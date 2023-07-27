Особенности посадки и ухода за геранью

Герань садовая — обворожительное растение. У нее ажурная покровная листва и нежные цветы. Не всякий род растений был освоен цветоводами настолько глубоко, но в роду гераней просто нет некрасивых цветов. К этим достоинствам можно добавить простоту в посадке и уходе.

Описание, виды и сорта герани

Герань садовая лишь отдаленно похожа на свою комнатную «сестрицу» пеларгонию — как по внешнему виду, так и в посадке и уходе. Если пеларгония пленяет пышными шапками и буйством красок, то садовая герань очаровывает изяществом и нежностью.

Как она выглядит:

Кустик компактный, трава или полукустарник, у различных видов может быть разной высоты, до полуметра или выше. Листья собраны в прикорневые розетки. Листва ажурная, различного рисунка — могут быть перистые листья с 3-5 листочками, пальчатолопастные и пальчатораздельные (различаются глубиной надреза, у лопастных до половины листа, у раздельных — до 2/3 листа). Окраска листвы прохладная, нежно-зеленая, встречаются разновидности с контрастными, почти черными пятнами по зеленому фону. У многих видов листья покрыты мягкими волосками. Черешки длинные. Листва очень декоративна, быстро растет, образуя красивый ковер. Цветоносы высотой 40-80 см. На каждом 1-3 цветка. Цветет от 3 до 6 недель в мае, июне, июле — в зависимости от вида. Некоторые виды могут зацвести повторно в августе. Подземная часть чаще всего представлена корневищем, но бывают виды и со стержневым корнем. Большинство видов растут на 1 месте без пересадки до 8-15 лет. Цветки пятилепестковые, крупные, простые или махровые. Форма цветка четкая, симметричная, лепестки одинаковые, правильной формы. Окраска лепестков чистая, в холодной бело-сиренево-пурпурной гамме. Часто есть прожилки.

В роду насчитывается более 400 видов. Рассмотрим несколько интересных для условий РФ:

Geranium phaeum (темно-бурая, красно-бурая) — высота 30-70 см, цветы до 2 см, темные, пурпурно-бурые. Примеры сортов: Album — белые цветки, Samobor —на листве контрастные, почти черные пятна, Little Boy — темно-фиолетовые цветы, очень компактные кустики.

Geranium palustre (болотная) — 30-70 см, цветы крупные, до 3 см, яркие, сиренево-фиолетовые. Сорта: Birch Lilac — сиренево-голубые цветки, Album — белоснежные, Meran — светло-фиолетовые.

Geranium sanguineum (кроваво-красная) — высотой 20-50 см, кусты плотные и красивые, цветки до 3 см, круглые, без просветов между лепестками, ярко-розового цвета. Самая эффектная на фото. Осенью листва приобретает яркую, красную окраску. Сорта: Apfelblute — нежно-розовые, яблоневые цветки, Ankum’s Pride — темно-розовые с прожилками, Canon Miles — сиренево-розовые. В посадке и уходе одна из самых простых даже для очень холодных регионов РФ.

Geranium pratense (луговая) — один из самых распространенных в естественной среде видов в РФ. Куст относительно рыхлый, высотой 30-80 см, цветы крупные, до 3 см в диаметре, лиловых, фиолетовых и голубых расцветок. Самый медоносный вид из всех гераней, ценный с фармакологической точки зрения. Имеет больше 10 естественных разновидностей и больше 40 сортов и гибридов: Galactic — белоснежные цветки, Splish Splash — белые с голубыми штрихами, Mrs Kendall Clark — бело-голубо-сиреневые с жилками, Double Jewel — махровые белые с острыми лепестками и розовым центром, и мн. др.

Geranium cinereum (герань пепельная) — чудесное миниатюрное растение для альпинариев до 10-15 см с лилово-розовыми цветками и темным, похожим на глазок, центром. Сорта: Jolly Jewel Lilac — лиловые с белыми полосами и темными прожилками, Ballerina — светло-розовые с крупным темно-фиолетовым глазком и красивым жилкованием, Subcaulescens — карминные цветки с черным глазком.

Geranium renardii (Ренарда) — оригинальная низкорослая разновидность до 25-40 см высотой с фактурной листвой «лапками» и нежными цветками с отдельно стоящими лепестками в виде сердечек. Популярен сорт Philippe Vapelle — нежно-фиолетовые цветки с темными прожилками.

Другие рослые виды (могут вырастать выше 50 см): грузинская (Geranium ibericum), лесная (Geranium sylvaticum), луговая (Geranium pratense).

Компактные и миниатюрные: Роберта (Geranium robertianum) — единственный однолетник из перечисленных видов, гималайская (Geranium himalayense) — очень красивый вид с облаком насыщенно-сиреневых цветов, герань Валлиха (Geranium wallichianum) также родом из Гималаев, с крупными цветами-глазками ясно-голубого цвета.

Как правильно сажать герань

Посадка и уход за геранью садовой в открытом грунте настолько просты, что ошибиться сложно. Купленные корневища высаживают весной, в апреле или мае, в хорошо прогревшуюся землю. Рассадить можно и летом, растения хорошо приживаются. Если корневища куплены слишком рано, их временно хранят в контейнере.

Никакой предварительной обработки перед посадкой корневища не требуют, но можно выдержать их в слабо-розовом растворе марганцовки, а затем в Эпине. Глубина посадки — 10 см.

При посадке выдерживают расстояние от 40×40 см для рослых гераней, от 20×20 — для компактных. В конце сезона при такой схеме посадки уже будет ровный ковер.

Условия выращивания герани

Герань нетребовательна к условиям и почвам. Все виды любят прохладные условия, растут в умеренных широтах или горных регионах теплых стран. Некоторые виды недостаточно зимостойки и могут быть выращены только в альпинарии. Для условий РФ в роду достаточно совершенно неприхотливых видов, которые будут расти будто сами по себе, с минимальными требованиями к условиям выращивания.

Место посадки зависит от вида. Некоторые любят солнце: грузинская, далматская, гималайская, великолепная, Ренарда, плосколепестная, крупнокорневищная. Другие предпочитают тень: красно-бурая, лесная, Роберта. Немало и видов, которые не любят тень, но легко ее переносят: луговая, болотная, кроваво-красная. Границы между этими видами условны, потому что большинство видов будут себя хорошо чувствовать в разных условиях.

Почва — любая незаболоченная или с хорошим дренажом. Лучше всего подойдет рыхлый, мягкий, питательный грунт. Если участок очень сухой, то лучше посадить герань пепельную, Ренарда, крупнокорневищную или далматскую. Почти все виды предпочитают кислую, слабокислую или нейтральную почву. Часть видов являются кальцефилами, то есть им нужен щелочной, богатый известью грунт с pH 8: Ренарда, далматская, Эндриса, пепельная, кроваво-красная.

Все упомянутые в статье виды зимостойки и не нуждаются в укрытии на зиму. Молодые растения можно прикрыть слоем палой листвы, перегноя или щепы, если ожидается очень суровая и малоснежная зима.

Правила ухода за геранью

Растение требует минимального ухода. Достаточно поливов в очень сухое лето, по мере подсыхания грунта. Самое важное — отсутствие стоячей воды. Почти все виды хорошо переносят временные засухи. Самые засухоустойчивые: Пепельная, Далматская, Ренарда.

Подкормки тоже не нужны, но для лучшего разрастания и цветения весной можно внести комплексное минеральное удобрение. В последующие годы в верхний слой почвы вносят перегной, рыхлят.

Для продления цветения рекомендуется срезать увядшие цветки.

Кусты растут на одном месте по 8-15 лет, но омолаживать растения желательно уже с 6-7 года, т. к. кусты разрастаются, выглядят хуже.

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Н. Полякова, цветовод-любитель: «Сорта лучше размножать вегетативно, а видовые герани можно получить и из семян. Кроваво-красная и болотная легко размножаются семенами, зацветут на 2-й год, под растениями часто заметны молодые побеги — это самосев. Зимуют все хорошо, даже в первый год. Доставила хлопот только Ренарда, она родом с Кавказа, выносит температуры до -25 °С, но ради ее листьев, похожих на кожу рептилии, на зиму укрываю ее толстым слоем лиственного перегноя».

Болезни и вредители герани

Уход за геранью в открытом грунте сильно облегчает то, что она совершенно ничем не болеет. Болезни и вредители поражают ее крайне редко. Возможные трудности:

Герани имеют нежную листву, поэтому привлекательны для личинок некоторых бабочек и мотыльков, но ареал их обитания не совпадает с садоводческими зонами России или есть другие препятствия к их активному нападению. Например, тонкопряд хмелевой встречается в умеренных европейских областях и на востоке Западной Сибири, но внесен в Красную Книгу. При посадке в заболоченном месте растения могут пострадать от бактериальной гнили. На листве и стеблях появятся бурые и черные пятна. Пострадавшие части растения удаляют, сжигают, растение пересаживают на свежее место. Мучнистая роса выглядит как белый налет на любых частях растения. Опрыскивают препаратами меди. Серая гниль. Выглядит как серый налет на листьях, стеблях, цветоножках. Опрыскивают фунгицидами.

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Цветок может незначительно пострадать от паутинного клеща в сухую и жаркую погоду, гусениц белянки или от некоторых видов белокрылки. Но ни один из этих вредителей не является специфичным для растения, насекомое пробует герань только потому, что рядом есть аппетитные посадки (капуста, томаты). На здоровом участке, где посадке и уходу за каждым растением уделяется достаточно внимания, садовая многолетняя герань болеть не будет совсем.

Даже если растение заболело, например, его «покусала» белокрылка, а в местах повреждения завелся грибок ботритис, минимальных мероприятий по реанимации растений достаточно. Хватает одного опрыскивания препаратом Топаз или Скор. Цветок быстро восстанавливается.

Простота посадки и ухода за геранью многолетней, а также ее очаровательная внешность обеспечили этому цветку сильные позиции в декоративном цветоводстве. Это одно из лучших фоновых растений. Герань прекрасно подходит для передних планов, окантовок, бордюров, прикрытия пустот в рокариях, альпинариях, цветниках, миксбордерах.

Итоги

Самое важное о садовой герани: