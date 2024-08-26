Как организовать пространство дома для продуктивной работы на удаленке?

В последние годы работа из дома стала для многих реальностью. Вместе с тем появилась необходимость в правильной организации рабочего пространства. А если все сделано так, как надо, значит, повышается продуктивность. Редакция "Клео.ру" подготовила несколько советов для идеального домашнего офиса.





Во-первых, выберете правильное место для работы из дома. В вашем жилище должен быть тихий уголок с естественным освещением. Например, отдельная комната или часть гостиной, а может даже ниша в спальне. Важно, чтобы рабочее пространство было отделено от других зон в квартире/доме, и вас ничего не отвлекало.

Во-вторых, позаботьтесь о подходящей, эргономичной мебели. Например, стол должен быть действительно нужной высоты и размера. По возможности, рассмотрите вариант регулируемого стола для чередования положений. Что касается кресла, то оно обязано поддерживать вашу спину как следует. Такой предмет – must-have для длительной работы за компьютером.





В-третьих, как уже было сказано, место должно хорошо освещаться естественным светом. Но его порой бывает недостаточно, поскольку работа из дома может быть и вечером. Для таких случаев и ряда других приобретите настольную лампу или торшер.

В-четвертых, крайне необходимыми могут быть полки, ящики и органайзеры. Не заваливайте листами и прочей канцелярией рабочее место. Если рабочее место будет чистым и организованным, то повысится концентрация, необходимая для выполнения задач.





Конечно, не стоит забывать о правильном расположении техники. Монитор должен быть на уровне глаз (это поможет избежать напряжения мышц). Также подумайте о необходимости подставки для запястий. Приобретите наушники, чтобы вам уж точно ничто не мешало во время онлайн-встреч.

Дополнительные элементы типа картин и растений приветствуются, однако помните, что место для работы из дома не должно быть перегружено предметами. Помните о функциональности. Уберите с глаз телевизор и игровые приставки. Также не забудьте спрятать провода – это поможет избавиться от визуального шума.





Место для работы из дома должно хорошо проветриваться, поскольку свежий воздух способствует повышению работоспособности и сохраняет ясность ума.

Вместе с тем не бойтесь экспериментировать с расстановкой и организацией пространства, чтобы добиться оптимального варианта домашнего офиса. Следуйте нашим советам, и вы сможете сделать работу из дома более приятной и комфортной.