Что подарить ребенку на Новый год

В декабре все дети уже отправили письма Деду Морозу, и у родителей, а также их родных начинается предпраздничная гонка.

Иногда просьбы детей сложно воплотить в реальность. Не всегда подарки, которые просит ребенок, соответствуют его возрасту. Но даже из такой ситуации можно найти выход. Мы собрали 5 вариантов, которые в любом случае удивят и порадуют школьника любого возраста.

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Коллекция любимых персонажей

Будем откровенны: даже взрослые не против получить в подарок мерч с любимыми героями. Например, кружку с символикой Marvel или пижаму с забавным котиком-стикером Pusheen.

С детьми еще проще. Им можно подарить набор игрушек в виде персонажей, которые им нравятся. Девочкам младшего возраста интересен мультфильм «Леди Баг и Суперкот», «Принцесса София», а мальчикам — все те же герои комиксов, начиная с Человека-паука и заканчивая Флэшем.

Школьники также любят персонажей из фильма «Мстители» — Железного человека, Тора, Халка, Хэнка Пима, Осу и других. Любой мерч с их символикой будет отличным подарком на Новый год. Более того, в 2018 году выйдет новая часть: «Мстители: Война бесконечности», поэтому такой тематический презент будет очень актуальным.

3D-ручка

Если ваш ребенок питает слабость к творчеству, вместо красок и мольберта удивите его интересным гаджетом — 3D-ручкой.

Инструмент позволяет рисовать специальным пластиком любые объемные фигуры. Это можно делать на весу прямо в воздухе или создавать отдельные части на столе, а позже соединять их в один объект.

Клей-пистолет имеет схожий принцип работы. Разобраться с функционированием ручки довольно просто. Процесс создания фигур увлекательный, но, безусловно, куда примитивнее процесса создания предметов с помощью 3D-принтера.

Приобрести ручку можно в диапазоне от 20 до 100 долларов. Стоимость зависит от комплектации. Обычно в набор входит: сам гаджет, сменные картриджи с разноцветным пластиком.

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Смартфон

Беспроигрышный подарок — это новый смартфон. Но в случае с детьми возникает ряд требований к гаджету. Во-первых, он не должен стоить целое состояние. Учитывая детскую активность и склонность все терять — дорогой гаджет может обернуться зря потраченными деньгами. Во-вторых, смартфон должен отвечать современным требованиям: быть стильным, шустрым и хорошо фотографировать. Гаджет Honor 9 c двойной 20-мегапиксельной камерой, сканером отпечатков пальцев и процессором Kirin 960, который отвечает за производительность, станет верным другом для вашего ребенка. Его стоимость — 24 990 рублей. Кроме того, смартфон позволяет настроить функции родительского контроля. Это особенно важно для детей младшего школьного возраста. Honor 9 обладает емким аккумулятором, мощности которого хватает, например, на 9 часов прослушивания музыки в режиме офлайн. Ребенок всегда будет на связи. Если гаджет все-таки разрядится в неподходящий момент, восполнить заряд как минимум до 40% можно будет за 30 минут.

Конечно, такой мощный смартфон стоит дарить скорее подросткам — они оценят все возможности новых технологий — как в школе, так и дома.

Слайм

Недорогой, но желанный подарок — набор слаймов разных цветов и фактур. Эта «залипательная» игрушка приводит в восторг даже взрослых. Детям точно придется по душе порция новогоднего слайма с конфетти или блестками.

Слайм состоит из вязкого материала, обладающего свойствами неньютоновской жидкости. В России эта субстанция больше известна как «лизун». Его можно мять, всячески менять форму, но своих свойств игрушка не потеряет.

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Вы наверняка видели несколько вирусных роликов в Instagram, где руки мнут слайм, и на это можно смотреть бесконечно. Игрушку можно купить всего за 300 рублей или сделать ее вместе с ребенком. Это тот самый случай, когда хорошее настроение можно купить за небольшую сумму.

Электронный конструктор

Если ваш ребенок обладает пытливым умом и испытывает желание что-то создавать и конструировать — подарите ему возможность собрать своего собственного робота Lego Mindstorms.

К слову, это отличный вариант и для совместного досуга, так как в конструировании игрушки может понадобиться родительская помощь. Все детали в наборе расфасованы по пакетам. Если пользоваться инструкцией, сборка робота превратится в увлекательное занятие.

Такую игрушку лучше дарить детям от 10 лет, так как сборка робота все-таки требует определенных знаний и сноровки. Набор позволяет собрать несколько вариаций робота, которым можно управлять. Для особо прокаченных в этом деле детей есть опция программирования робота с помощью специального софта. В сравнении с другими конструкторами, электронный вариант от Lego стоит существенно дороже — от 17 000 рублей. При этом игрушка действительно помогает развивать технические способности вашего ребенка и, возможно, ваши тоже.