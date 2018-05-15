Опасный полезный интернет: акценты расставляют родители

Операционный директор Adblock Plus Бен Уильямс рассуждает о том, какие опасности таит для детей безлимитное пользование интернетом и с помощью каких программ и установок минимизировать вред.

Свободное время – это просто необходимая детям разгрузка после школьных занятий и возможность для всей семьи побыть вместе. Хорошо, если оно правильным образом структурировано: экскурсии, спорт, путешествия, развивающие игры и квесты.

Однако часто возникают ситуации, когда ребенок, особенно старшего школьного возраста, предоставлен сам себе. Чем же в большинстве случаев займутся скучающие дома дети, у которых к тому же наверняка уже имеется собственный смартфон? Правильно, отправятся на "прогулку" в интернет.

Для любого ребенка совершенно, естественно, быть любопытным и жадным до нового опыта – без этого невозможно развитие. Однако интернет – это не та среда, куда детей можно отпустить в свободное плавание. То, что в сети юных пользователей поджидает множество опасностей, стало уже расхожей фразой, но от этого проблема не теряет свою актуальность.

Обозначу перечень основных угроз:

вирусы, черви и троянские программы. Вот самые "свежие" из них, которые умудрились пробить защиту самых продвинутых моделей смартфонов: Triada, Marcher, Loki, Faketoken, Godless. Первые ребенок может подхватить, пытаясь скачать игру или забавное видео; вторые – открыв по неосторожности подозрительное письмо на электронной почте; третьи маскируются под "хорошие" программные продукты (ребенок может установить их без злого умысла) и опасны тем, что крадут пароли от аккаунтов, пин-коды банковских карт и даже отправляют SMS.

Этот вид угроз вряд ли навредит психике ребенка, скорее, может стать головной болью для родителей в виде хлопот по перепрошивке смартфона:

Неподобающая реклама. Интернет пестрит баннерами, в которых эксплуатируется тема эротики и насилия. Подобную рекламу можно встретить даже на сайте с кулинарными рецептами, а на игровых платформах, интересных практически любому подростку – тем более. Спам и фишинговая атака. Вряд ли на смартфоне ребенка хранятся пин-коды от ваших банковских карт, и в этом смысле фишинговая атака ему не страшна. Однако взлом аккаунтов в социальных сетях с рассылкой неприятных сообщений по списку друзей сами по себе могут стать довольно неприятным для ранимого подростка событием. Кроме того, спам сильно отвлекает от любой продуктивной деятельности. Мошенники. Увы, реальные люди были и остаются одной из самых опасных угроз для юного пользователя. Они могут "подружиться" с ребенком в соцсетях, выяснить его телефон и адрес. От них невозможно защититься ни одной программой кроме полного запрета на пребывание в сети (что не является выходом – если интернета нет дома, ребенок найдет его у друзей или в других местах). Однако кое-что сделать все же можно.

Итак, какие шаги необходимо предпринять родителям, чтобы сделать интернет-навигацию ребенка максимально безопасной:

Настройте на смартфоне детский профиль и закройте его сложным паролем, который будете знать только вы. В настройках профиля укажите запрет на установку и удаление приложений – так меньше вероятность, что ребенок скачает зараженный трояном программный продукт (да, "плохие" приложения могут просочиться даже в App Store). Помимо блокирования угроз, это позволит в некоторой степени контролировать, чем занимается ребенок: занят ли он только полезными приложениями (познавательными играми, викторинами, сервисами по изучению языков, шахматами и т. д.) либо играет только в непродуктивные игры. Можно воспользоваться специальными программами для детей, например, Kids’s Shell и PlayPad, они создают что-то вроде второго экрана для детей, защищены паролем, а кроме того, позволяют задавать время нахождения ребенка в интернете. Я в принципе советую родителям больше разговаривать с ребенком о том, что он делает в интернете, во что ему нравится играть. Да и совместная вечерняя установка “полезных” игр - отличный повод хорошо провести время вместе и стать ближе друг к другу. Ограничьтесь одним браузером, установите на смартфон, например, бесплатный Adblock Browser. Любой сайт, открытый с его помощью, будет автоматически зачищен от неподобающей рекламы и отвлекающих элементов. Как это выглядит: отображается только основной контент, интернет-страница выглядит естественно: никаких “белых пятен” на месте скрытых баннеров. Кроме того, продукт позволяет просматривать историю навигации – вы всегда сможете быть в курсе того, какие ресурсы посещали ваши дети. Еще один бонус: использование Adblock Browser снижает уровень трафика, который вы тратите, использует меньше данных, экономит заряд батареи и повышает скорость загрузки страниц – за счет того, что не разрешает загружать громоздкие анимированные рекламные объявления и видео. Защитите электронную почту ребенка и другие аккаунты с помощью двухуровневой аутентификации (если мошенник узнает ваш пароль, он не сможет войти в аккаунт без специального кода, который высылается только на ваш мобильный телефон). Это позволит избежать взлома в ходе фишинговой атаки. Просто зайдите в настройки почты, чтобы узнать, как ее настроить. Чтобы никто не вычислил адрес местонахождения вашего ребенка, скройте IP-адрес компьютера. Для этого можно воспользоваться специальным VPN-сервисом, например, Free Hide IP, HotSpot Shield, Easy Hide IP, Hide me, TunnelBear. Это несложное действие избавит вас от лишних переживаний. С потенциально опасными сайтами можно бороться несколькими способами. Первый - настроить в детском профиле список разрешенных для посещения сайтов. Если же вы не готовы лимитировать ребенка подобным образом, то существует второй способ – установить приложение, ограничивающие доступ к опасным сайтам. Например, можно использовать отдельное детское приложение, например, для YouTube – с ним видеохостинг будет выдавать только адаптированный для юных пользователей контент.

Помните фразу "Все – яд, и все – лекарство"? Можно подумать, что сказана она была про интернет. В наше время оградить ребенка от сети невозможно, да и не нужно.

Самое лучшее, что могут сделать родители – это попытаться минимизировать возможные риски с помощью разумных мер предосторожности, описанных выше. Если вы решили подарить ребенку его первый смартфон, не забудьте адаптировать его под детские нужды.