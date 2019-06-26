Можно ли пить вино в Рождественский пост 2019-2020 гг

Пост занимает большое место в жизни каждого верующего человека. Поэтому важно знать, как нужно себя вести, что можно есть, можно ли пить вино в Рождественский пост в 2019-2020 гг.

Правила питания для мирян

Рождественский пост предназначен для того, чтобы верующий человек вошел в Рождество с чистой душой и телом. Так как пост начинается в канун празднования дня памяти апостола Филиппа, принято в народе называть его Филипповым постом.

Если вы не являетесь священнослужителем, то правила питания в любой пост, даже в Рождественский, гораздо проще, чем для тех, кто имеет непосредственное отношение к Богослужению.

При соблюдении поста, можно придерживаться следующих правил:

соблюдая пост по строгим правилам, запрещено есть мясо, молочную продукцию, рыбу. Вся пища, которая будет употреблена должна быть без мяса и жиров. Допустимо употребление подсолнечного масла;

обычное соблюдение поста, предполагает все те же исключения, что указаны выше, но при этом можно употреблять в пищу рыбу.

Можно ли пить вино в Рождественский пост

Вопрос об употреблении спиртных напитков во время поста, остается актуальным. Многие знают о том, что при поведении церковных обрядов, священнослужитель дает ложку красного кагора каждому верующему. Но вот если пост, можно ли употреблять вино?

Вино употреблять можно, но не большими дозами. Кроме того, в качестве напитка лучше приобретать именно красное вино. Выпив его, греха не будет. Но тут нужно помнить, что вино во время Рождественского поста можно пить только в субботу и воскресенье. Есть еще два христианских праздника, в течение 40-дневного поста – Введение Богородицы в храм и праздник святителя Николая.

В остальные дни вино пить запрещено, особенно если придерживаетесь правил строгого поста.

Кроме того, когда можно пить, стоит знать и о продуктах, разрешенных во время поста.

Что можно есть?

Рождественский пост по своей строгости ничем не уступает Петрову посту. Основа всей пищи в это время – каша. С начала поста и до 19 декабря можно есть пищу без мяса и добавления жиров. Во вторник, четверг и субботу, разрешено есть рыбу.

Среда и пятница – главные дни, когда устанавливается много запретов. Так, в эти дни можно сеть хлеб, овощи и фрукты, орехи, мед и пить воду. Начиная с 20 декабря и до конца поста, нельзя есть рыбу.

В ночь перед Рождеством запрещено принимать пищу, до тех пор, пока на небе не появится первая звезда. Только с ее появлением, человек может начать есть, но только разрешенные продукты питания.

Очень важно научиться правильно, соблюдать дни поста. Ведь, если есть отклонения от разрешенных правил, то не стоит тогда его и начинать.

Дата поста и для чего он нужен

Рождественский пост один из немногих постов, который каждый год начинается и заканчивается в одну дату. Дата начала 28 ноября – дата окончания 6 января. Длительность поста – 40 дней. За это время человек может очиститься и душой, и телом.

До 1166 года христиане не соблюдали столь длительный пост. Длился он всего в течение 7 дней с конца декабря и по 5 января. Сейчас Армянская апостольская церковь до сих пор придерживается древних традиций.

Практически все важные церковные праздники, занесенные в календарь, предваряются постом. Многие считают, что не стоит себя ограничивать в еде, главное, чтобы очистилась душа. Именно поэтому важно, в течение всего периода поста, читать молитву и делать это нужно с душой, искренне.

За 40 дней, человек должен встать на путь добра, работая над своей духовностью.

Теперь вы знаете, что пить вино, особенно красное, в Рождественский пост 2019-2020 гг. можно, но только совсем немного.