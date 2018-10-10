Как хранить клюкву в домашних условиях

Все хозяйки знают, что любая термическая обработка ягод приводит к потерям полезных компонентов. Время хранения тоже играет роль. Клюква – популярная и очень полезная ягода. Она обладает многими полезными свойствами. Часто из клюквы делают варенье, варят компот. Вкусно, но витамины пропадают от кипения.

Чтобы клюква сохраняла в себе полезные вещества, нужно придерживаться определенных правил хранения. Далее речь пойдет о том, как следует хранить клюкву в домашних условиях без холодильника.

Как подготовить ягоды к длительному хранению

Все диетологи рекомендуют употреблять ее в свежем виде. Но, консервировать, добавлять в различные блюда тоже полезно. Хорошо она сочетается с мясной рецептурой. Важно знать любой хозяйке, при каких условиях эта ягода сохраняет все полезные свойства.

Все, кто любит собирать — заготавливать клюкву, делают это в осенний период, когда она только начинает созревать. На вкус она кисловата, но зато есть хороший плюс: отлично очищается от мусора и хорошо моется. Лучше всего перемытую ягоду складывать в деревянные ящики.

Не стоит использовать для хранения (хоть и не длительного) – пластмассовые емкости.

Самый лучший период сбора ягод для хранения вне холодильной камеры – в самом конце осени. Они достаточно сочны, красивы и имеют предельно насыщенный вкус. В этот период ягоды максимально большие, чем в начале сентября. Неспелые ягоды хорошо консервировать, варить из них варенье или компот. Можно заморозить такой урожай в холодильнике.

Особенности хранения клюквы

Клюква такая ягода, которая может сохраняться и вне холодильника или консервной банки долгое время. Дело в том, что эта чудо-ягода содержит в сере природный и мощный консервант – бензойную кислоту. Если она уже побывала в холодильнике – такая ягода уже не годится для обычного хранения. Спрячьте ее обратно в морозилку.

Теперь, что касается бензойной кислоты, – она препятствует размножению всяческих микроорганизмов, которые губят ягоду. Благодаря наличию этого химического компонента, клюква хорошо сохраняется без термической обработки. Не нужно ее проваривать, консервировать или замораживать.

Еще такая кислота есть у брусники. Земляника и черника не имеют такого природного консерванта. Надо знать, как следует хранить клюкву в домашних условиях без холодильника.

Готовим ягоду к хранению

Собранную недоспевшую клюкву очищаем от всякого мусора и грязи. Мятые ягоды удаляем, чтобы использовать их для приготовления морса (очень полезно). Недозрелая клюква тоже не годится. Все нужно перебрать.

Всю целую и дозревшую клюкву храним следующим образом:

Не помятые, целые ягоды можно сохранять в обычных домашних условиях несколько месяцев. Для этого вполне достаточно поставить их в темное место, которое хорошо проветривается и в нем прохладно. Если помещение проветривается недостаточно, то клюква постепенно начнет портиться из-за накопления углекислого газа. Ягоду можно засыпать в специальные деревянные ящики или в полиэтилен. Не используйте толстые полиэтиленовые пакеты. Храним также в темном, прохладном помещении. Стремитесь отбирать испорченную ягоду даже в период хранения в темном месте. Перебирайте зрелую клюкву.

Если все условия выполнены – никаких проблем не будет. Бензойная кислота сбережет продукт от гнилостных процессов.

Способы хранения клюквы

В стеклянной банке

Есть еще один интересный способ как можно хранить клюкву в домашних условиях без холодильника. Для правильного хранения ягоды приготавливаем стеклянные банки. В такой посуде клюква тоже будет себя нормально чувствовать.

Если ягоды очень много – ее можно сберегать в эмалированной посуде. Такие кастрюли должны быть без физических изъянов. Эмаль должна быть целой, без трещин.

Далее, берем нужное количество воды, кипятим ее, снимаем с огня и ждем, пока она остынет. Подготовленную воду заливаем в приготовленную для хранения ягоду, накрываем крышкой и оставляем в прохладном месте. Теперь можно не беспокоиться о сохранности ценного продукта.

Такой способ хранения не повредит ей. Единственное, что может произойти – она «напитается» немного водой, вкусовые качества могут тоже снизиться. В таком виде она может хорошо сохраниться до следующего похода за ней.

Клюква с сахаром

Следующий способ хозяйки используют очень давно. Для большей сохранности клюкву перетирают вместе с сахаром. Оно, конечно же, очень вкусно, но следует предупредить об одном минусе такого способа.

Сахар уничтожает огромное количество витаминов и других полезных химических соединений. Но, многие хозяйки предпочитают именно такой вариант для длительного хранения.

Предварительная подготовка ягоды такая же, как и в остальных способах – главное очистка от постороннего мусора, грязи. Затем ее нужно просушить на чистой матерчатой основе или марлевом волокне. Посыпать сахаром, а потом перетереть при помощи мясорубки или комбайна. Можно применить блендер.

Теперь о количестве сахара. В данном случае его много не бывает – 1:1. Сладкоежкам очень понравится.

При простудных болезнях в холодную зимнюю пору – хорошее средство с полным набором витаминов. При гриппе и других вирусных болезнях – тоже очень полезна такая ягодная смесь. Да и просто приятно попить горячего чая с такой клюквой в холодное время года. Это очень вкусно и полезно. Вообще, клюква хорошо укрепляет иммунитет.

В завершение – о термохранении. Многие хранят ягоды в морозилке своего холодильника. Способ достаточно простой и не требующий какого-либо умения и кулинарного образования. Клюква тоже очищается, промывается, высушивается, укладывается в пакет. Все готово. Единственный совет – не размораживайте всю имеющуюся клюкву.

Берите столько мороженной ягоды, сколько планируете использовать. Желательно подготавливать изначально небольшими порциями. Если ее повторно заморозить – она станет негодной к использованию.

Сушка

Еще один способ хранения в домашних условиях – сушка. Ягода очищается и промывается. Затем ее засыпаете в кастрюлю, наполняете водой, чтобы жидкость на один палец покрыла клюкву. Теперь вынимаем ягоду. Воду нужно закипятить и бросить туда ягоду.

Когда она полопается – извлечь из воды и поместить на противень в матерчатой основе. Если есть пекарская бумага, то это даже лучший вариант.

Все, что вам необходимо знать:

Ягода должна быть собрана вовремя. Тщательно очищена, отсортирована (порченые ягоды надо убрать). Клюква любит прохладу, постоянный приток свежего воздуха. Храните клюкву в темном месте, чтобы она не испортилась.

Если придерживаться советов, все делать правильно, то собранная вами ягода будет сохраняться длительное время, ведь вы теперь знаете, как хранить ее в домашних условиях. А она вас порадует вкусовыми качествами и целебными свойствами.