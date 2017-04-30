Сувлаки — шашлык по-гречески

Хотите разнообразить свой шашлычный сезон? Этот рецепт сувлаки — греческого шашлыка будет очень кстати. Красное вино и множество сушеных трав дают очень интересный вкус, ни на что вообще не похожий, усиливая дымные ноты. А уж аромат какой стоит, можете себе представить!

В дополнение к этому пряному мясу можно приготовить освежающий соус из йогурта, с огурцами и свежей мятой. Шикарное сочетание, я вам доложу!

Состав:

Свиной ошеек 1 кг

Вино красное сухое 200 мл

Йогурт натуральный 300 мл

Огурец 2 шт.

Мята свежая небольшой пучок

Чеснок 8 зубчиков

Орегано сушеный 2 ч.л.

Корица молотая 0,5 ч.л.

Зира толченая 2 ч.л.

Мята сушеная 2 ч.л.

Соль 2 ч.л.

Масло оливковое 2 ст.л.

Соль

Готовим!

1. Для маринада растолочь 6 зубков чеснока с 2 ч.л. соли. Смешать с вином, орегано, сухой мятой, корицей и зирой.

2. Мясо порезать небольшими кусками и смешать с маринадом. Оставить на ночь.

3. Нанизать на шампуры и жарить на углях как обычный шашлык. Перед подачей поперчить свежемолотым перцем.

4. Для соуса: огурцы очистить и порезать тонкими ломтиками. 2 зубка чеснока растолочь, листья свежей мяты тонко порезать. Смешать йогурт, огурцы, чеснок, мяту и оливковое масло, посолить по вкусу и охладить перед подачей 2 часа.