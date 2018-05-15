Опасный полезный интернет: акценты расставляют родители
Операционный директор Adblock Plus Бен Уильямс рассуждает о том, какие опасности таит для детей безлимитное пользование интернетом и с помощью каких программ и установок минимизировать вред.
Свободное время – это просто необходимая детям разгрузка после школьных занятий и возможность для всей семьи побыть вместе. Хорошо, если оно правильным образом структурировано: экскурсии, спорт, путешествия, развивающие игры и квесты.
Однако часто возникают ситуации, когда ребенок, особенно старшего школьного возраста, предоставлен сам себе. Чем же в большинстве случаев займутся скучающие дома дети, у которых к тому же наверняка уже имеется собственный смартфон? Правильно, отправятся на "прогулку" в интернет.
Для любого ребенка совершенно, естественно, быть любопытным и жадным до нового опыта – без этого невозможно развитие. Однако интернет – это не та среда, куда детей можно отпустить в свободное плавание. То, что в сети юных пользователей поджидает множество опасностей, стало уже расхожей фразой, но от этого проблема не теряет свою актуальность.
Обозначу перечень основных угроз:
- вирусы, черви и троянские программы. Вот самые "свежие" из них, которые умудрились пробить защиту самых продвинутых моделей смартфонов: Triada, Marcher, Loki, Faketoken, Godless. Первые ребенок может подхватить, пытаясь скачать игру или забавное видео; вторые – открыв по неосторожности подозрительное письмо на электронной почте; третьи маскируются под "хорошие" программные продукты (ребенок может установить их без злого умысла) и опасны тем, что крадут пароли от аккаунтов, пин-коды банковских карт и даже отправляют SMS.
Этот вид угроз вряд ли навредит психике ребенка, скорее, может стать головной болью для родителей в виде хлопот по перепрошивке смартфона:
- Неподобающая реклама. Интернет пестрит баннерами, в которых эксплуатируется тема эротики и насилия. Подобную рекламу можно встретить даже на сайте с кулинарными рецептами, а на игровых платформах, интересных практически любому подростку – тем более.
- Спам и фишинговая атака. Вряд ли на смартфоне ребенка хранятся пин-коды от ваших банковских карт, и в этом смысле фишинговая атака ему не страшна. Однако взлом аккаунтов в социальных сетях с рассылкой неприятных сообщений по списку друзей сами по себе могут стать довольно неприятным для ранимого подростка событием. Кроме того, спам сильно отвлекает от любой продуктивной деятельности.
- Мошенники. Увы, реальные люди были и остаются одной из самых опасных угроз для юного пользователя. Они могут "подружиться" с ребенком в соцсетях, выяснить его телефон и адрес. От них невозможно защититься ни одной программой кроме полного запрета на пребывание в сети (что не является выходом – если интернета нет дома, ребенок найдет его у друзей или в других местах). Однако кое-что сделать все же можно.
Итак, какие шаги необходимо предпринять родителям, чтобы сделать интернет-навигацию ребенка максимально безопасной:
- Настройте на смартфоне детский профиль и закройте его сложным паролем, который будете знать только вы. В настройках профиля укажите запрет на установку и удаление приложений – так меньше вероятность, что ребенок скачает зараженный трояном программный продукт (да, "плохие" приложения могут просочиться даже в App Store). Помимо блокирования угроз, это позволит в некоторой степени контролировать, чем занимается ребенок: занят ли он только полезными приложениями (познавательными играми, викторинами, сервисами по изучению языков, шахматами и т. д.) либо играет только в непродуктивные игры. Можно воспользоваться специальными программами для детей, например, Kids’s Shell и PlayPad, они создают что-то вроде второго экрана для детей, защищены паролем, а кроме того, позволяют задавать время нахождения ребенка в интернете. Я в принципе советую родителям больше разговаривать с ребенком о том, что он делает в интернете, во что ему нравится играть. Да и совместная вечерняя установка “полезных” игр - отличный повод хорошо провести время вместе и стать ближе друг к другу.
- Ограничьтесь одним браузером, установите на смартфон, например, бесплатный Adblock Browser. Любой сайт, открытый с его помощью, будет автоматически зачищен от неподобающей рекламы и отвлекающих элементов. Как это выглядит: отображается только основной контент, интернет-страница выглядит естественно: никаких “белых пятен” на месте скрытых баннеров. Кроме того, продукт позволяет просматривать историю навигации – вы всегда сможете быть в курсе того, какие ресурсы посещали ваши дети. Еще один бонус: использование Adblock Browser снижает уровень трафика, который вы тратите, использует меньше данных, экономит заряд батареи и повышает скорость загрузки страниц – за счет того, что не разрешает загружать громоздкие анимированные рекламные объявления и видео.
- Защитите электронную почту ребенка и другие аккаунты с помощью двухуровневой аутентификации (если мошенник узнает ваш пароль, он не сможет войти в аккаунт без специального кода, который высылается только на ваш мобильный телефон). Это позволит избежать взлома в ходе фишинговой атаки. Просто зайдите в настройки почты, чтобы узнать, как ее настроить.
- Чтобы никто не вычислил адрес местонахождения вашего ребенка, скройте IP-адрес компьютера. Для этого можно воспользоваться специальным VPN-сервисом, например, Free Hide IP, HotSpot Shield, Easy Hide IP, Hide me, TunnelBear. Это несложное действие избавит вас от лишних переживаний.
- С потенциально опасными сайтами можно бороться несколькими способами. Первый - настроить в детском профиле список разрешенных для посещения сайтов. Если же вы не готовы лимитировать ребенка подобным образом, то существует второй способ – установить приложение, ограничивающие доступ к опасным сайтам. Например, можно использовать отдельное детское приложение, например, для YouTube – с ним видеохостинг будет выдавать только адаптированный для юных пользователей контент.
Помните фразу "Все – яд, и все – лекарство"? Можно подумать, что сказана она была про интернет. В наше время оградить ребенка от сети невозможно, да и не нужно.
Самое лучшее, что могут сделать родители – это попытаться минимизировать возможные риски с помощью разумных мер предосторожности, описанных выше. Если вы решили подарить ребенку его первый смартфон, не забудьте адаптировать его под детские нужды.