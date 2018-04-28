Скоро заканчивается текущий учебный год и наступает пора отпусков. Дети ждут с нетерпением это время, когда можно будет хорошенько выспаться и вдоволь нагуляться. Узнаем, когда же начнутся летние каникулы у учеников в школе 2018 года, а именно с какого числа дети перестанут посещать школу.

Многие берут на лето отпуска на работе, чтобы отвезти свою семью куда-нибудь на отдых. Это обстоятельство необходимо тщательно планировать. Но чтобы строить планы, следует уточнить, когда наступят долгожданные летние каникулы.

Фиксирована ли дата

Каких-то фиксированных дат в школах России нет. Дети после майских праздников начинают писать контрольные, подтягивать предметы по которым отстают. Итогом школьного года становятся экзамены, по результатам которых детей переводят в следующие классы.

Министерство образования ежегодно составляет расписание каникул, в том числе и школьных. Утвержденная дата начала каникул и станет концом учебного года. Почему так происходит? В мае отмечаются праздники: Первое мая и великий День Победы. Каждый год даты сдвигаются в ту или иную сторону, поэтому и даты окончания учебного года ежегодно редактируются.

Несмотря на то что Департамент образования утверждает какую-либо дату, это число будет носить просто информационный характер. Когда закончится учебный год и у детей начнутся законные летние выходные - это решают сами учебные заведения.

Младшеклассники, по окончании учебного года, будут переведены в следующие классы посредством выставления оценок и написания контрольных. Дети, которые учатся в четвертом классе и старше сдают экзамены для перевода. А старшеклассникам приходится совсем нелегко, ведь впереди множество сложных экзаменов, выпускной бал. Все это лишь начало взрослой жизни.

Точные даты каникул

Родители могут настраиваться на отпуск после 1 июня. Именно с 1 июня 2018 г. и до 31 августа 2018 г. в России будут проходить летние каникулы. Это обобщенное время каникул, когда школьники всех классов отдыхают.

Ученикам младших классов стандартных школ разрешено окончить школу уже 23 мая. Средние и старшие классы могут планировать свои дела с 26 мая. У тех младших классов, что дополнительно отдыхали в феврале, отдых наступит также 26 мая. Дети с нетерпением ждут, когда начнутся летние каникулы в школе.

В 2018 году в школах с модульным образованием уже известно с какого числа дети выйдут на отдых - это 31 мая. Но следует напомнить, что 9 и 11 классы выпускаются только после сдачи профильных экзаменов.

В России выпускникам следует сдавать ЕГЭ и ОГЭ, которые запускают свою работу в конце мая и приостанавливают лишь в начале июля.

Чем занять детей на каникулах

Летом дети иногда предоставлены сами себе. Родители целыми днями на работе, а мальчишки и девчонки ищут приключения, катаются на велосипедах, играют в футбол на спортивных площадках. Но есть такие категории родителей, у которых дети предоставлены сами себе. Не всегда это хорошо заканчивается.

Лучшим способом летнего воспитания станут различные занятия. Займите ребенка настолько, сколько это будет возможно. Конечно, многие возразят, что дети ждут лета целый учебный год. Но и летнее время можно провести с пользой для развития ребенка.

Малыши

Младшеклассников можно отправить в специальные детские группы, которые находятся в специальных учреждениях на природе. Там у них будет отличная возможность поправить свое здоровье, окрепнуть, вырасти. Общение со сверстниками дает большой толчок в развитии ребенка младшего возраста.

Дети выходят из своей зоны комфорта, где есть родители и учителя. Они попадают к воспитателям, на плечи которых полностью ложится ответственность за жизнь и здоровье детей.

Если нет возможности отправить ребенка на самостоятельный отдых, то можно записать его в бассейн, интересные кружки, придумать ему домашние обязанности. Обязательно прививайте детям любовь к чтению. Пусть это будут их любимые книжки, а не те что нравятся вам.

Средние классы

Эта возрастная категория детей уже взрослее. Они не так привязаны к родителям и дому. Ребята уже самостоятельны, принимают свои решения. Впереди них ждут старшие классы и не совсем легкая учеба, поэтому можно постепенно готовить ребенка в школу. Впереди новый учебный год и с начала года введутся незнакомые для школьника предметы. Можно записать ученика на курсы, чтобы время не проходило зря. Спортивные, музыкальные, шахматные секции помогут вашему малышу быстрее развиваться.

Результат от занятий вы увидите в начале нового учебного года, когда ваш ребенок с легкостью будет выполнять задания из новых предметов.

Старшеклассники

Со старшеклассниками на летних каникулах дело обстоит сложнее, чем с малышами. Те, кто заканчивает школу - это взрослые дети, которые вправе сами выбирать будущие ученые заведения, планировать свое время. Кто выпускается со школы полностью, летом весьма заняты. Они готовятся к ЕГЭ и ОГЭ, чтобы стать студентами какого-либо высшего учебного заведения.

Родители должны в это время дать ребенку понимание того, что началась взрослая жизнь и после учебы он уйдет в самостоятельное свободное плавание.

Дети должны четко отдавать себе отчет в том, что учеба в вузе не является принудиловкой со стороны родителей. Это возможность стать тем человеком в будущем, кем бы ему хотелось видеть себя. В это время очень важна поддержка со стороны родителей, но ни в коем случае не давление.

Майские праздники пролетят очень быстро и дети скоро выстроятся в линейку на последнем звонке, чтобы покинуть стены родной школы и уйти в летний отпуск.