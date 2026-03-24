Трендовые цвета в интерьере 2026: как выглядят актуальные оттенки и как их использовать

Рассказываем, какие оттенки актуальны в интерьере, и делимся понятными способами их использования.
Цвет в интерьере в 2026 году стал более продуманным. Меньше случайных решений, больше внимания к сочетаниям, фактурам и тому, как пространство ощущается в жизни. В тренде – сложные, "живые" оттенки и аккуратные акценты, которые не перегружают интерьер.
Разбираем основные цвета и сразу – как их применять в квартире.
Глубокий винный: насыщенный и спокойный
Темные винные оттенки – один из главных акцентов года. Они добавляют глубину и делают интерьер визуально более собранным.
Как использовать:
в гостиной – для акцентной стены
в спальне – в текстиле или мягкой мебели
в деталях – подушки, пледы, ковры
Важно не перегружать пространство. Один крупный элемент или одна зона – этого достаточно. Винный цвет хорошо сочетается с теплым светом, деревом и спокойной базой.
Сырая терракота: теплая и натуральная
Оттенки глины, земли, ржавчины – все, что выглядит немного "неидеально", сейчас в тренде. Такие цвета делают интерьер более живым и уютным.
Где использовать:
стены с матовой отделкой
плитка на кухне или в ванной
керамика и декор
Хорошо смотрится с натуральными материалами: дерево, лен, камень. Глянец лучше свести к минимуму – матовые поверхности выглядят актуальнее.
Лайм и электрик: яркий акцент
Кислотные оттенки остались, но в очень небольшом количестве. Они работают как деталь, которая сразу освежает интерьер.
Подойдут:
один предмет мебели
настольная лампа или декор
текстиль – например, подушка
Здесь важно не переборщить. Даже один небольшой элемент уже дает нужный эффект.
Сине-зеленые оттенки: универсальный вариант
Спектр от бирюзового до глубокого морского цвета остается актуальным. Эти оттенки удобны тем, что легко вписываются в разные интерьеры.
Где использовать:
фасады кухни
стены в ванной
крупная мебель
Цвет может выглядеть по-разному в зависимости от освещения – от свежего до более спокойного. Это удобно, если хочется универсальное решение.
Спокойная база: мягкие нейтральные оттенки
Базовые цвета остаются, но становятся мягче и теплее.
Актуальные варианты:
приглушенный зеленый
теплый серый
кремовый белый
Такая база не утомляет и хорошо сочетается с любыми акцентами.
Металл и контраст температуры
В интерьере стало больше холодных металлических поверхностей: хром, сталь, никель. Они добавляют контраст, особенно рядом с теплыми материалами.
Где использовать:
светильники
ручки и фурнитура
элементы мебели
Лучше всего работает сочетание: теплая основа (дерево, текстиль) и холодные детали.
Как все сочетать
Чтобы интерьер выглядел актуально и не перегружено, удобно придерживаться простой схемы:
основа – спокойные оттенки
один главный цвет
немного акцентов
Этого достаточно, чтобы пространство выглядело цельно.
Что важно учитывать
Цвет всегда меняется в зависимости от освещения
Матовая фактура выглядит актуальнее глянца
Сложные оттенки лучше раскрываются в простых формах
В 2026 году интерьер выглядит спокойнее, но интереснее за счет деталей. Внимание смещается с количества на качество: меньше цветов, но каждый на своем месте.