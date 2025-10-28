7 атмосферных фильмов на Хэллоуин, которые ты (скорее всего) еще не видела

Если честно, иногда на Хэллоуин хочется не ужастиков с криками из подвала, а уютных фильмов с ведьмами, привидениями и немного мистики – чтобы можно было зажечь свечи, сделать какао и смотреть под пледом. Вот подборка, где есть колдовство, юмор, теплая атмосфера осени и немного таинственности – идеально для хэллоуинских вечеров.

Практическая магия (1998)





Фильм про сестер-ведьм, любовь, проклятие и женскую силу – но без перегибов. Здесь магия не про черные котлы, а про сестринство, поддержку и внутреннюю интуицию. Ностальгия по 90-м, саундтрек и тот самый вайб осеннего вечера с горячим сидром.

Особняк с привидениями (2003)





Добрая комедия с элементами хоррора – в лучших традициях Disney. Призраки, туманные коридоры и немного семейных проблем, которые решаются в компании 999 привидений. Атмосфера – максимально хэллоуинская, без ужаса, но с харизмой и ламповостью.

Тело Дженнифер (2009)





Культовая хоррор-комедия нулевых, которую недооценили. Меган Фокс в роли демонической чирлидерши – блестящий микс иронии, феминизма и жути. Атмосфера школьных вечеринок, неоновых красок и чего-то потустороннего.

Мрачные тени (2012)





Джонни Депп, Хелена Бонем Картер и фирменная готическая эстетика Тима Бертона. Саркастичный вампир из XVIII века пытается освоиться в 70-х. Много иронии, винтажных костюмов и визуального кайфа – идеальный фильм на вечер в духе "стильно и немного жутко".

Тайна дома с часами (2018)

Фэнтези о мальчике, который случайно оказывается в доме, полном магии, оживающих часов и странных существ. Мистично, уютно, немного страшно – в лучших традициях осенних сказок.

Счастливого дня смерти (2017)





Девушка застревает в своем дне рождения, который каждый раз заканчивается ее убийством. Вроде бы хоррор, но на деле – бодрый триллер с юмором и элементами детектива. Отличный вариант, если хочется динамики и адреналина, но без ночных кошмаров.

Хэллоуин Хьюби (2020)





Комедия с Адамом Сэндлером про самого преданного фаната Хэллоуина. Много хэллоуинских костюмов, нелепых ситуаций и типичного американского настроения. Идеально для вечера, когда хочется праздника, а не страха.