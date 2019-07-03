Посадка и уход за Гиацинтами осенью в открытом грунте

Гиацинт – декоративное луковичное растение семейства Спаржевых. Естественный ареал распространения культуры – Малая Азия. В России также допускается выращивание в открытом грунте, но теплолюбивые луковицы требуют особого подхода и посадки в определенный период.

Сроки посадки гиацинтов по лунному календарю

На лунный календарь ориентируются многие цветоводы, ведь луна влияет на развитие растений. В период растущей луны он ускоряется, убывающей – замедляется. На основе этого, а также некоторых других факторов астрологи составляют рекомендации по посадке луковичных культур.

В случае с гиацинтами благоприятными периодами считаются:

1, 4-5, 11, 30 и 31 октября;

2 и 4 ноября.

В северных регионах цветы высаживают раньше, еще в сентябре. Это стоит делать 5, 7 или 9 числа. Есть и неблагоприятные дни, когда заниматься высадкой не стоит. Это 14 и 28 октября, 12 ноября.

Когда сажать гиацинты осенью в регионах

Климатические особенности в России неоднородные. Зима приходит в разное время: на юге заморозки не встречаются до самого декабря, а на севере уже в начале сентября низкие температуры могут уничтожить посадки.

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Как говорят специалисты по посадке и уходу за гиацинтами, осенью в открытом грунте в Москве и Ленинградской области луковицы высаживают в начале октября. Климатические особенности, несмотря на расстояние в 800 км, практически не отличаются. В окрестностях Санкт-Петербурга могут разве что наступить более ранние заморозки, тогда нужно будет временно укрыть гиацинты пленкой.

Если соблюдать правила посадки и ухода за гиацинтами осенью в открытом грунте, на Урале, в Приморском крае и Сибири высаживать луковицы нужно уже в начале сентября. Ранние заморозки могут погубить растение, если оно не успеет укорениться.

На образование корневой системы уходит около 3 недель. Если в родном крае есть надежные метеорологические компании, можно довериться их прогнозам и запланировать посадку за месяц до предполагаемых заморозков.

Самыми легкими являются посадка гиацинтов в открытом грунте и уход за ними осенью в Краснодаре. В южном городе тепло сохраняется вплоть до Нового года, поэтому высаживать луковицы можно до конца ноября.

Как пошагово сажать гиацинты осенью

Посадка и уход за гиацинтами в открытом грунте осенью в Подмосковье и в других не южных регионах осложняется низкой температурой воздуха. Садоводу нужно выполнить несколько рекомендаций, чтобы луковицы не погибли из-за похолодания, а пережили зиму и проросли весной.

Как выбрать луковицы

Для посадки осенью используются луковицы среднего размера. Они должны быть качественными, без следов заболеваний: пятен, подгнивших или высохших участков. Важно знать, что гиацинт, в отличие от других луковичных, практически не обновляется, одна луковица может давать цветы только в течение 5-7 лет.

Старый посадочный материал легко отбраковать: нужно соотнести диаметр донца и центральной части. Соотношение должно быть 1:1,6 или больше. При меньших показателях можно говорить о том, что луковица либо старая, либо слабая. Она уже не даст красивых, пышных цветов. О плохом качестве говорит и слишком маленький вес.

Если луковицы приобретаются в магазине, где нет четкого распределения по оттенкам лепестков и сортам, можно отобрать растение по цвету чешуек. У гиацинтов, которые дают светлые соцветия, она практически белая. Если луковица темно-бордовая, то и цветки будут соответствующие.

Некоторые садоводы советуют сажать луковицы не менее 5-6 см в диаметре. Этот совет действует только при выгонке, когда растение сначала высаживается дома, а весной отправляется в открытый грунт. Для осенней высадки нужен посадочный материал меньшего размера.

Подготовка к посадке

За неделю до высадки луковицы нужно переместить из стандартного места хранения в более холодное помещение. Можно оставить посадочный материал на балконе, если ночью еще нет заморозков. Таким методом луковички готовят к холодной зиме.

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При высадке весной рекомендуется протравить луковицы, но осенью это делать не стоит. Достаточно обработать луковички фунгицидом или марганцовкой. Выбранный препарат разводят в воде и погружают в него гиацинты на 20-30 минут. После обработки нужно тщательно удалить воду.

Выбор места для посадки

Локация, где будет расти цветок, должна быть хорошо защищена от ветров. Холодный воздух губит растение. Многие садоводы используют для высадки участки рядом с деревьями и кустарниками, считая, что они защищают от ветра. Да, эту функцию они выполняют хорошо, но одновременно крупные растения с развитой корневой системой забирают все питательные вещества.

Сразу после цветения гиацинт может погибнуть от недостатка микроэлементов. Лучше для защиты от ветра использовать другие объекты – камни, стены домов, садовые постройки и декоративные скульптуры.

Стараясь защитить цветок от потоков холодного воздуха, нельзя переусердствовать. При сильном затенении луковичное тоже плохо растет, солнечный свет ему требуется ежедневно.

Гиацинты склонны к гниению корневой системы. Чтобы цветок не погиб, нужно:

найти место без грунтовых вод;

подготовить дренаж;

приподнять грядку с гиацинтами над остальной почвой или высадить луковицы на склон.

Не рекомендуется высаживать гиацинты в те места, где в прошлом году росли другие луковичные – нарциссы, крокусы или тюльпаны. Там могут появиться вредители, опасные именно для луковичных растений. Использовать такие участки можно только спустя 3 года.

Посадка гиацинтов пошагово

Под каждую луковицу нужно подготовить лунку. Если посадочный материал хороший, то диаметр будет составлять 15-20 сантиметров, а глубина – 15 см. Садоводам, которым достались только мелкие луковицы, рекомендуется уменьшить заглубление на несколько см. Достаточно донца на уровне 10 см. Диаметр тоже сокращают на 3-5 см.

Перед высадкой в лунки засыпают речной песок на 3-5 см. Он помогает отводить влагу и предотвращает гниение корней. Луковицу слегка вжимают в него, затем присыпают еще одной горстью песка, а остаток ямки присыпают подготовленной ранее почвой. Прижимать грунт над луковицей не нужно, ей требуется поступление воздуха.

Пересадка гиацинта в новый грунт

Подготавливать почву нужно с конца лета, желательно в начале августа. Если перекопать участок сразу перед посадкой, то почва может начать оседать и оборвать едва образовавшиеся корни луковицы. При предварительной подготовке почва осаживается еще перед началом высадки, и эта угроза исчезает.

Гиацинтам требуется рыхлая и питательная земля. Кислый грунт не подойдет. Необходимо, чтобы pH не превышал показателя 6,5. Если коэффициент выше, потребуется щелочное вещество, например, известковая мука.

Для измерения pH существуют специальные приборы с погружными датчиками и дисплеем, самые недорогие варианты, которых будет достаточно для дачного участка, стоят в районе 1000 рублей.

Лучше всего луковичные декоративные растения развиваются в черноземе. Так как встречается такой грунт только в Поволжье, жителям остальных регионов придется использовать добавки. На 1 квадратный метр земли добавляют:

200 г древесной золы;

10 кг перегноя или навоза;

60 г суперфосфата;

250 г известняка (особенно в кислые почвы).

Участок под высадку гиацинтов перекапывают на глубину 40 см. В землю можно дополнительно добавить торф и речной песок. Эти добавки обеспечивают хороший дренаж корней и предотвращают загнивание, а также появление плесени.

Гиацинт может остро реагировать на изменение условий, особенно если раньше он рос в другом грунте. Растение легче перенесет пересадку, если садовод правильно подготовил луковицу, а также удобрил грунт.

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В редких случаях луковицы вынимают из лунок и пересаживают в новый грунт в другой области дачного участка. Это происходит, если выбранную ранее грядку подтапливает во время осенних дождей. Правила пересадки те же, что и при первой посадке.

Уход за гиацинтами после посадки

Чтобы цветок пережил зиму, нужно хорошо его укоренить, а также укрыть перед наступлением зимних заморозков. В первое время потребуются подкормки.

Полив

Поливать растения нужно только в том случае, если почва сухая. В октябре зачастую еще идут дожди, поэтому дополнительное увлажнение не требуется. Если уже несколько дней не было осадков, то лунки поливают умеренным количеством отстоявшейся воды.

Подготовка к зиме

Перед наступлением холодов, которые в разных регионах приходят в разное время, гиацинты обязательно укрывают. Использовать пленку не рекомендуется. С задачей отлично справляется крупный торф в сочетании с можжевеловыми ветвями.

Можно использовать еловые или сосновые ветки: хвоя с них не будет осыпаться всю зиму, надежно защищая гиацинты.

Нельзя делать тяжелое укрытие, из-за него растение может погибнуть. Лапник или торф убирают ранней весной, когда начинает размораживаться грунт.

Подкормка

Подкормки в осенний период практически не требуются. Можно добавить немного торфа, который не только даст дополнительные питательные вещества, но и обеспечит дренаж. Удобрения начинают вносить уже весной, когда гиацинты переходят в активную стадию роста.

Хранение луковиц гиацинтов

Луковицы нужно хранить в особых условиях. От особенностей хранения зависит не только то, прорастет ли посадочный материал, но и качество цветения.

Луковички выкапывают из грунта через несколько недель после окончания цветения. После удаления стрелок нужно некоторое время подкармливать и поливать гиацинты, им нужно восстановиться. В начале июня, а для поздних сортов в начале июля наступает период удаления луковиц из грунта.

Нужно аккуратно подрезать подсохшие листья и убрать излишки земли. Чтобы защитить луковицы от вредителей, следует опрыскать их фунгицидами. На 5-7 суток посадочный материал помещается в теплое помещение на просушку. Разложить его в 2 слоя в проветриваемую тару и держать при температуре 20 градусов в сухом помещении.

Далее начинается хранение, которое длится в общей сложности 95 суток:

60 дней луковицы хранят в стандартных комнатных условиях. Оптимальная температура – 25-26 градусов, но допускается и +20. Влажность воздуха средняя. В последующие 30 дней тару с гиацинтами перемещают в более прохладное помещение, например кладовку. Оптимальная температура – 17-18 градусов. Влажность повышают, это стимулирует проклевывание, а также снижает риск высыхания луковицы. Хотя бы 5 суток перед посадкой посадочный материал стоит подержать при еще более низкой температуре, около 5-10 градусов.

Для луковиц губительна как низкая, так и высокая влажность воздуха. Нельзя оставлять их под прямыми солнечными лучами, рядом с испаряющейся жидкостью, в сырых подвалах, где распространяется плесень.

Правила посадки и ухода за гиацинтами в открытом грунте осенью не так сложны, как кажется. Их сможет придерживаться даже начинающий, неопытный цветовод.

При соблюдении всех рекомендаций владелец растений сможет наслаждаться их пышным цветением. Чем лучше уход, тем дольше стрелки гиацинтов радуют глаз.