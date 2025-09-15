Читатели Клео.ру выбрали лучшие шариковые дезодоранты-антиперспиранты

Найти идеальный дезодорант – задача не из простых. Средство должно работать сразу в нескольких направлениях: надежно защищать от пота и запаха, но при этом оставаться деликатным и не перебивать аромат любимых духов. Чтобы облегчить этот выбор, Клео.ру предложил читательницам самим определить, какие шариковые дезодоранты действительно заслуживают звание лучших.

Голосование прошло на сайте Клео.ру и в Telegram-канале в категории доступных средств стоимостью от 200 до 500 рублей. Мы сознательно выбрали этот сегмент, чтобы показать: качественная и эффективная защита не обязательно стоит дорого. В опросе приняли участие 6841 человек – и такой масштаб делает результаты максимально объективными.

В тройку лидеров вошли:

Rexona "Нежно и Сочно"

Garnier "Гиалуроновый уход"

URIAGE Power 3

Эти продукты подтвердили: сочетание надежной защиты, удобного формата и демократичной цены возможно.

Рейтинг дезодорантов стал продолжением проекта "народных рейтингов" Клео.ру. Ранее читатели уже выбирали лучшие зубные пасты и надежные солнцезащитные средства. Каждый раз именно голоса пользователей формируют итоговый список.

Проект задуман как честный ориентир в мире повседневных товаров, где ассортимент огромен, а доверия к отзывам на сайтах становится все меньше. Народные рейтинги помогают экономить время и находить действительно проверенные продукты, которые ценят тысячи реальных покупателей.