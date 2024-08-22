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Четверг 22 августа

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Организация пространства: как избежать беспорядка в гардеробной и шкафах

Организация пространства: как избежать беспорядка в гардеробной и шкафах

Идеальный порядок — это не разовая уборка, а система, которая работает на вас.

Каждый раз, как наведёшь порядок в шкафу, кажется, что на этот раз он продержится, но проходит всего неделя, и всё снова превращается в хаос. Знакомо? Не переживайте, есть решения, которые помогут вам навсегда забыть о беспорядке в гардеробной.

Система хранения – основа порядка

Фото: unsplash.com

Первое правило организации пространства – всё должно иметь своё место. Секрет в том, чтобы вещи не только аккуратно сложить, но и легко доставать, не нарушая общего порядка.

  • Полки и ящики: Основные вещи, которыми вы пользуетесь ежедневно, должны находиться на уровне глаз или ниже. Верхние полки лучше оставить для сезонной одежды, которую вы не используете каждый день.

  • Специальные контейнеры и корзинки: Прозрачные или аккуратно подписанные контейнеры помогут вам быстро находить нужные вещи и не разбрасывать всё подряд в поисках одной пары носков.

  • Ящички для мелочей: Для носков, нижнего белья и других мелких вещей используйте разделители или специальные органайзеры. Это убережёт вас от утреннего хаоса, когда ищешь пару, а находишь лишь один носок из двух.

Удобные аксессуары для порядка

Фото: unsplash.com

Плечики – это не просто кусок пластика с крючком. Существуют различные виды плечиков, которые помогут вам сохранять одежду в идеальном состоянии.

  • Бархатные плечики: Одежда с них не соскальзывает, и вещи не растягиваются.

  • Многоярусные плечики: Они позволят вам вешать несколько брюк или юбок на один крючок, экономя место.

  • Плечики с зажимами: Отличный вариант для юбок и брюк, которые легко мнутся.

Поддерживаем порядок без усилий

Фото: unsplash.com

Самое сложное – поддерживать порядок на полках и в ящиках, но и здесь есть свои лайфхаки.

  • Капсульный гардероб: Сократите количество одежды до необходимого минимума, комбинируя вещи между собой. Меньше одежды – меньше беспорядка.

  • Правило "одна вещь за раз": Достали футболку? Сложите её обратно аккуратно, не затрагивая весь остальной ряд.

  • Регулярное пересмотрение: Превратите разбор гардероба в ежемесячный ритуал. Отправляйте ненужные вещи на переработку или благотворительность, освобождая место для нового.

    Ранее женский журнал "Клео.ру" рассказывал, как создать зеленый оазис с неприхотливыми растениями прямо в квартире. 

22 августа 2024, 10:30
Фото: unsplash.com
Елизавета Федорова
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