведопераций: после гибели сына она следит за всеми. А через дорогу – Лукас и Джорджия. Он – загадка, она – пленница собственного особняка. Кто здесь хищник, кто приманка, а кто – следующий?

9. Серафина Нова Гласс – "Пустая комната №10"





Новый хит от автора бестселлера "На тихой улице" приглашает вас в "Платаны" – жилой комплекс, где стены хранят тайны. Анна теряет мужа и ответ на главный вопрос: было ли убийство, в котором он признался? След ведет в его мастерскую. Касс застряла между чужими капризами и своими счетами. Она готова переступить черту – и делает это ради денег и загадочного незнакомца. Но сделки с тенями всегда требуют расплаты. Когда в комплекс въезжает Анна, невинные совпадения складываются в опасный узор.

10. Чжу Миньчуань – "Субъекты безумия"





Она приходит в участок каждый день и повторяет одно и то же: меня убили – и я воскресла. Полицейские смеются, пока женщина не приносит портрет убийцы. Свой собственный. Имя пробивают по базе, и мир трещит: она числится пропавшей уже полгода. Когда в дело вступают психиатры Чэнь Путянь и Ян Кэ, привычные диагнозы рушатся. Разум – главный преступник? Или кто-то научился им управлять?

11. Чжу Миньчуань – "Симптомы затмения"





Чэнь Путянь и Ян Кэ ссорятся, спорят, но работают как идеальный шестереночный механизм. Их отправляют в школьный центр: старшеклассница мертва, но ее лучшая подруга клянется, что она жива. Девочка с "памятью золотой рыбки" застряла в одном майском дне, и каждый разговор для нее словно первый. Что это: травма, обман или чей-то ловко прописанный сценарий? А совсем рядом их ждет замурованное женское тело…

12. Наталья Тимошенко – "Последнее отражение"





"Последнее отражение" – это мистический детектив с характером. Просыпаешься в заброшенном сарае, связанная по рукам и ногам? Похоже, вечер перестал быть томным. Воровка Лу получает предложение, от которого нельзя отказаться: украсть дневник оккультиста ради решения собственных проблем. Простая сделка? А вот и нет. Дневник оказывается не тетрадью, а ключом к древнему артефакту, который меняет правила игры и стирает границы между реальностью и кошмаром.

13. Тамара Крюкова – "Усмешка музы"





Марк – писатель, у которого иссякли слова. Его книги когда-то распахивали чужие сердца, а теперь он не может написать ни одного хорошего предложения. Любовь с Ниной трескается в первый раз за шесть лет, и вскоре трещина превращается в пропасть. В этот момент в его жизнь входит Муза: незнакомка с именем, которое звучит как обещание. Случайность? Или рука судьбы, готовая вернуть утраченный дар любой ценой? "Усмешка музы" – роман о соблазне вдохновения и о цене, которую мы готовы за него платить.

14. Татьяна Устинова, Павел Астахов – "Зигзаг у дачи"





В новом романе цикла "Дела судебные" ставки выше, чем когда‑либо. Судья Елена Кузнецова готовится к свадьбе с бизнесменом, мечтающим о "Поселке будущего", где технологии лечат боль прошлого. Пока Елена выбирает платье и дату, в дачных переулках назревает драма. Новый хозяин под благовидным предлогом отжимает у пожилых Сизовых дом, и мужу ее сестры приходится идти по следу фальсификации. Елене тоже придется вмешаться.

15. Дарья Дезомбре – "Дочь поэта"





На даче у Финского залива внезапно обрывается жизнь знаменитого поэта. Аспирантка Ника, специалист по романтической поэзии, приходит как литсекретарь – и остается детективом поневоле. Несчастный случай, приступ, суицид? Или тщательно разыгранная сцена? Сын поэта нанимает Нику разобрать архивы официально и докопаться до правды неофициально. В доме, где каждый хранит тайны, Нике будет непросто…

16. Татьяна Полякова, Анна Полякова – "Племя Майи"





Майя жила без тайн, пока письмо с фразой "Я знаю, кто убил твоего отца" не сорвало замки с прошлого. Вслед за ним – звонок от нотариуса и загадочное наследство от неизвестного мужчины. Карточный домик привычной жизни рушится... 29 лет она верила в случайность своего рождения, но теперь ей предстоит пройти по следам, которые ведут к настоящей семье, к скрытым именам и опасностям, что прячутся ближе, чем кажется. Новая закрученная история Татьяны Поляковой возвращает героев "Таинственной четверки".

17. Роман Папсуев – "Третий взгляд и другие истории"





Роман Папсуев переосмысливает славянский фольклор, возвращая героям голос и силу. Мы думали, что знаем эти истории с детства – но лес глубже, чем кажется, и каждый поворот меняет правила. Здесь чудо – повседневность, а правда прячется в тени былей. Больше тридцати иллюстраций, от которых пахнет мхом, дымом и звездной ночью, и приключения, что мерцают русским огнем. Листайте, слушайте шорох страниц – и Белосветье распахнет двери.

18. Лана Барсукова – "Запасные крылья"





Колыма. Поздний СССР. Полковник Стрежак гонится за дезертиром, сыном чукотской шаманки – и один день раскалывает его жизнь на "до" и "после". Москва. Наши дни. Лару душит одиночество, а Руслана – безошибочный "специалист по счастью" – обещает ключ от новой жизни. Трагедия, которой уже много лет, неожиданно выстреливает в настоящем и меняет все…

19. Маша Трауб – "Кризис чужого возраста"





Маша Трауб собирает голоса тех, кто переживает кризис, в один дом: тут и шутка, что спасает от слез, и тихая исповедь о том, как родные так и не стали близкими, а случайные прохожие – стали. Ирония, добрые чудеса и детали повседневности, в которых внезапно узнаешь себя, – все это в честной прозе автора "Дневника мамы первоклассника" и "Домика на юге". Грусть сменяется светом, а безысходность – надеждой.

20. Людмила Мартова – "Круиз на краю бездны"





Отпуск мечты превратился в одиночный круиз – и, кажется, это лучшее, что могло случиться с Таисией. Жених ушел к другой, кандидатская защищена, чемодан собран, и вперед, навстречу волжским закатам, сплетням на палубе и неожиданному встречному ветру… Точнее – неожиданному знакомому. А еще – паре слишком странных смертей. Похоже, на этом круизе не все так просто…