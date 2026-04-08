Растительный принт и винтаж: 5 трендов весеннего декора

Весной хочется, чтобы дома стало легче и свежее. И для этого, в общем-то, не нужно менять интерьер глобально. Достаточно заменить детали – текстиль, декор, небольшие акценты.

В этом сезоне тренды понятные и легко применимые. Без сложных решений и лишних трат.

Растительный принт





Цветы и листья, фрукты, овощи возвращаются, но уже без "дачного" настроения.

Актуальны более спокойные варианты: приглушенные оттенки, крупные рисунки, графичные силуэты. Это могут быть шторы, подушки, постеры.

Лучше выбрать одну зону и не дублировать принт по всей комнате. Тогда он выглядит аккуратно и не перегружает пространство.

Винтажные аксессуары



Винтаж остается, но в более собранном виде. Не все подряд, а точечные вещи с характером.



Это могут быть:

старые вазы

подсвечники

рамки

небольшие предметы мебели

Важно не превращать интерьер в барахолку. Один-два акцента работают лучше, чем целая коллекция.

Цветное стекло



Простой способ добавить цвет без ремонта.



Вазы, бокалы, декоративные бутылки из стекла в оттенках зеленого, янтарного, розового – все это выглядит актуально.

Хорошо смотрится, когда такие предметы стоят группой, но в одной цветовой гамме.

Природные материалы и живые текстуры





Мох, живые растения, необработанные поверхности – все это продолжает набирать популярность.

Но сейчас акцент сместился на натуральность. Без искусственного блеска и слишком "идеального" вида.

Подойдут:

крупные растения

керамика с неровной поверхностью

дерево без глянца

Такие детали делают интерьер спокойнее и визуально "теплее".

Легкий сюрреализм в деталях



Это один из самых интересных трендов.



Необычные формы, немного странные предметы – зеркала с асимметрией, светильники нестандартных силуэтов, декор с неожиданными линиями.

Важно не перегружать. Достаточно одного такого объекта, чтобы пространство выглядело современно.

Как все это собрать вместе

Главное правило – не использовать все сразу.

Лучше выбрать 1–2 направления и аккуратно встроить их в интерьер. Тогда квартира выглядит обновленной, но не перегруженной.

Весенний декор – это про легкость. Когда ничего лишнего, но есть ощущение, что пространство стало живее.