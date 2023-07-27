Порода собак Чау-чау — описание и характеристика

Золотисто-коричневый мех с мощной гривой, компактный рост — чау-чау впечатляет одним только своим величественным внешним видом. Также эта собака славится своим добродушным характером. В уходе за ней особое внимание необходимо уделять питанию — оно должно быть максимально качественным. В этом поможет специальный корм, например, «Дог чау», который подходит как для мелких, так и для крупных пород собак.

История происхождения

Чау-чау — древняя порода собак, возникшая в Сибири и на востоке Китая, в Маньчжурии. Генетически они наиболее тесно связаны с аляскинским маламутом, сибирским хаски, акитой и сиба-ину. Первые чау-чау появились более 2000 лет назад. Уже в древние времена их считали охотничьими, ездовыми собаками. Они служили надежными компаньонами и сторожевыми псами. Также их использовали в качестве поставщиков мяса, когда не хватало еды.

Порода впервые появилась в Европе в XIX веке. В Великобритании первые чау-чау были завезены в зоопарк, где вызвали большой интерес у посетителей. В 1865 году королева Виктория получила одну из этих эффектных собак из Китая. С того момента «собаку-льва» стали заводить в качестве домашнего питомца. В 1895 году первые любители основали клуб чау-чау в США, но эти собаки оставались недоступными для большинства любителей животных и по-прежнему считались статусным символом в стране. В России эта порода появилась после 1945 года. С того момента чау-чау стала распространена среди россиян. Сегодня эти собаки все чаще встречаются в качестве домашнего любимца.

Современная линия разведения имеет очень мало общего с оригинальным чау-чау. В частности, за последние 20 лет люди выбирали собак с более выраженной плюшевой мордой, что приводило к ограничениям по здоровью. Нынешним чау-чау часто приходится сталкиваться с проблемами кожи и шерсти из-за сильного образования морщин, а также частыми заболеваниями глаз. Чтобы противодействовать этому, FCI с 2011 года все активнее проводит кампанию за реформу стандарта породы.

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Описание и характеристика породы

Крупнейшая кинологическая организация FCI относит чау-чау к группе 5 «Шпицы и архетипические собаки», к разделу 5 «Азиатские шпицы и родственные породы». Во взрослом состоянии высота в холке составляет от 48 до 56 см у кобелей и от 46 до 51 см у сук по стандарту FCI. Стандарт не указывает точный вес, но обычно он составляет от 20 до 32 кг.

Шерсть чау-чау бывает сплошной черной, синей, красной, палевой, кремовой или белой. Часто бывают затемнения, но не должны появляться пятна или отметины. Бедра и нижняя сторона хвоста часто светлее, чем остальная часть шерсти. Сама шерсть может быть как длинной, так и короткой. У длинношерстных собак она пышная и густая, стоит прямо от тела. Верхний слой с его довольно грубой текстурой резко контрастирует с густым мягким подшерстком. Вокруг шеи мех образует гриву или воротник. Короткошерстные чау-чау тоже имеют густую и пышную шерсть, но по текстуре она больше напоминает плюш.

Тело чау-чау очень гармонично сложено, а его львиная внешность впечатляет. Спина прямая, короткая и сильная, поясница мощная, а грудь широкая и глубокая между передними конечностями. Хвост посажен высоко и должен быть закинут на спину. Голова довольно плоская и широкая, без ярко выраженного стопа. Голубоватый язык и губы такого же цвета особенно характерны для чау-чау. Нос всегда черного цвета, большой и широкий. В отличие от всех других пород собак, у чау-чау 44 зуба вместо 42.

Характер и поведение

Чау-чау не только особенная собака по внешнему виду, она обладает очень оригинальным характером. Эти животные особенно тесно привязываются к своему хозяину. Они обычно нейтральны или отстранены к незнакомцам, но всегда наслаждаются вниманием своего человека и неохотно отделяются от него.

Их спокойный нрав и непринужденная реакция на стрессовые ситуации вдохновляют поклонников породы. Величественная манера поведения чау-чау проявляется в его спокойствии и силе. Владельцы должны быть уравновешенными людьми, эта порода не любит шум. В идеале в качестве хозяина подойдут одинокие люди или старики.

Чау-чау показывает довольно серьезный характер, но добродушный и открытый. Хорошо ладит с детьми при соответствующей социализации, если дети умеют обращаться с животным. Несмотря на свою сдержанность, является хорошей сторожевой собакой. При последовательном обучении будет хорошо выполнять команды, однако потребуется определенная работа.

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Уход и содержание

Густая шерсть нуждается в ежедневном уходе с помощью специальной щетки. Особенно волоски путаются за ушами или на воротнике. Шерсть не должна быть подстрижена, за исключением области ног. Менее известные короткошерстные представители породы не так требовательны в уходе — их нужно расчесывать дважды в неделю.

Некоторым представителям породы требуется особый уход за мимическими морщинами, иначе они легко воспаляются. Эти собаки также плохо видят и с трудом дышат. Поэтому при покупке лучше выбирать питомца, у которого мало морщин на морде или совсем их нет.

Если вам нужно искупать животное, обязательно используйте натуральные вещества и мягкий шампунь для собак, например, с ромашкой. Это снижает риск аллергии. Летом купание особенно важно — в жару на коже чау-чау могут появляться раздражения, которые часто приводят к развитию различных кожных заболеваний.

Также не стоит забывать про чистку зубов. Это поможет предотвратить развитие стоматологических заболеваний. Для процедуры используют специальную зубную щетку и пасту для собак. Средства для гигиены, предназначенные для людей, использовать запрещено — при попадании в организм они могут привести к отравлению.

Дрессировка

Из-за упрямого характера чау-чау трудно поддаются дрессировке. Ему нужны четкие и последовательные команды. В идеале щенка лучше отдать в кинологическую школу. Воспитание этой собаки требует опытного, терпеливого дрессировщика с большим творческим потенциалом.

Игровое воспитание возможно с ним только в ограниченной степени: пес хочет, чтобы с ним обращались как с серьезной собакой, даже будучи щенком. Многие чау-чау не понимают шуток и поддразнивания, а между тем это нормальный подход во многих школах собаководства.

Особенности питания

Сбалансированное питание способствует долгой и счастливой жизни любой собаки. У каждого пушистого друга есть индивидуальная потребность в питании, которую нельзя обобщить для всех собак. Здесь играют роль многие факторы: состояние здоровья, вес и возраст. Если вы не уверены в пищевых потребностях четвероногого друга, лучше обратиться к ветеринару, чтобы он правильно подобрал диету.

Сухой и влажный корм станут отличным вариантом для питания. Многие ветеринары советуют марку «Дог Чау». Корм разработан для мелких, средних и крупных пород, содержит все необходимые питательные вещества. В «Дог Чау» есть масла, овощи, полезные злаки и мясные ингредиенты. Такой корм нравится всем собакам.

Также вы можете кормить питомца обычной пищей, но чау-чау привередливы к выбору еды. Пища должна состоять в основном из высококачественного мяса, но нужны и субпродукты, фрукты и овощи. Не стоит забывать про витаминно-минеральные добавки. Еще один важный момент — вода. Она должна быть всегда в свободном доступе и чистая.

Здоровье

Эти собаки испытывают проблемы с дыханием и крайне чувствительны к жаре. Также выделяют несколько типичных болезней для этой породы.

Дисплазия тазобедренного сустава

Это деформация тазобедренного сустава, возникающая в процессе развития, т. е. в период роста животного. Это заболевание в основном генетического происхождения. В первые недели жизни стабилизирующие мягкие ткани тазобедренного сустава расслабляются и появляется аномальная подвижность сустава. Головка бедренной кости деформируется, уплощается, суставная впадина расширяется. Головка бедренной кости больше не соответствует суставной впадине. У всех диспластических собак развивается вторичная тазобедренная остеоартритная дегенерация.

Некоторые признаки клинически проявляются в возрасте от четырех до шести недель. Чаще всего заболевание диагностируют в возрасте от 6 до 12 месяцев. Однако корреляции между возрастом и тяжестью данной патологии нет. Некоторые собаки не проявляют боли или хромоты в течение 6-10 лет.

Основные симптомы включают хромоту, отсутствие координации задних конечностей, нежелание бегать и прыгать, трудности со сном, вставанием, подъемом по лестнице, странную походку.

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Гипотиреоз

Гипотиреоз — наиболее распространенное гормональное расстройством у собак. Он появляется, когда щитовидная железа перестает производить достаточно гормонов. Они играют важную роль в регулировании обмена веществ и нормальном функционировании организма. Основной причиной гипотиреоза у собак становится лимфоцитарный тиреоидит. Это происходит, когда антитела, вырабатываемые организмом, атакуют и разрушают щитовидную железу. Это аутоиммунное заболевание является наследственным.

Первые симптомы гипотиреоза обычно появляются в возрасте от 3 до 8 лет. Они часто начинаются с ухудшения качества шерсти:

сухие и тусклые волосы;

прекращение роста волос после стрижки;

появляются лысины и перхоть (себорея);

повышается склонность к кожным инфекциям.

Также у чау-чау могут проявляться один или несколько из следующих симптомов, связанных с замедлением обмена веществ:

вялость, быстрая утомляемость, снижение активности;

непереносимость холода;

прибавка в весе, несмотря на нормальный или сниженный аппетит;

мышечная слабость и скованность;

отсутствие или аномальная течка у суки;

снижение либидо;

медленный сердечный ритм.

Сахарный диабет

Сахарный диабет возникает в результате значительного нарушения обмена веществ у собаки. Поджелудочная железа вырабатывает мало или больше инсулина, что увеличивает уровень глюкозы в крови. Прежде чем заболеть диабетом, собака входит в преддиабетическую фазу. Ее продолжительность может быть разной, состояние характеризуется повышением концентрации глюкозы в организме, обнаруживаемым только при анализе крови.

Диабетическая собака проявляет несколько симптомов:

Она очень часто мочится, чтобы устранить нерегулируемую глюкозу, и ее моча имеет сильный запах. Это явление иногда воспринимается как нечистоплотность и остается незамеченным. Ей нужно пить много воды, чтобы компенсировать обезвоживание, вызванное частым мочеиспусканием. Собака может искать новые источники воды — туалет, душ или краны. У нее повышен аппетит. Она быстро устает от малейшего усилия. Будет наблюдаться общий упадок сил. Собака имеет тенденцию терять вес, несмотря на повышенный аппетит, из-за дефицита глюкозы в клетках.

Стоимость

С приобретением щенка проблем не возникнет — это распространенная порода собак. Стоимость породистого чау-чау со всеми документами будет варьироваться от 85 до 120 тыс. руб. Щенка без документов можно будет купить за 20-30 тыс. руб.

Если вы хотите завести чау-чау, следует обратить внимание на его особые потребности. Эта порода лучше всего подходит для одиноких людей или небольших семей со взрослыми детьми. С любовью, но последовательной дрессировкой и тщательной социализацией вы можете превратить своего «медведя» в спокойного компаньона и уверенного в себе охранника. Этот малыш влюбляет в себя с первого взгляда на фото, и вы определенно не пожалеете о своей покупке.