Что носили зимой модные москвички в прошлые эпохи: интервью с историком Марьяной Скуратовской

Сейчас верхняя одежда не сильно подвержена капризам моды. Мы носим пальто, куртки, плащи, зимой – шубы, экспериментируем в основном не с фасонами, а с материалом, декором, цветом. Но в прошлом верхняя одежда ярко отражала изменения в женской моде, и, наблюдая за тем, как тогда одевались модницы, можно увидеть, как менялось отношение женщин к жизни, своим возможностям и самим себе.





– Марьяна, как долго традиционные русские кафтан и шуба защищали от холода и мужчин, и женщин? Когда от них отказались?

– В кафтанах и шубах ходили до того как Петр I перевел Россию на европейскую моду. После реформ Петра только крестьяне носили старые типы одежды. Аристократы XVIII – начала XIX вв. предпочитали накидки. Это были теплые плащи из шерсти или сукна, отороченные мехом. В XIX веке появилось много видов верхней одежды, более разнообразной, это связано с тем, что женщины стали вести активный образ жизни: пелеринки длиной три четверти или манто, как правило, были без рукавов, но с прорезями для рук.



Я каталась на русской тройке в костюме XIX века и поняла, что когда тройка мчится, из-под копыт летит много снега и он налипает твою шубку и пелерину. Долгое время для прогулок носили чуть укороченную юбку, примерно до подъема ступни. В таких юбках и в приталенном жакете ходили на каток. Дополняли костюм небольшой шапочкой и муфтой. Корсет был необходимой частью женского костюма до Первой мировой войны, вплоть до конца позапрошлого столетия.

– Какие, на ваш взгляд, самые интересные фасоны предлагала мода прошлого?

– Пелеринка, которая защищала плечи и, между прочим, очень хорошо утепляла. Функциональной вещью была душегрея – короткая накидка из теплой ткани, но с рукавами. Даже такая короткая одежда может отлично согревать, мы сейчас не зря закутываемся шарфами.





– Какую верхнюю одежду носили для зимних развлечений – коньки, санки, конные прогулки?

– Всевозможные накидки с капюшоном. Они защищали прическу и шею, но главное – грудную клетку. В них тепло и уютно, в старой Москве это любили.



– Не у всех была возможность носить натуральные меха, существовала ли альтернатива, достойная приличной московской девушки?

– Сейчас мы представляем себе шубу как верхнюю одежду мехом наружу. Но до начала XX века мех всегда покрывался тканью, а современной шубке мехом наружу всего 130 лет. Тогда использовали только натуральный мех, который продавался в большом ассортименте, и совсем не каждый мех считался роскошью. На скромный мех хватало денег и простым москвичам. На картине “Неизвестная” Ивана Крамского изображена простая девушка, но в наше время многие принимают ее за дворянку, потому что на ней соболиная муфточка и воротник. Меха были доступнее – тогда ценились соболь, белка, лиса. В начале ХХ века в России любили комбинировать два сорта меха. Из более гладкого шили шубу, а более пушистым отделывали рукава и манжеты.

Но могли обойтись и без меха – хорошо греют слои стеганой одежды и более плотные шерстяные ткани, из них шили стеганые телогреи.

– Какие зимние аксессуары были модны в то время?



– Комплект из меховой пелерины и муфты носили не только зимой. Это хорошо утепляло и демисезонное пальто.



Варежки известны с древних времен, а в XIX веке появились перчатки и они сразу стали изысканным аксессуаром. Муфты в России появились с XVIII века, в XIX веке также были популярны меховые шарфы-боа (их называли хвостами). У Гоголя в романе "Мертвые души" упоминаются "хвосты" (костюм “дамы, приятной во всех отношениях”). Но боа носили только замужние женщины, молодые девушки – небольшой меховой воротничок.

– Как утепляли обувь?

– Для езды в санях и экипажах использовали специальный футляр для обеих ног, чтобы защищать кожаные ботиночки. Такой футляр делали из плотной ткани или из бархата, и в нем действительно было тепло. Также ставили печки в экипажи и накрывали колени покрывалом – полостью. В литературе можно встретить упоминание такой медвежьей полости. Во время прогулки надевали вторые ботинки, чуть больше по размеру, для защиты основной обуви.

Когда я ездила на конную охоту, тоже в костюме XIX века, поняла, что лучше всего греют ноги валенки. Их было не видно из-под юбки, поэтому женщины могли их носить, не боясь испортить наряд. Помните, в фильме “Гардемарины, вперед!” императрица Елизавета Петровна в валенках, которые проглядывают из-под юбки. Чтобы не запачкать, надевали калоши. В валенках ноги не сжаты, ступне свободно, поэтому ноги не мерзнут.

– Существовала ли традиция новогодних гуляний и как было принято украшать костюм?

– Иногда по праздникам проводили карнавальные гулянья, но если нет, тогда просто старались одеться понаряднее. Главным праздником считалось Рождество и к этому дню покупали что-то новое.





– Как вы думаете, что современные дизайнеры могут почерпнуть в истории российской моды? Как обогатить модные тенденции в зимней одежде?

– Муфта мне кажется очень полезным аксессуаром. Но мы ей не пользуемся, потому что у нас в руках сумки, рюкзаки. Муфты вешали на шею на цепочке, но внутри был предусмотрен кармашек для полезных мелочей, и она заменяла сумку.



Варежки мне тоже нравятся. Пальцы в варежках не замерзают. Хотелось бы, чтобы ассортимент был побогаче. Радует, что мы носим теплые шарфы, палантины и боа, потому что зимой самое главное – утеплять грудную клетку. Я ношу шарф, напоминающий боа позапрошлого века, он меня спасает от холодов.





– Где в Москве можно проникнуться атмосферой разных эпох, узнать о моде и нравах прошлого?

– Этой зимой такая возможность есть у всех – фестиваль "Усадьбы Москвы" продлится аж до 28 февраля. В 19-ти городских усадьбах можно окунуться в атмосферу дворянского быта, посмотреть спектакли и концерты, побывать на балах и узнать секреты светской жизни XIX века. Например, в Саду им. Баумана (усадьба Голицыных) можно увидеть, как катались на коньках в прошлые века (и что надевали на каток!). Там же показывают интерактивный спектакль “Театр в шкатулке”, во время которого вы тоже полюбуетесь и на костюмы, и на танцы, подслушаете диалоги москвичей XIX века. В Екатерининском парке пройдут дворянские гулянья, к ним можно присоединиться и почувствовать себя в зимней Москве позапрошлого века. В общем, как написано на сайте фестиваля, событий более 470-ти, и все бесплатные.

Хороший повод понаблюдать, как модницы прошлых эпох приспосабливали модные костюмы к капризам погоды, и погода нам подыграет – синоптики обещают то дождь, то снег.