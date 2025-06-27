Беременная Регина Тодоренко раскрыла пол третьего ребенка

Телеведущая Регина Тодоренко и ее супруг, певец Влад Топалов, ожидают рождения третьего сына. Об этом 35-летняя знаменитость сообщила в эфире телеканала RU.TV.

Пол будущего ребенка также был обозначен в финальной сцене нового музыкального клипа Тодоренко на песню "Любовь", где загорелся синий цвет. Напомним, пара уже воспитывает Михаила (род. в 2018 году) и Мирослава (род. в 2022 году).

Тодоренко заявила, что решила сохранить беременность в секрете на ранних сроках, чтобы пережить этот период без лишнего внимания. Ожидается, что после родов телеведущая возьмет паузу в работе. По ее словам, в предыдущие беременности она продолжала активно сниматься, но сейчас предпочла замедлиться.

Официально Регина Тодоренко и Влад Топалов состоят в браке с 2018 года. Пара регулярно делится семейными моментами в социальных сетях. В публикациях телезвезда подчеркнула, что семья планирует и в дальнейшем открыто рассказывать о своей жизни, но только по собственному усмотрению.

Беременность протекает без осложнений. Регина продолжает заниматься спортом и соблюдать активный образ жизни, включая йогу и пешие прогулки.

Ранее она заявляла, что не планирует заранее узнавать пол ребенка, однако в этот раз мнение семьи изменилось из-за интереса старших детей. Сыновья телеведущей присутствовали при УЗИ.