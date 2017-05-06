Кальмары гриль с петрушкой

Кальмары во всех видах хороши, хоть жарь их, хоть вари, хоть фаршируй.

Единственный минус — сильно в размере они теряют при тепловой обработке, но это поправимо, надо просто с запасом покупать.

Для мангального сезона представляю простой рецепт кальмаров гриль. С лимончиком, оливковым маслом и петрушкой.

Конечно же, на живом огне кальмары самые вкусные, но если у вас в шаговой доступности мангала-гриля не имеется, это не страшно. Возьмите сковородку-гриль или хорошенько духовку нагрейте и на минуты три кальмарчиков под гриль духовки засуньте. Главное с кальмарами — не передержать, готовить их нужно очень быстро (или уже долго - минут сорок тушить). Я имею в виду именно охлажденных, маленьких кальмаров, не крупные замороженные тушки. Те гораздо толще и плотнее, они больше для варки подходят.

Состав:

Кальмары 1 кг

Масло оливковое 6 ст.л.

Петрушка (большой пучок)

Лимон 1-2 шт.

Соль

Перец черный горошком

Готовим!

1. Тушки кальмаров очистить от кожицы и внутренностей. Придется немножко поковыряться, но что делать. Вытащить хитиновую пластинку, похожую на полосочку прозрачного пластика, и хорошо промыть. Тщательно обсушить кальмаров бумажными полотенцами внутри и снаружи: лишняя вода нам не нужна.

2. Смазать тушки оливковым маслом с помощью кисточки. Готовить на решетке мангала над покрытыми пеплом углями по минуте с каждой стороны.

3. Заранее приготовьте соус для кальмаров, чтоб сразу полить их с пылу с жару. Для этого петрушку мелко-мелко порубить и смешать с оливковым маслом, солью и растолченным в ступке перцем. Можно добавить толченого чеснока или заменить черный перец на острый красный, это для пламенных огнеедов.

4. Снимаем кальмаров с решетки, перекладываем в какой-то подходящий глубокий лоток и поливаем соусом. Даем пару минут пропитаться и подаем с дольками лимона, которые выжимаем на кусочки кальмаров прямо на тарелке. Приятного!