Растительный принт и винтаж: 5 трендов весеннего декора

Тренды в декоре сейчас максимально практичные. Их легко внедрить без ремонта и больших затрат.
Весной хочется, чтобы дома стало легче и свежее. И для этого, в общем-то, не нужно менять интерьер глобально. Достаточно заменить детали – текстиль, декор, небольшие акценты.
В этом сезоне тренды понятные и легко применимые. Без сложных решений и лишних трат.
Растительный принт
Цветы и листья, фрукты, овощи возвращаются, но уже без "дачного" настроения.
Актуальны более спокойные варианты: приглушенные оттенки, крупные рисунки, графичные силуэты. Это могут быть шторы, подушки, постеры.
Лучше выбрать одну зону и не дублировать принт по всей комнате. Тогда он выглядит аккуратно и не перегружает пространство.
Винтажные аксессуары
Винтаж остается, но в более собранном виде. Не все подряд, а точечные вещи с характером.
Это могут быть:
старые вазы
подсвечники
рамки
небольшие предметы мебели
Важно не превращать интерьер в барахолку. Один-два акцента работают лучше, чем целая коллекция.
Цветное стекло
Простой способ добавить цвет без ремонта.
Вазы, бокалы, декоративные бутылки из стекла в оттенках зеленого, янтарного, розового – все это выглядит актуально.
Хорошо смотрится, когда такие предметы стоят группой, но в одной цветовой гамме.
Природные материалы и живые текстуры
Мох, живые растения, необработанные поверхности – все это продолжает набирать популярность.
Но сейчас акцент сместился на натуральность. Без искусственного блеска и слишком "идеального" вида.
Подойдут:
крупные растения
керамика с неровной поверхностью
дерево без глянца
Такие детали делают интерьер спокойнее и визуально "теплее".
Легкий сюрреализм в деталях
Это один из самых интересных трендов.
Необычные формы, немного странные предметы – зеркала с асимметрией, светильники нестандартных силуэтов, декор с неожиданными линиями.
Важно не перегружать. Достаточно одного такого объекта, чтобы пространство выглядело современно.
Как все это собрать вместе
Главное правило – не использовать все сразу.
Лучше выбрать 1–2 направления и аккуратно встроить их в интерьер. Тогда квартира выглядит обновленной, но не перегруженной.
Весенний декор – это про легкость. Когда ничего лишнего, но есть ощущение, что пространство стало живее.