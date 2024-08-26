Секреты уютной "евродвушки": 8 стильных способов разделить кухню и гостиную

Как отделить кухню от гостиной в "евродвушке"? Рассказываем.

"Евродвушка" – это популярный формат квартиры, в которой кухня и гостиная представляют собой единое пространство. Однако такая планировка не всегда удобна, так как запахи во время готовки распространяются по всей квартире, а беспорядок на кухне портит общий вид. Но на идею о зонировании могут натолкнуть и другие факторы, коих немало, как и ответов на вопрос, как отделить кухню от гостиной.

1. Раздвижные перегородки. Вы можете и разделять, и объединять пространство в зависимости от случая. Если установите стеклянные двери, то визуально не уменьшите пространство. Более того, такая перегородка будет пропускать свет. Деревянные панели создадут уют и изолируют звук. Но легким и бюджетным вариантом для "евродвушки" являются японские шторы.

Фото: Freepik.com

2. Барная стойка или остров. Это станет не только дополнительной рабочей поверхностью, но и визуальным разделителем пространства. Данный вариант подходит для тех, кто не хочет полностью отделять кухню от гостиной.

3. Стационарная стеклянная перегородка. Она является довольно элегантным решением. В таком случае вы сохраните визуальную связь между помещениями. Не обязательно устанавливать прозрачное стекло. Может подойти и матовое, и тонированное. 

4. Зонирование с помощью мебели. Если вы не хотите возводить дополнительные стены, то хорошим решением может стать высокий шкаф или стеллаж, который поможет отделить кухню от гостиной. Также можно поставить диван спинкой к кухне. Наконец, в качестве разделителя можно использовать обеденный стол.

Фото: Freepik.com / @prostooleh

5. Арка или портал. Согласны, это довольно смелое решение. Но арочный проем или декоративный портал бесспорно создадут ощущение отдельных помещений, сохранив при этом открытость пространства. 

6. Разные напольные покрытия. К такому способу зонирования прибегают многие. Например, на кухонной части помещения можно уложить плитку, а в гостиной – паркет. 

7. Игра с освещением. Тоже довольно бюджетный вариант зонирования. Разное освещение в кухне и гостиной поможет их отделить друг от друга. Используйте яркий свет на кухне и более мягкое, приглушенное освещение в гостиной.

Фото: Freepik.com / @peoplecreations

8. Декоративные элементы. А вы не задумывались о подвесных растениях, декоративных панелях или ажурных перегородках? Рассмотрите этот вариант. Наверняка он вам понравится. Это добавит помещению стиля и уникальности.

Совет! Размышляя о том, как отделить кухню от гостиной, не забывайте не только об эстетике, но и практических аспектах. Подумайте о вентиляции, уровне шума и удобстве использования пространства. 

Евгений Елисеев

Редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.