Веселый сценарий выпускного в детском саду 2018 год
В жизни ребёнка тоже случаются волнительные моменты по пути к взрослению. Первой серьёзной ступенькой на лестнице во взрослую жизнь является выпускной в садике, который должен запомниться надолго и подготовить ребёнка к следующей ступени – школе. Чтобы выпускной в детском саду прошел незабываемо, он должен быть веселый, интересный и оригинальный.
Выпускной бал «Волшебник изумрудного города»
В ходе утренника дети продемонстрируют родителям навыки, приобретённые в детском саду. Малыши попрощаются с садиком и воспитателями, поблагодарят педагогов. Атмосфера сказки создаст праздничное настроение у всех участников мероприятия. Несмотря на обилие персонажей, в выпускном бале задействованы все дети.
Действующие лица:
- Ведущие;
- Элли;
- Страшила;
- Железный Дровосек;
- Трусливый Лев;
- Гуси;
- Незнайка;
- Кнопочка;
- Двойка;
- Ноты;
- Фея Стелла;
- Дети;
- Скрипичный ключ.
Ход мероприятия
Заходят дети, держась за руки, становятся посередине зала. В это время музыкант играет или включает вальс.
Первая ведущая:
-Цветут сады, так рано, спозаранку,
соловушка так весело свистит.
Наш детский сад на сказочной полянке,
в весёлый день немножечко грустит.
Сегодня в нашем милом светлом зале
ребята собрались в последний раз
Здесь будет море радости и капелька печали —они от нас уходят в первый класс.
Вторая ведущая: - Позади остался садик, беззаботные деньки,
скоро первые оценки вам поставят в дневники.
Раньше вы играли в школу, но закончилась игра,
вам завидуют сегодня дошколята со двора.
Дети читают стихи.
Все дети выходят в середину зала и поют песню «Прощайте игрушки» Дети рассаживаются по своим местам.
Дети читают стихи.
Опять выходят все дети, становятся перед родителями, поют песню «Теперь мы первоклашки»
Дети рассаживаются по местам.
Читают 7 ой и 8 ой ребёнок.
Дети танцуют прощальный вальс. Садятся на места. Предоставляется слово заведующей детским садом.…
Первая ведущая: -Очень скоро, дорогие наши будующие первоклассники, для вас прозвенит первый школьный звонок. С того момента вы отправитесь в новую сказку, под названием страна знаний.
Вторая ведущая: -Сейчас мы проверим, насколько внимательно вы занимались в садике и чему успели научиться. Мы будем говорить начало фразы, а вы, ребята, должны её правильно закончить.
Воспитателя попеременно читают:
- буквы все от А до Я на страницах (букваря);
- чтобы ручкою писать, приготовим мы (тетрадь);
- в коридоре топот ног, кто зовёт всех в класс? (урок);
- очень скоро встретит вас светлый и просторный (класс);
Первая ведущая:- Какие вы все молодцы! Все знаете! Экзамен сдали на отлично! Стали дисциплинированны и научились дружить. Вы уже все умеете и готовы к школе. Сейчас мы вручим вам дипломы, которые станут пропуском в первый класс.
Обращают внимание на большой сундук.- Вот они, ваши документы!
Идут открывать- Ой! А где же ключ? Он же только что лежал на сундуке. Что же делать? Как вручить дипломы? Ведь без них наши ученики не смогут поступить в первый класс! Ребята, может вы видели ключ?
Вторая ведущая:- Может кто-то неудачно пошутил?
За кулисами слышен сильный грохот, как-будто рушится дом. Входит Элли и оглядывает всех участников мероприятия.
Элли: -Здравствуйте. А где я? Вы кто?
Первая ведущая: -Детишки нашего садика. Они с отличием закончили детский сад и готовы пойти в первый класс. Мы хотели выдать им дипломы, но ключ от сундука потерялся и мы не знаем, что делать.
Элли: - И я тоже потерялась. Я собиралась идти за букварем в школу, но налетел страшный ураган. Я спряталась. А когда вылезла из укрытия, оказалась здесь. Теперь мне тоже не понятно где я, и как попасть домой. Плачет.
Вторая ведущая: - А ты одна пряталась? Тебе не было страшно?
Элли: Вытирает слезы.- Точно! Я же была с Тотошкой! Это мой песик, он испугался урагана и мы спрятались в домике вместе. Где же он? Ищет. Убегает и возвращается с игрушкой собаки в руках. У игрушечного песика записка. - Где ты это взял, Тотошка? Отдай! Элли отдаёт записку ведущей.
Первая ведущая читает: - Ключ не потерялся. Здесь вы его не найдёте. Его украла злая колдунья Голубой Страны - Гингема, чтобы испортить детям праздник. Гингема спрятала ключ, чтобы весёлый, интересный выпускной не состоялся и дети не смогли пойти в школу. Но не отчаивайтесь. Вам поможет Волшебник Изумрудного Города - Великий Гудвин. Чтобы его найти вам надо идти по кирпичной дорожке, никуда не сворачивая. По пути надо исполнить три заветных желания первых встречных. Желания станут пропуском в Изумрудный Город.
Вторая ведущая: - Ну что ж, ребята, готовы идти к Гудвину? В добрый путь!
Играет 1-й куплет «Песенки друзей». Дети идут друг за другом по залу. Впереди них Элли с Татошкой. В это время декорации меняют на подсолнухи. Когда заканчивается музыка, дети видят Страшилу, который машет руками.
Страшила: - Кыш, кыш, надоедливые вороны! Что вы ко мне пристали! Убирайтесь отсюда!
Элли: - Привет, я Элли. А ты кто? Почему ты так высоко забрался? Тоже от урагана прячешься?
Страшила: - Здравствуй, девочка, меня Страшила зовут. Я тут сижу, и ворон отпугиваю, чтоб подсолнухи не поклевали.
Элли: - Так ты же совсем нестрашный. Наоборот – милый и смешной.
Страшила: - Вот это то и плохо, что нестрашный. Вороны меня ни капельки не боятся. Если б я смог спуститься, я бы сразу их всех сумел прогнать. Надоели, приставучие!
Элли: - Если это твоё заветное желание, я могу помочь. Вытаскивает палку из рукавов Страшилы. - Гингема украла и спрятала ключ от сундука с дипломами и наслала на наш с Тотошкой домик ураган. Теперь нам надо добраться в Изумрудный Город к Гудвину. Он поможет мне вернуться домой, а детям отыскать ключ. Ведь без них ребята не попадут в школу.
Страшила: - А что такое эта школа? Там тоже много надоедливых ворон?
Первая ведущая: - Школа - это место, где учителя будут давать детям новые знания и умения, чтобы они смогли поступить в институт и найти хорошую работу.
Страшила: - А за что они будут давать знания? За подсолнечные семечки, конфеты, шоколадку?
Первая ведущая: - Нет, страшила, учителя будут давать знания в обмен на старания и желание учится.
Страшила: - А чему они будут учиться?
Первая ведущая: - В первом классе ребята научатся читать, писать, рисовать, петь и считать.
Страшила: - Кого считать? Ворон?
Первая ведущая: - Не только. Дети научатся складывать многозначные числа. Простым примерам мы их уже научили. Вот сколько будет 2+2, ты знаешь?
Страшила: - М-м. Мотает головой.
Первая ведущая: - А ребята знают. Сколько будет 2+2? Обращается к детям. Дети отвечают. Ведущая загадывает ещё несколько простых примеров.
Включается фонограмма или музыкант играет частушки. Влетает Баба-Яга на венике, следом гуси.
Баба-Яга поёт частушки.
Говорит: - Ну-ка, гуси, вылетайте, кто такие разузнайте!
Два гуся: - Га-га-га! Га-га-га! Вы откуда и куда? 2 раза, обращаясь к детям, воспитателями и Элли.
Первая ведущая: - Это наши ребята, они окончили с отличием детский сад и собираются идти в первый класс
Баба-Яга и гуси поют частушки попеременно.
Говорит: - Ну-ка, гуси, помогите и контрольную решите.
Первая ведущая: - Поможем бабушке с задачками? Обращается к детям. Ребята отвечают.
Гуси поют загадки.
Баба-Яга: - Спасибо, добрые гуси. А теперь повеселите ребят и станцуйте с ними задорный танец.
Гуси и дети танцуют под музыку «Два весёлых гуся».
Баба-Яга: - Вот это да! Порадовали, так порадовали! А как к математике готовы! Молодцы ребята!
Певая ведущая: - Это ещё не все, чему дети научились. Обращается к ребятам: - Может сыграем в игру для закрепления математических знаний? Ребята отвечают.
Игра «Раз, два, три, четыре, пять»
Страшила: - Как хорошо много знать. Я передумал. Теперь моё заветное желание - сменить солому в моей голове на мозги.
Элли: - Ну тогда пойдём с нами в Изумрудный Город. Он и тебе поможет набраться ума.
Страшила: - Конечно! Побежали скорее!
Играет второй куплет «Песенки друзей». Элли, Тотошка и дети опять обходят зал и рассаживаются по местам. Во время звучания музыки, декорации меняются на ёлку. Появляется Железный Дровосек с топором.
Страшила: - Элли, кто это?
Элли: - Я не знаю, давай спросим.
Страшила: - Он не двигается и не разговаривает, что с ним?
Элли: - Может заржавел? Он же из железа.
Страшила: - А что это рядом с ним?
Элли: - Так это ж масленка! Давай смажем его! Смазывают.
Дровосек: - Ой, спасибо, добрые люди. Я тоже когда-то был человеком, пока Гингема меня не заколдовала. Я стал железякой и теперь боюсь дождя.
Элли: - Вот злая тётка! Она и меня с домиком унесла и ключ от сундука с дипломами у ребят забрала и тебя заколдовала. А у тебя есть заветное желание?
Дровосек: - Если я уж превратился в железку, мне хотя бы сердце иметь человеческое. Горячее. Я тоже хочу любить и дружить со всеми. Вон какие ваши ребята дружные. А у меня пока нет друзей.
Страшила: - Не переживай, теперь мы все – твои друзья. Посмотри в зал, как нас много. Пошли с нами к Гудвину. Он подарит тебе настоящее сердце и ты сможешь найти себе ещё больше новых друзей. Мне – ум. Элли отправит домой, а детям поможет поступить в первый класс.
Дровосек: - Да, в школе много ребят. Я бы тоже нашёл себе там друзей. Ведь в школе учатся только дружные ребята и помогают во всем друг другу. А ваши дошколята такие?
Вторая ведущая: -Конечно, ты можешь сам в этом убедится.
Играет песня «Кузнечик», входит Незнайка и Кнопочка.
Кнопочка: - Ты такой нарядный, Незнайка. На праздник собрался?
Незнайка: - Да. Пришёл к ребятам в детский сад на их весёлый интересный выпускной бал. Хочу, чтоб они меня с собой в школу взяли. Я и песню к празднику выучил.
Кнопочка: - Спой. А мы с ребятами послушаем и решим, пустят тебя в школу или нет.
Незнайка: - Я один стесняюсь. Может быть вы мне поможете?
Все: - Да.
Песня «В школу»
Кнопочка: - Спел ты хорошо, может ты и танцевать умеешь?
Незнайка: - Нет, танцевать не умею. Может ребята умеют, и меня научат?
Кнопочка: - Конечно! Наши дети многому научились в детском саду. И петь, и танцевать. К детям: - Научим Незнайку? Дети отвечают и все выходят на танец «Том и Джерри». Танцуют. Входит Двойка.
Двойка: - Привет. Я слышала, вы тут в школу собрались. Я - с вами.
Незнайка: - Зачем?
Двойка: - Как? Я же в школе самая главная оценка!
Песня «Двойка»
Кнопочка: - Не слушайте ее. Все же знают, что двойка - плохая отметка. Никто не хочет быть лентяем.
Незнайка двойке: - Шла бы ты лучше домой грамоте учиться.
Двойка: - Еще встретимся.
Вторая ведущая: - Молодец, Незнайка. Давай-ка мы лучше научимся портфель в школу собирать. И цветок для Кнопочки в него положим. Цветок не простой будет, а с оценками, которые ребята будут получать в школе.
- Игра «Собери цветок»
- Игра «Собери портфель»
Дровосек: - Какие вы дружные. Возьмите меня с собой к Гудвину.
Играет третий куплет «Песенки друзей». Дети, Элли с Тотошкой, Страшила и Дровосек обходят зал. В это время опять идёт смена декорации. За ширмой виден Лев, который не выходит.
Эли: - Кто там? Выходите, не бойтесь, у нас весело.
Лев: - Здравствуйте, а откуда вы знаете, что я боюсь?
Элли: - Ну, вы же рычите на моего Татошку, а смелые львы не рычат на маленьких песиков.
Лев: - Я знаю, что не рычат. И знаю, что лев – царь зверей и не должен бояться. Но я не могу. Мне не хватает смелости и я не знаю, где её найти.
Элли: - Это ваше заветное желание? Мы можем взять вас с собой в Изумрудный город, если вы перестанете рычать. Мы идём к Гудвину за помощью. Ребята в школу не могут попасть из-за Гингемы. А Гудвин должен помочь. Он и тебе смелость найдет.
Лев: - У меня в лесу тоже школа есть. Я пока от своей боязливости туда не хожу, но очень хочу. А вот другие звери учатся. Знаете, как они петь там научились!
Вторая ведущая: - Наши дети тоже петь умеют. К детям: - Споем для льва? Ребята отвечают. Поют песню «Чудесный праздник».
Выбегают нотки и скрипичный ключ.
Скрипичный ключ: - Я мальчишка симпатичный, под названьем Ключ Скрипичный.
Господам и дамам я играю гаммы.
Ноты поют загадки.
Скрипичный ключ: -Все загадки отгадали, инструменты все узнали.
Постараемся немножко, и сыграем вам на ложках.
Ансамбль ложкарей
Лев: - Какие смелые и задорные ребята. Я иду с вами.
Играет четвёртый куплет «Песенки друзей». Все опять проходятся по кругу, в это время декорация меняется. Появляется ширма с нарисованной страшной головой.
Голос из-за ширмы: - Я Гудвин! Великий и ужасный! Что вам здесь надо?!
Элли: - Нас много. Я Элли, злая Гингема наслала на мой домик ураган и нас с Тотошкой унесло далеко от дома, мы теперь не можем вернуться. Это Страшила - он хочет стать умным. Это Железный Дровосек – ему нужно сердце. Это Лев – он трусливый и хотел попросить у тебя смелости. А это наши любимые дети. Они закончили детский сад и ждали свои дипломы. Но Гингема спрятала ключ от сундука. А без дипломов ребят не примут в школу. Мы все пришли к тебе за помощью.
Голос из-за ширмы: - Надо подумать, давайте поговорим об этом завтра.
Включается лай щенка. Из-за ширмы выбегает человек, за ним Тотошка.
Гудвин: - Ай, уберите его, ай, боюсь, помогите!
Все: - Кто вы?
Гудвин громко: - Я Гудвин, Великий и Ужасный.
Элли: - Вы не волшебник?
Гудвин: - К сожалению, нет. Я просто человек. Меня сюда занесло на воздушном шаре.
Элли плачет: - Я не попаду домой.
Страшила: - Я не получу сердце.
Дровосек: - А я останусь без ума.
Лев: - Я так и буду трусом.
Гудвин: - Элли! На тебе же волшебные туфли. Все обращают внимание на серебряные башмачки Элли. Стукни каблучками три раза. Элли стучит, все считают. Появляется Фея под музыку «Волшебница».
Фея: - Я повелительница Розовой страны. Я помогу всем обрести желаемое. Раздает всем флакончики с соком.
Лев выпивает: - Спасибо! Теперь я должен торопиться к своим поданным. Я же царь! Уходит.
Дровосек выпивает: - Я чувствую, как начало биться моё сердце. Теперь я счастлив. Спасибо! Уходит.
Страшила выпивает: - У меня нет слов выразить свою признательность, я безмерно счастлив! Уходит.
Фея даёт Элли и Гудвину воздушный шарик: - А это – вам. Через несколько минут он превратится в огромный шар и отправит вас по домам. Поторопитесь. Элли и Гудвин уходят.
Фея даёт детям ключ: - Вот ключ, но он откроет сундук, если пообещаете хорошо учиться Обещаете? Дети обещают.
Вторая ведущая: - Прими, добрая Фея, в благодарность подарок от ребят.
Дети танцуют танец «Добрый жук».
Фея: - Спасибо, мои дорогие, мне пора. Уходит.
Дети поют прощальную песню «В добрый путь»
Слово предоставляется родителям.
Вручение подарков и дипломов.
Благодаря такому оригинальному сценарию, выпускной в детском саду пройдёт весело и интересно. В атмосфере сказки дети ещё раз вспомнят навыки, обретенные в садике. В игровой форме ребятам напомнят о важности дружбы.