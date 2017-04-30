Сувлаки — шашлык по-гречески
Хотите разнообразить свой шашлычный сезон? Этот рецепт сувлаки — греческого шашлыка будет очень кстати. Красное вино и множество сушеных трав дают очень интересный вкус, ни на что вообще не похожий, усиливая дымные ноты. А уж аромат какой стоит, можете себе представить!
В дополнение к этому пряному мясу можно приготовить освежающий соус из йогурта, с огурцами и свежей мятой. Шикарное сочетание, я вам доложу!
Состав:
- Свиной ошеек 1 кг
- Вино красное сухое 200 мл
- Йогурт натуральный 300 мл
- Огурец 2 шт.
- Мята свежая небольшой пучок
- Чеснок 8 зубчиков
- Орегано сушеный 2 ч.л.
- Корица молотая 0,5 ч.л.
- Зира толченая 2 ч.л.
- Мята сушеная 2 ч.л.
- Соль 2 ч.л.
- Масло оливковое 2 ст.л.
- Соль
Готовим!
1. Для маринада растолочь 6 зубков чеснока с 2 ч.л. соли. Смешать с вином, орегано, сухой мятой, корицей и зирой.
2. Мясо порезать небольшими кусками и смешать с маринадом. Оставить на ночь.
3. Нанизать на шампуры и жарить на углях как обычный шашлык. Перед подачей поперчить свежемолотым перцем.
4. Для соуса: огурцы очистить и порезать тонкими ломтиками. 2 зубка чеснока растолочь, листья свежей мяты тонко порезать. Смешать йогурт, огурцы, чеснок, мяту и оливковое масло, посолить по вкусу и охладить перед подачей 2 часа.
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08.04.2017
Это фантастическое печенье у нас улетело в полдня и привело в восторг всех домашних, рекомендую!
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