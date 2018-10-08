Как сделать из питомца звезду Instagram

Если у вас есть питомец, вы уверены в его очаровательности, а друзья подливают масла в огонь и пророчат вашему животному миллионы подписчиков в Instagram — возможно, стоит прислушаться и начать делать из вашего четвероногого или любого другого младшего друга настоящую звезду. Мы изучили десятки популярных аккаунтов животных — от невероятно известного Grumpy Cat до плюшевого сиба-ину, знакомого многомиллионным подписчикам под никнеймом @marutaro — и теперь делимся пятью подсказками, которые помогут вашим питомцам повторить их успех.

Найдите фишку

Красивых, милых и пушистых животных сейчас в Instagram много — конкуренция серьезная. Просто радовать глаз пользователей социальных сетей недостаточно. Необходимо найти что-то особенное — уникальный угол подачи, свой голос. Сделать это легко. Внимательно понаблюдайте за повадками своего питомца, вспомните, что он любит делать больше всего. Может быть, он с ума сходит от сочного арбуза или смешно грызет морковку. Возможно, он забавно плавает или поет на своем языке какие-то песни — наверняка у вашего любимца есть в арсенале что-то такое. Как только вы поймете, чем питомец может выделиться на фоне остальных — заводите ему аккаунт. У вас все получится.

Не заставляйте питомца делать то, что ему чуждо

В погоне за лайками хозяева начинают выдумывать странные вещи. Например, внезапно решают сделать из своей кошки или собаки модную икону, наряжая в боа и крошечные юбки-пачки. Если питомец никогда не носил одежду и не любит этого делать — из этого ничего хорошего точно не выйдет. Или же горе-хозяева решают повторить успех забавных видео, в которых питомцы в раковине спасаются от жары под струей прохладной воды и заставляют животное делать все то же самое. И хорошо, если эта затея питомцу по нраву, но чаще всего — нет. Вспоминайте первый совет и ищите особенность в повадках и предпочтениях вашего любимца, не навязывая ничего против его воли.

Подойдите к вопросу продвижения серьезно

Пойдите на курсы SMM или изучите все механизмы самостоятельно. К сожалению, ввиду высокой конкуренции, без понимания того, как работают алгоритмы Instagram, добиться успеха будет невозможно. Используйте все инструменты: от масслайкинга и массфолловинга до рекламы и взаимного обмена с другими будущими Insta-звездами. И помните, что возможно придется потратить некоторую сумму на продвижение. Реклама и посты у блогеров стоят денег. Подсчитайте смету и действуйте.

Не забывайте и про контентную сетку. Посты должны выходить регулярно, а не по наитию. Оптимально — раз в сутки. Кроме того, не забывайте про сториз. Алгоритмы ленты постоянно меняются и посты могут показываться по-разному, а вот сториз работают вполне стабильно. Поэтому обдумывайте не только кадры для основной ленты, но и для ваших историй. И, желательно, их делать в едином стиле.

Качественный контент

Конечно же, красивые фотографии и видео — главная разменная монета за популярность. Без качественного контента ничего не получится. Но не пугайтесь — необязательно разживаться профессиональным оборудованием. Достаточно будет смартфона с хорошей камерой и функцией стабилизации изображения. Обратите внимание на новый смартфон Huawei P20 Pro с тройной камерой Leica, которая делает качественные снимки на уровне профессиональных. Возможности ее распространяются не только на селфи и качественные портреты с эффектом боке, но и на дальние планы и движущиеся объекты. За счет стабилизации снимки будут четкими, даже если ваш питомец настоящий непоседа. C помощью смартфона можно делать и замедленную съемку с частотой 960 кадров в секунду — идеальный формат для записи трюков, если, конечно, ваш питомец дрессирован и может, например, ловить лакомство на лету.

Не забывайте о заботе

Если вы хотите сделать из вашего питомца звезду, нужно и ухаживать за ним соответствующе. Всегда помните о сбалансированном питании и правильных средствах очищения и ухода. Он должен выглядеть прекрасно не только во время фотосессий. Роскошная жизнь должна быть и в кадре, и в реальной жизни. Используя бьюти-продукцию и особенные корма для животных, не забывайте все этот фотографировать — хотя бы в сториз с отметкой производителя — так будет больше шансов монетизировать аккаунт вашего питомца. Возможно, на первом десятке тысяч подписчиков бренды еще не будут вам платить, но корм или новые средства для гладкой шерстки пришлют обязательно. Дерзайте!