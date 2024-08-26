Секреты уютной "евродвушки": 8 стильных способов разделить кухню и гостиную

"Евродвушка" – это популярный формат квартиры, в которой кухня и гостиная представляют собой единое пространство. Однако такая планировка не всегда удобна, так как запахи во время готовки распространяются по всей квартире, а беспорядок на кухне портит общий вид. Но на идею о зонировании могут натолкнуть и другие факторы, коих немало, как и ответов на вопрос, как отделить кухню от гостиной.

1. Раздвижные перегородки. Вы можете и разделять, и объединять пространство в зависимости от случая. Если установите стеклянные двери, то визуально не уменьшите пространство. Более того, такая перегородка будет пропускать свет. Деревянные панели создадут уют и изолируют звук. Но легким и бюджетным вариантом для "евродвушки" являются японские шторы.





2. Барная стойка или остров. Это станет не только дополнительной рабочей поверхностью, но и визуальным разделителем пространства. Данный вариант подходит для тех, кто не хочет полностью отделять кухню от гостиной.

3. Стационарная стеклянная перегородка. Она является довольно элегантным решением. В таком случае вы сохраните визуальную связь между помещениями. Не обязательно устанавливать прозрачное стекло. Может подойти и матовое, и тонированное.

4. Зонирование с помощью мебели. Если вы не хотите возводить дополнительные стены, то хорошим решением может стать высокий шкаф или стеллаж, который поможет отделить кухню от гостиной. Также можно поставить диван спинкой к кухне. Наконец, в качестве разделителя можно использовать обеденный стол.





5. Арка или портал. Согласны, это довольно смелое решение. Но арочный проем или декоративный портал бесспорно создадут ощущение отдельных помещений, сохранив при этом открытость пространства.

6. Разные напольные покрытия. К такому способу зонирования прибегают многие. Например, на кухонной части помещения можно уложить плитку, а в гостиной – паркет.

7. Игра с освещением. Тоже довольно бюджетный вариант зонирования. Разное освещение в кухне и гостиной поможет их отделить друг от друга. Используйте яркий свет на кухне и более мягкое, приглушенное освещение в гостиной.





8. Декоративные элементы. А вы не задумывались о подвесных растениях, декоративных панелях или ажурных перегородках? Рассмотрите этот вариант. Наверняка он вам понравится. Это добавит помещению стиля и уникальности.

Совет! Размышляя о том, как отделить кухню от гостиной, не забывайте не только об эстетике, но и практических аспектах. Подумайте о вентиляции, уровне шума и удобстве использования пространства.