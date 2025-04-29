7 идей, чем заняться в майские выходные, если нет планов

Майские праздники – это не только шашлыки и дачи. И совсем не обязательно ехать на природу с шумной компанией, если на самом деле хочется тишины, отдыха и времени на себя. Даже если осталась одна в городе, это может стать классной возможностью перезагрузиться, подзарядиться и просто заняться тем, что обычно откладываешь.

Вот чем можно заняться, чтобы провести майские дни не скучно, а с пользой – и для тела, и для головы.

Посмотреть сериал, который давно в списке

Если настроение в духе "ничего не хочу, но что-то бы посмотреть", выбери короткий сериал – тот, что можно осилить за пару вечеров. Например, "Конец **го мира" – британская черная комедия на два сезона, или "Дрянь" – дерзкий и остроумный сериал, который закончится раньше, чем ты успеешь привыкнуть к главной героине. Еще вариант – "Большая маленькая ложь" с сильным кастом и красивыми видами. Или "Жизни матрешки", если хочется чего-то странного, но не пугающего. А если нужен один сезон, чтобы забыться в расследовании, включай "Невероятное".

Устроить себе спа-день дома





Скрабы, маски, ванна с солью, педикюр, свежий мягкий халат. Просто выдели 2–3 часа, чтобы заняться собой, не параллельно с уборкой или сериалом, а осознанно. Включи музыку, зажги свечи, устрой себе микрокурорт прямо в ванной комнате.

Прогуляться по городу, как туристка

Скорее всего, ты не была в местном музее современного искусства, не читала названия улиц и не замечала, что в соседнем дворе открылось маленькое атмосферное кафе. Возьми наушники, телефон и просто иди гулять. Сделай пару фото, попробуй кофе, которого раньше не пробовала, и посмотри на город не как на фон для дел, а как на новое место.

Разобрать гардероб (без стресса)

Да-да, не из разряда "надо убрать зиму, а то лето уже", а просто как ритуал. Погладь платья, отложи то, что не носишь, подбери образы. А заодно – поймешь, чего не хватает и не сделаешь спонтанных покупок потом.

Сделать цифровой детокс





Отключи уведомления, выйди из всех рабочих чатов и сними тревожность от постоянного потока информации. Можно на полдня или хотя бы на пару часов. Приятный бонус: свободное время, которое можно потратить на что-то реально приятное.

Приготовить что-то необычное

Сделай не просто пасту на скорую руку, а, например, спринг-роллы или азиатский салат с арахисовой заправкой. Такие рецепты требуют чуть больше времени, но зато процесс увлекает и дарит ощущение праздника даже в обычный вечер.

Записаться на пробное занятие

Йога, танцы, рисование, вокал – в майские праздники почти везде есть скидки или открытые классы. Даже если не продолжишь потом, это опыт, эмоции и, возможно, новое хобби. А еще – отличный способ не сидеть дома целый день.

Майские выходные могут быть временем для себя – и это не скучно, а, наоборот, очень ресурсно. Главное – разрешить себе никуда не спешить.