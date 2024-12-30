Модельер Игорь Гуляев: Сегодня в моде позволительно все!

Российский модельер, в образах которого блистают отечественные и зарубежные знаменитости, он тонко и точно чувствует женщину, его изделия подчеркивают достоинства и скрывают недостатки, флагманский бутик бренда всего в полукилометре от Кремля – и это как знак качества высшей пробы. Корреспондент женского журнала "Клео.ру" поговорил с модельером о трендах, тенденциях и вкусах.





– Игорь Геннадьевич, мы живем в непростое время – пандемию сменили серьезные внешнеполитические потрясения. Как это все отражается на моде?

– Время действительно непростое, но мы, люди творческие, стараемся делать всё возможное, чтобы наши клиенты и люди, доверяющие нашему бренду, были на пике моды. Наша последняя коллекция была представлена на "Московской неделе моды", и я очень рад, что она у нас получилась успешной. В сегодняшнее время многие компании заигрались в худи и футболки, и, как я в шутку говорю: "Худишвеи правят подиумом!" (смеется). И конечно, на этом фоне хочется показать класс, мастерство высочайшего качества, создавая коллекции класса Prêt-à-Porter de Luxe – с идеальным шитьем, правильным кроем и идеальной посадкой.

– Кстати, как удается держать качество тканей и фурнитуры сегодня, когда поставки в Россию резко сократились?

– На первый взгляд может показаться, что проблемы нет – магазины переполнены тканями. Но для создания коллекций такого уровня нужны особенные материалы, которых стало гораздо меньше. "Качество страдать не должно" – это моя позиция. Клиент не должен видеть разницу, он должен быть подтянут до того уровня, который мы сами несем. В этом аспекте мой творческий путь облегчают старые закупки и поездки на международные выставки. Очень многие европейские компании перестали прогрессировать, сегодня одна надежда на Китай.





– Ваша новая коллекция называлась Old Money. Что вы вкладываете в это понятие?

– Это "тихая роскошь". Сегодня время не для пышных праздников, гуляний и карнавалов, а для серьезной работы. Поэтому и одежда не должна кричать, а должна быть красивым качественным изделием, которое не захочется выбросить через месяц. Напротив, такая вещь будет всегда актуальна, даже если сменятся тренды.

– Кстати, какими были тренды в уходящем 2024-м, что носилось?

– Комфортный oversize (свободная одежда, которая не сковывает движения и при этом не нарушает пропорции. – Прим. ред.) стал повседневным выбором для многих, но далеко не всем он идет. Одновременно возвращаются приталенные силуэты, объемные плечи и брюки-клеш, вдохновленные временами хиппи. Хотя сегодня в моде позволительно все, важно уметь одеваться "вкусно". Модно быть стильным! Выглядеть свежо и современно.





– Научите – как!

– Надо найти основу, с которой вы можете работать. Женщина к 30 годам должна понять, что ей идет, в чем ей комфортно. И уже подбирать одежду в соответствии с этим. При этом важно не гнаться за модой, а искать свою одежду, которую можно разбавлять трендами. Ведь, допустим, если у женщины большие бедра, то объемные плечи в жакете будут выглядеть нелепо. Не надо никого копировать! Подходите к зеркалу и изучайте себя, находите то, в чем вы становитесь интереснее и от чего у вас самой горят глаза. А если горят глаза, то значит, вы ощущаете некий внутренний полет. В свою очередь, это позволяет быть моложе, интереснее. И окружающие ваше состояние обязательно заметят! Вы будете парить над серостью жизни, если хорошо и красиво одеты. Обращайте внимание на детали, которые подчеркнут вашу индивидуальность. Это может быть что-то хулиганское, а может быть и сдержанное, но – именно ваше!

– А бывает так, что вы видите известного человека и поражаетесь, насколько безвкусно он одет?

– Очень часто. Смотрю на некоторых наших звезд и думаю: "Ну как такое возможно?!" И очень часто это вопрос не к ним, а к их стилистам. Образ должен быть продуманным, отражать индивидуальность и профессиональный уровень. Я прежде, чем создать образ для артиста, проштудирую и изучу то, чем он живет и что транслирует своим творчеством! И только тогда я начинаю полноценную работу над его образом. Образ для артиста как каст для бриллианта – все должно заиграть вместе и в полную силу.





– Кто из звезд, на ваш профессиональный взгляд, всегда одевается круто – стильно, по возрасту и по статусу?

– Мне с первого своего появления на сцене нравится ZIVERT – ее подача себя, фирменность, вкусные и порой эпатажный образ. Мне нравится Кэти Топурия – этот человек никогда не выйдет на сцену, не продумав свой образ до мелочей. Мне нравится Дима Билан, который никогда никого не копирует и не теряет своей индивидуальности. Если говорить про мировых звезд, то это: Ленни Кравиц, Мадонна, Джонни Депп, Джастин Тимберлейк – я люблю фирменных людей, со своим "Я"!

– Напоследок – дайте совет, в чем красиво встретить Новый год?

– Год Зеленой Деревянной Змеи диктует мягкость и изящество. Зеленый, изумрудный, принты, шелка, фактурные и струящиеся ткани – все это будет уместно. Встречать Новый Год желательно в чем-то новом. Но главное – быть в этот праздник с близкими, родными и любимыми людьми. Атмосфера, влюбленность и красота обязательно сделают свое дело, и год у вас будет счастливый! Главное – в это верить.

С Новым Годом! Будьте модными, будьте в тренде.