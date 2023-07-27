На Новый год-2023 кроме праздничного меню стоит заранее подготовить смешные застольные конкурсы. Такие развлечения позволяют вносить разнообразие и способствуют сплочению рабочего коллектива, если принято решение вместе встретить праздник. Рекомендуется тщательно отбирать веселые игры, ориентируясь на возраст, для семейного застолья, на котором будут присутствовать дети.

Подготовительный этап

Чтобы новогодний праздник прошел весело, целесообразно заранее разработать его сценарий, включающий разнообразные смешные застольные конкурсы, подобранные на Новый год 2023. Ориентируясь на правила их проведения, следует заранее подготовить:

Необходимые реквизиты (карандаши, ручки, листы бумаги, краски, фломастеры и пр.).

Небольшие пакетики с новогодними узорами для каждого участника праздника, куда будут складываться выигранные сувениры.

Забавные призы, предусмотренные для вручения победителям конкурсов. Это могут быть ароматизированные свечи, миниатюрные символы наступающего года, шоколадки. Приобретают стилизованные медали с шуточными надписями, магнитики, календари и т. д.

Музыкальное сопровождение.

Необходимо также заранее продумать место, удобное для выполнения каждого конкурсного задания.

Семейные конкурсы на Новый год 2023

Важно внимательно отнестись к составлению списка шуточных игр для новогоднего семейного праздника, в котором будут участвовать дети. Можно рассмотреть следующие варианты.

Письмо Деду Морозу

Необходимо заранее поручить ведущему подготовить текст. В него включают только существительные. При желании берут подходящий по тематике отрывок из книг или журналов, исключая прилагательные.

В процессе празднования ведущий объявляет, что у него есть письмо, предназначенное для Деда Мороза, но возникли проблемы с подбором эпитетов. Он просит назвать по очереди прилагательные, которые вставляет в текст. В итоге зачитывает вслух готовое письмо. Оно всегда вызывает смех.

Веселые цифры

Веселые смешные застольные конкурсы на Новый год 2023 ориентированы на эффект неожиданности и подходят для любой компании.

Для проведения игрового творческого задания «Веселые цифры» ведущий дает каждому карандаш и небольшой бумажный лист. Просит написать любое число и сразу перевернуть лист, чтобы никто не смог до начала конкурса увидеть написанное.

Затем по очереди задает вопросы. Ответом на них служат цифры. Игрок переворачивает лист и произносит свое число.

Примеры вопросов:

Сколько вам лет?

Сколько вы весите?

Сколько раз за сутки вы употребляете еду?

Сколько сможете сразу съесть жгучих перчиков чили?

Сколько на вашей правой ноге пальцев?

Сколько у вас зубов?

Сколько у вас сестер?

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Семейный рисунок

Ведущий раздает карандаши и листочки. Просит написать любое существительное. После этого закрепляет на стене лист ватмана А1 и объясняет условия конкурса.

Играющие по очереди подходят к ватману, берут фломастеры нужного цвета и рисуют свое слово. Остальные должны его угадать и назвать. Получают в итоге общий веселый рисунок. Для награждения ведущий отбирает самый интересный фрагмент, точнее других изображающий загаданное слово.

Голливудский кастинг

Условие конкурса заключается в том, что известный голливудский режиссер планирует провести кастинг с целью выбора актеров на роли в свой фильм.

Задания о выполнении актерского этюда ведущий заранее записывает на листочках. Участники по очереди вытягивают жребий. Им предлагают исполнить один куплет популярной новогодней песни с выражением разных эмоций. Примеры вариантов:

сильно болит зуб;

в эту минуту упал на ногу кирпич;

не можете сдержать смех;

вы сильно рассержены;

вы опечалены.

Мешочек с заданиями

Доступные задания записывают заранее на листочках, которые складывают в шапку или мешочек. Важно указать время, в которое следует выполнить доставшееся задание.

Ведущий предлагает вытянуть жребий в момент, когда вся семья собирается за столом. Веселье возникает, когда неожиданно кто-то начинает петь, танцевать, кукарекать, обнимать родственников, читать стихи, раздавать витамины и пр. Важно задания придумать несложные.

Новогодние новости

На карточках записывают 5–6 существительных. Раздают их вместе с карандашами собравшимся за столом членам семьи.

Задача конкурса заключается в необходимости написать короткую новогоднюю новость, используя все предложенные слова, которые можно склонять. После этого по очереди нужно зачитать ее, стараясь подражать дикторам.

Пример:

Слова на карточке: рынок, снег, дерево, помпон, мишура, праздник.

Новость. На рынке, занесенном снегом, внезапно выросло дерево. На нем распустились помпоны, развевалась мишура. Все поняли, что наступил праздник.

Игры для взрослых

Подбирая смешные застольные конкурсы на Новый год 2023 для взрослой компании, следует исключить игры, которые могут показаться оскорбительными.

Предлагают шуточные развлечения, доступные для исполнения не только молодым подвижным, но и пожилым людям.

Лучший водитель

Для конкурса следует запастись двумя игрушечными радиоуправляемыми машинками.

Размечают на полу трассу. На старте на каждую машинку устанавливают рюмку с водкой. Задача участников заключается в аккуратном управлении. Призом для того, кто довезет рюмку до финиша, становится ее содержимое. Можно дополнительно положить бутерброд или другую закуску.

Бесконечный тост

Это шуточное задание помогает включить в веселье всю компанию гостей. После наполнения бокалов ведущий предлагает по порядку произносить тосты.

Главное условие заключается в том, что их первое слово должно начинаться с конкретной буквы алфавита, начиная с «а». Затем с «б», «в» и так далее. Гости с интересом наблюдают, когда начинаются сложные буквы, например, «ё», «й».

Необычный хоровод

В ходе этой игры участники не соревнуются. Развлечение способствует организации общего веселья, помогая включаться в него не очень активным гостям.

Ведущий дает команды, выполняя которые, участники под музыку изображают хоровод, проводимый в конкретных условиях. Например:

в психиатрической больнице;

на горящих углях;

в детском саду;

среди жалящих пчел;

в армии.

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Встреча супругов

Приглашают супружескую пару. Ведущий отводит им места, оставив промежуток около 1,5 м. Ставит между супругами открытую бутылку с вином.

Затем мужу завязывают глаза, раскручивают и дают задание приблизиться к жене, а затем обнять ее, при этом нельзя сбивать бутылку. Мужчина старается аккуратно обойти препятствие. Он не подозревает, что ведущий уже убрал бутылку. Его смешные движения веселят зрителей, которые пытаются координировать передвижение супруга к жене.

Заработай подарок

Ведущий объявляет собравшимся, что им предоставляется возможность получить подарок, но для этого придется потрудиться.

Он желающим раздает карточки с названием потенциального подарка. Игроку необходимо жестами и телодвижениями донести до зрителей, что за предмет ему может достаться. Если гости сумеют угадать название, подарок достается «артисту».

Варианты сувениров:

губка для посуды;

батарейки;

календарь;

мыло;

гель для душа;

ватные диски;

символ года и пр.

Кроличьи комплименты

Смешные застольные конкурсы на Новый год 2023 включают и подвижные игры, например, на выбывание.

Ведущий предлагает всем гостям встать в круг. Они по очереди по алфавиту подбирают эпитеты, характеризующие кролика, который будет символом 2023 года.

Например, сначала следует «активный», затем «бодрый». После чего «веселый», «деятельный» и т. д. Выбывают участники, кому не удалось подобрать прилагательного. Когда остается один игрок, его провозглашают победителем и вручают приз.

Кроличьи лапы

Заранее готовят небольшие сувениры, которые оборачивают по отдельности в большое количество бумажных слоев.

Ведущий приглашает участников, желающих получить дополнительный подарок. Им выдают толстые варежки, которые следует надеть на руки. После этого играющие гости приступают к распаковыванию своих сувениров. Приз достается только самому быстрому и удачливому.

Кролик

Ведущий разделяет всех присутствующих на праздничном мероприятии на 6 команд с равным числом участников.

На стене прикрепляет 6 листов бумаги и кладет фломастеры. На каждом листочке написана одна буква из слова «кролик». То есть 1-й команде достается «К», второй «Р» и т. д. Игроки по очереди бегут к своим листам. Их задача заключается в написании краткого позитивного пожелания (из 1-2 слов), которое начинается с указанной буквы.

Побеждает самая творческая команда, которая за отведенное время, например, 2 минуты, напишет самое большое количество добрых слов.

Например:

К (красоты, креативности, крепости).

Р (радости, раскованности, радужных перспектив).

О (отношений, очаровательных друзей, отличного настроения, объятий).

Л (ласки, ловкости, любви, лиричности, лакомств)

И (искренности, интеллекта, искусности, изобретательности).

Коробка подарков

В начале праздника ведущий достает заранее подготовленную красочную коробку, куда складывает небольшие сувениры. Они должны легко надеваться на конкретную часть тела. Можно использовать яркие карнавальные очки, забавные шляпки, символ кролика на ленточке и пр.

Под звуки музыки коробка движется по кругу. Когда ведущий выключает музыкальное сопровождение, человек, у которого в этот момент оказалась коробка, должен быстро достать первый попавшийся в руку предмет и надеть на себя. Ведущий, когда коробка опустеет, объявляет на протяжении какого времени нужно носить доставшийся аксессуар.

Новогодние предсказания

Разнообразные смешные застольные конкурсы, рекомендуемые на Новый год 2023, должны поднимать настроение.

Ведущий предлагаемого конкурса заранее на отдельных листочках пишет пожелания.

Подбирать следует позитивно окрашенные предсказания. Они могут быть шуточными, но без оскорбительных намеков.

В начале праздника ведущий на других листочках записывает имена (при необходимости добавляет фамилию или отчество) всех присутствующих. Складывает их в другой мешочек или коробку.

Когда гости уже освоились, ведущий объявляет, что сейчас предскажет будущее каждого из них. Не глядя, он достает сначала имя, а затем листочек с предсказанием и зачитывает его.

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Угадай знаменитость

Участвуют в творческом конкурсе, позволяющем проявить свои артистические склонности, две команды с равным количеством людей.

На этапе подготовки командам дают листочки бумаги и карандаши по числу игроков. Они пишут имена или фамилии знаменитостей. Затем все листочки складывают в одну коробку.

Сначала игроки первой, а затем второй команды по очереди достают записи. Они должны жестами, движениями изобразить доставшегося им известного человека. Противоположной команде нужно отгадать его имя.

Ведущий координирует время, отводя на каждый этюд по минуте. Это позволит поддержать интерес на протяжении всей игры.

Побеждает команда, сумевшая отгадать большее количество загаданных знаменитостей.

Соревнования для «джигитов»

Для участия в забавном динамичном конкурсе приглашают молодых мужчин. Ведущий раздает им накладные усы и шляпы.

Условия соревнования заключаются в необходимости проскакать отведенную дистанцию на «коне». В его роли может выступать обычная швабра или метла с длинной ручкой.

Если помещение небольшое, с целью безопасности «джигиты» скачут по очереди. Ведущий засекает время и записывает на листе.

После подведения результатов объявляется победитель. Ему вручают пачку «Геркулеса».

Итоги

Новогодний праздник, на котором кроме застолья и традиционных тостов организуются веселые конкурсные мероприятия, забавные новогодние игры и развлечения, оставляет приятные воспоминания. Важно заранее продумать сценарий и подготовить все необходимые аксессуары.