Товары со шведским характером

Пока кто-то грустит об уходе Ikea с российского рынка и думает, как теперь обставлять квартиру в привычном стиле, а пользователи оставляют прощальные фото в социальных сетях с икеевскими акулами, мы изучили сайт российского производителя Askona и подготовили для вас подборку аналогов Ikea, которыми славился шведский бренд.

Аскону и Ikea, как оказалось, объединяет долгое и продуктивное сотрудничество ещё с начала 2000-х годов.

Немногие знают, например, что матрасы и подушки для Ikea изготавливались на производственных площадках в г. Ковров Владимировской области.

Если вы давно думаете поменять свой икеевский матрас, присмотритесь к линейке Sleep Expert. Это матрасы с доступным качеством Ikea и асконовской 30-летней экспертизой по здоровому сну.

Цены на эту линейку начинаются от 5 тысяч.

Представлены как беспружинные модели, так и модели с независимым пружинным блоком.

Часть коллекции, например, матрас Sleep Expert Boss Luxe, имеют компактную упаковку и поставляются в скрученном виде.

Это позволяет с лёгкостью перевезти матрас на дачу в багажнике даже небольшого автомобиля.

А в коллекции Basic предусмотрено ещё и дополнительное приобретение услуги «гарантия обмена 90 дней», если матрас не подошел по жёсткости. Услуга стоит 990 рублей и распространяется на матрасы в стандартных размерах, приобретённых с защитным чехлом.

Так как спальное место на 70% состоит из матраса и 30% из подушки, советуем сразу приобретать комплект.

В Асконе огромный выбор подушек от классических пуховых до анатомических и «умных».

Аналоги Ikea тоже, конечно, есть.

Наполнитель из пены с эффектом памяти в подушках Gamma New и Sea Voyage New поддержит шею и голову в анатомически правильном положении в течение всей ночи. А съемный набивной чехол подушки Unitid из натурального хлопка с полиэфирным наполнителем придаст мягкости и станет отличным вариантом, если до этого вы не спали на анатомических подушках.

Для гостевого варианта и любителей классики отлично подойдет подушка из искусственного лебяжьего пуха Sky всего за 990 рублей.

Матрасы и подушки не единственное, что можно найти в Асконе. Популярный скандинавский стиль в интерьере не ушёл вместе с Ikea.

Уникальный рисунок натурального дерева кровати Vesta придаёт эксклюзивность каждой модели и не требует никакого дополнительного декора. Приятный запах сосны будет уносить вас в лесные просторы при засыпании. Небольшие габариты подойдут даже для квартир-студий. А просторный бельевой короб даст дополнительное пространство для хранения вещей.

Тумбочки и комоды из этой же коллекции создадут готовое интерьерное решение.

Минимализм и лаконичность, подходящие для интерьера в стиле лофт, вы найдёте в кровати Chris.

Чёткость линий, надёжность конструкции, простота дизайна, вариации цвета и размера спального места делают эту кровать универсальным и практичным решением для современных квартир и загородных домов. Цена от 14 тысяч.

Минимализм, теплота и уют гармонично сочетаются в модели Astra. Чёткая геометрия, универсальный дизайн, высокие ножки и две мягкие удобные спинки с большим разнообразием фактур и расцветок тканей. Наличие универсально боковой спинки смотрится не только как выгодное дизайнерское решение, но позволяет обезопасить ваш сон и сон ваших детей.

Диваны с нордическим характером в Асконе представлены в большом разнообразии.

Например, Nika, так напоминающий внешне икеевский Beddinge – выбор большинства молодых семей для первой съемной квартиры. Его ценили за простоту и надёжность механизма «клик-кляк», небольшие габариты, 3 положения спинки, и самое главное, спальное место без стыков для комфортного сна в течение ночи. А диван Nika от Askona, помимо всего перечисленного, имеет ещё анатомический матрас с независимым пружинным блоком.

Цена моделей от 25 тысяч.

Стильным решением для современных гостиных станет угловой диван Jordan.

Механизм «еврокнижка» подходит для ежедневной лёгкой трансформации. Универсальный угол (слева или справа, по вашему выбору) и 4 декоративные подушки превращают диван в изюминку интерьера.

Диваны Askona отличаются от диванов других производителей наличием анатомического матраса внутри. Это позволяет не просто спать, а восстанавливать организм в течение всей ночи.

Не грустите об ушедшем, приходите в салоны Askona, и вы будете приятно удивлены не только большим количеством матрасов, диванов и кроватей, но и стильными аксессуарами от светильников до ароматических свечей, создающих уют в вашем доме.