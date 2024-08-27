Цветы убийцы: 5 ядовитых растений которые нельзя держать дома

Многие из нас обожают украшать свои дома зелеными друзьями – они придают уют, радуют глаз и даже улучшают качество воздуха. Но вот незадача: среди этих прекрасных обитателей подоконников есть настоящие "волки в овечьей шкуре". Некоторые растения могут быть не просто капризными, но и откровенно опасными для вашего здоровья и здоровья ваших питомцев. Давайте разберемся, какие цветы лучше оставить за пределами вашего дома или держать под строгим контролем.

Диффенбахия – красота с подвохом





Диффенбахия, с ее крупными зелеными листьями и декоративной окраской, выглядит идеально на любом подоконнике. Однако она буквально пропитана ядом. Сок диффенбахии может вызвать сильные ожоги, если попадет на кожу, а если случайно попробовать ее на вкус (например, ребенок или любопытный питомец), можно получить отек гортани и затрудненное дыхание. Лучше держите этот "шедевр" подальше от маленьких исследователей и пушистых друзей.

Олеандр – красавец и убийца





Олеандр – это роскошное растение с яркими цветами, которое легко превратит вашу комнату в уголок средиземноморского рая. Но не все так безоблачно: это одно из самых ядовитых растений на планете. Все его части содержат токсины, которые могут вызвать головокружение, тошноту и даже сердечные проблемы. Если в вашем доме есть маленькие дети или питомцы, лучше откажитесь от идеи завести олеандр.

Пуансеттия – рождественская угроза





Рождественская звезда, или пуансеттия, часто появляется в домах в зимний период, радуя нас своими яркими красными листьями. Но, несмотря на праздничный вид, пуансеттия таит в себе опасность. Ее сок может вызвать раздражение кожи и слизистых, а если питомец случайно откусит листочек, то ему грозит рвота и диарея. Пуансеттию стоит держать вне досягаемости – в буквальном смысле.

Калла – символ чистоты, но не невинности





Калла – грациозное и нежное растение, которое часто ассоциируется с элегантностью и чистотой. Но не дайте ее внешности обмануть вас! Все части каллы содержат кристаллы оксалата кальция, которые могут вызвать серьезные ожоги слизистых, если случайно попробовать ее на вкус. Это особенно опасно для детей и домашних животных. Лучше любуйтесь каллой издалека.

Монстера – грозный "монстр" среди цветов





Монстера, с ее впечатляющими резными листьями, стала настоящим хитом среди любителей комнатных растений. Но не все знают, что ее сок также содержит ядовитые вещества. Попадание сока монстеры на кожу может вызвать раздражение, а если кто-то случайно съест лист или стебель, возможны серьезные отравления. С монстерой, как и с настоящим монстром, нужно быть начеку.

Ранее мы рассказывали, о 6 неприхотливых растениях, которые легко приживутся в квартире.