Шиш-таук - куриный шашлык по-ливански
Рецепт ливанского куриного шашлыка в интересном маринаде из йогурта. По рецепту надо мариновать только грудку, но я сняла мясо и с ножек тоже, я его больше люблю. Что это за прелестная прелесть! Благодаря двум размягчающим ингредиентам маринада курица просто тает во рту, а свежая душица и чеснок отвечают за аромат.
Рецепт однозначно уходит в любимые семейные и будет неоднократно повторяться, и вам настоятельно рекомендую.
Состав:
- Куриное филе 1 кг
- Йогурт натуральный 300 мл
- Горчица 2 ст.л.
- Масло оливковое 3 ст.л.
- Лимон 1 шт.
- Чеснок 4 зубчика
- Душица свежая 3 ст.л.
- Чабер или тимьян свежий 1 ст.л.
- Перец черный горошком 1 ч.л.
- Соль 2 ч.л.
Готовим!
1. Курицу порезать небольшими кусочками. Это может быть только грудка или мясо, срезанное с ножек.
2. Для маринада растолочь перец с солью. Чеснок пропустить через пресс. Выдавить сок из лимона, листики душицы и чабера мелко нарубить. Смешать йогурт, горчицу, лимонный сок, чеснок, душицу, соль и перец.
3. Смешать мясо с маринадом в пластиковом контейнере и убрать на ночь в холодильник. Маринованную курятину нанизать на шампуры и готовить над углями, часто поворачивая, около 15 минут.
Обсуждение 7
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08.04.2017
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02.04.2017
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26.03.20172 отзыва
Эта овсянка невероятно вкусная, кроме того, рецепт можно адаптировать под веганов и аллергиков.