Шиш-таук - куриный шашлык по-ливански

Рецепт ливанского куриного шашлыка в интересном маринаде из йогурта. По рецепту надо мариновать только грудку, но я сняла мясо и с ножек тоже, я его больше люблю. Что это за прелестная прелесть! Благодаря двум размягчающим ингредиентам маринада курица просто тает во рту, а свежая душица и чеснок отвечают за аромат.

Рецепт однозначно уходит в любимые семейные и будет неоднократно повторяться, и вам настоятельно рекомендую.

Состав:

Куриное филе 1 кг

Йогурт натуральный 300 мл

Горчица 2 ст.л.

Масло оливковое 3 ст.л.

Лимон 1 шт.

Чеснок 4 зубчика

Душица свежая 3 ст.л.

Чабер или тимьян свежий 1 ст.л.

Перец черный горошком 1 ч.л.

Соль 2 ч.л.

Готовим!

1. Курицу порезать небольшими кусочками. Это может быть только грудка или мясо, срезанное с ножек.

2. Для маринада растолочь перец с солью. Чеснок пропустить через пресс. Выдавить сок из лимона, листики душицы и чабера мелко нарубить. Смешать йогурт, горчицу, лимонный сок, чеснок, душицу, соль и перец.

3. Смешать мясо с маринадом в пластиковом контейнере и убрать на ночь в холодильник. Маринованную курятину нанизать на шампуры и готовить над углями, часто поворачивая, около 15 минут.