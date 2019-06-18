Идеи для мангальной зоны на даче своими руками

Все, у кого есть загородный участок, наверняка любят отдыхать на нем в свободное время, готовя вкусные блюда на огне и углях. Для комфортного приготовления шашлыков и гриля нужна оборудованная мангальная зона на даче, которую можно сделать своими руками. На фото представлены варианты дизайна такой открытой площадки.

Выбор места

Переносной и стационарный мангал следует устанавливать в безопасном месте, так как использовать открытый огонь нужно в соответствии с противопожарными правилами. Такая площадка, где разводится костер, должна соответствовать установленным нормативам.

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Мангальная зона на даче, изготовленная своими руками из металла должна располагаться в 10 метрах от деревянных построек и в 5 метрах от кирпичных строений.

Такая площадка должна быть хорошо защищена от ветра, что необходимо не только для комфорта отдыхающих, но и для соблюдения противопожарных правил. Иначе ветер не только будет мешать во время приготовления жареных и запеченных на углях блюд, но может стать причиной пожара, который за считаные минуты может уничтожить все материальные ценности и лесные насаждения.

Если участок расположен на рельефной местности, то для такой зоны барбекю лучше выбирать ложбинку, в которой порывы ветра будут не так сильно ощущаться.

Кроме этого, такая площадка должна находиться недалеко от летней кухни или от дома, чтобы можно было воспользоваться посудой и водой.

На месте размещения мангальной зоны можно не только оборудовать место для приготовления пищи, но также столовую, где можно будет красиво сервировать стол для семьи и друзей.

Также нужно учесть окружающую обстановку, чтобы глаз радовали во время еды красивые пейзажи сада или леса. Поэтому такая площадка должна располагать на границе придомовой территории и пейзажной зоны.

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Проект и фундамент мангальной зоны

Начиная обустройство мангальной зоны на даче своими руками, нужно сначала посмотреть разные фото проектов, чтобы точно знать, какой должна быть готовая площадка для приготовления еды на открытом огне.

Использование готового проекта позволит:

рационально использовать отведенный бюджет для строительства;

избежать ошибок во время строительных работ;

создать долговечный и качественный объект на своем загородном участке, который гармонично впишется в архитектурную стилистику дома и садовый ландшафт.

Для самых простых мангальных площадок, которые располагаются на открытом пространстве, не нужно специально делать фундамент. Вместо него, можно использовать прямую лужайку, на которой устанавливаются:

мангал;

место для хранения топлива;

стол для приготовления еды;

стол для обеда;

стулья;

скамейки.

Если строится закрытая мангальная зона, то необходимо для нее будет залить сначала фундамент для опор, которые будут держать навес, и стены, защищать от ветра. В таком сооружении можно будет собираться с семьей и друзьями в любое время года, так как в закрытой мангальной площадке будет нестрашна любая непогода.

На фундаменте, кроме опор, может располагать печь и небольшая зона рабочая зона. Так как размер такой площадки будет небольшим – примерно 5-6 м2.

Фундамент нужен для того, чтобы почва не проседала от тяжести:

мангала;

опор;

навеса;

стены, защищающей от ветра.

Фундамент нужен для того, чтобы в кирпичной кладке очага не появились трещины на следующий год после постройки. Эксперты предлагают использовать фундамент комбинированного типа. Для очага нужно использовать монолитную плиту. Для стены – ленточное или столбчатое основание.

Преимущества комбинированного фундамента состоят в том, что не потребуется тратить много денежных средств. Самая большая нагрузка на основание будет в районе кирпичного очага или печи, так как кирпичный мангал вести не менее 200 кг. Для него нужна монолитная плита, которая должна выступать на несколько см под очагом.

Идеи обустройства



Прежде чем выбрать вариант для мангальной зоны на даче, которая будет строиться своими руками, нужно определиться с типом такого сооружения. На фото видно, что для такого объекта может использовать кирпич, металл и дерево. Площадки могут быть:

открытыми;

закрытыми;

универсальными;

патио.

На открытой мангальной площадке нет никаких сооружений. Ее создают мебель, мангал и набор конструкций для занятий спортом или подвижными играми. Закрытая конструкция похожа на помещение, в котором можно уютно расположиться при любой погоде.

Универсальное сооружение состоит из модулей, позволяющих при хорошей погоде использовать оборудованное место как открытую зону отдыха, а во время ненастья использовать переносные каркасы для создания закрытого от непогоды места отдыха на природе.

Патио – это внутренний дворик без крыши, стены которого прилегают к жилому строению. Он напоминает веранду или помещение без крыши.

Зонирование

Прежде чем создавать мангальную зону на даче своими руками открытого типа или под навесом, нужно учесть, что такое место должно быть разделено на две зоны: рабочую и столовую. В рабочей будет происходить процесс приготовления жареных и запеченных блюд. В столовой зоне должно быть место для приема пищи и для отдыха.

Рабочая зона всегда располагается рядом с мангалом или с печью. Разделить их можно с помощью правильно расставленной мебели. Так, обеденный стол или диван могут выполнять функцию перегородки.

Также можно поставить внутри решетчатые перегородки, которые собирают из легких деревянных реек.

Мебель и освещение

После того как будет построена простая открытая площадка для барбекю, или закрытая мангальная зона из кирпича на даче своими руками, нужно будет подобрать по фото в каталогах подходящее мебельное и осветительное оборудование.

Для открытой площадки лучше выбрать легкую садовую мебель, которая не боится атмосферных воздействий, в том числе ультрафиолет и влаги. Она должна быть легкой и складной, чтобы ее в случае необходимости можно было быстро собрать и унести в сухое место.

Если зона мангала закрытая, то лучше использовать деревянную массивную мебель, которая будет защищена от дождя и солнца. Для такой площадки нужно приобрести:

стулья;

столы

диванчики;

лавочки;

шезлонги;

гамак.

На площадке барбекю должно быть хорошее освещение. Прежде всего нужно хорошо осветить рабочую зону, в которой будет стоять мангал или очаг. Для этого лучше всего подходят светодиодные светильники.

Освещение должно быть комбинированным: основной свет должен сочетаться с декоративной подсветкой. В зоне приготовления пищи стоит разместить точечные светильники. Подходят ленты и подвесные фонари, настенные бра и плафоны, которые подвешиваются на столбы.

В закрытых мангальных зонах, размещенных под навесом, можно повесить потолочные люстры.

На такой площадке можно использовать солнечные фонари и светильники, которые будут заряжаться в течение дня и светить вечером. Такое осветительное оборудование позволяет экономить электроэнергию. Светильники, работающие от солнечных батарей, нужно сочетать со светильниками, работающими от электричества.

Мангальная зона своими руками - 3 мастер-класса

Чтобы организовать простую мангальную зону на даче, не потребуется много времени и больших вложений. Для такой площадки нужно только приобрести мангал и садовую мебель, привезти все это на дачу и расставить на выбранном для отдыха месте.

Для открытой площадки лучше всего подготовить место, чтобы грунт не оседал и не плыл от воздействия осадков.

Для этого нужно сделать следующее:

снять верхний слой почвы на глубину 10-15 см;

после этого положить на землю геотекстиль

уложить на него поочередно слой песка и гравия толщиной в 5 см;

каждый слой трамбуется отдельно, а потом оба вместе;

полить водой подготовленную площадку для усиления уплотнения;

высушить поверхность;

обложить периметр площадки камнями или кирпичом, создав декоративный бортик;

для крепления бордюра использовать цементный раствор.

Устройство бордюра:

вырыть траншею;

сделать в ней песчаную подушку для герметизации;

при укладке камней или кирпичей используется рабочая смесь, которая придаст бордюру большей прочности.

На такой открытой площадке обычно устанавливается переносной мангал, сверху можно натянуть тент или установить навес, который будет защищать от солнцепека и дождя. Наиболее предпочтительным вариантом считается мангальная зона с твердой поверхностью. Для нее заливается бетоном расчищенная от дерна площадка, на которую потом можно будет положить тротуарную плитку. Для экономии средств твердую площадку можно сделать только в зоне установки мангала. Зона столовой может располагаться на обычном грунте или на газоне. Если есть возможность, то лучше сделать твердую площадку для обеих зон. Для разделения зон можно использовать перегородки или выложить плитку с разным рисунком или оттенком. Для закрытых площадок необходимо обязательно сделать фундамент, так как в таком варианте устанавливается постоянный мангал, который много весит. При использовании стационарной жаровни из чугуна, необходимо обязательно сначала возвести фундамент. Это наиболее трудоемкий и затратный вариант, но в итоге он позволяет получить полноценную летнюю кухню, на которой можно готовить летом в загородном доме. Для заливки фундамента строители не рекомендуют делать единое основание для зоны приготовления пищи и столовой. Это не рационально, так как нагрузка на эти зоны будет разной. Для столовой лучше сделать ленточный фундамент, а для очага – монолитный. Там, где будет стоять мангал, нужно уложить монолитную бетонную плиту, которая должна на 5 см по всему периметру выходить из-под очага. При выполнении очага из кирпичей необходимо знать тонкости печного дела. Если нет такого опыта, то лучше пригласить для кладки профессионального печника.

Как оформить мангальную зону (декор)

Оформить такую площадку для барбекю можно на любой вкус в любой стилистике:

итальянской;

испанской;

русской.

Этнический стиль предполагает использование натуральных материалов:

камня;

дерева;

изделий из лозы.

В сочетании с основной и декоративной подсветкой такие материалы будут смотреться великолепно. Такая зона для барбекю не только станет комфортным местом для отдыха всей семьи за городом, но также увеличит стоимость всей загородной недвижимости.

Интерьер может быть решен в стиле кантри, прованс, лофт, классическом. Если объединить зону мангала с баней, то можно выбрать для этих построек единую стилистику в русском стиле.

Сделать такую площадку можно на любой даче. Даже самая простая мангальная зона станет любимым местом сбора всех членов семьи.